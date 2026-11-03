Đường 70 phía Nam Hà Nội khởi động giải phóng mặt bằng, chờ diện mạo mới

Bên cạnh đó, việc hoàn thiện các nút giao sẽ góp phần tăng khả năng kết nối giữa những tuyến đường lớn trong khu vực. Tại Kỳ họp thứ bảy, HĐND thành phố Hà Nội khóa XVII đã thông qua điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án. Tổng mức đầu tư được nâng từ hơn 5.484 tỷ đồng lên gần 8.127 tỷ đồng, chủ yếu do chi phí bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng tăng.