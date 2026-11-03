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Đường 70 phía Nam Hà Nội khởi động giải phóng mặt bằng, chờ diện mạo mới

| | Bất động sản

Tại Kỳ họp thứ bảy, HĐND thành phố Hà Nội khóa XVII đã thông qua điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường 70, đoạn Hà Đông - Văn Điển - nút giao Tứ Hiệp. Theo đó, tổng mức đầu tư toàn dự án được điều chỉnh từ gần 5.485 tỷ đồng lên gần 8.127 tỷ đồng. Ghi nhận thực tế cho thấy, dự án đang bước vào giai đoạn giải phóng mặt bằng...

Dự án cải tạo, nâng cấp đường 70 đoạn Hà Đông - Văn Điển - nút giao Tứ Hiệp có tổng mức đầu tư gần 8.127 tỷ đồng, tuyến đường dài khoảng 7km được quy hoạch mở rộng lên 50m

Dự án đang được triển khai công tác giải phóng mặt bằng tại các khu vực thuộc phạm vi. Đây là bước quan trọng nhằm tạo quỹ đất phục vụ thi công, từng bước hiện thực hóa kế hoạch mở rộng tuyến đường.

Ghi nhận của phóng viên, một số hộ dân đã di chuyển đồ đạc, bàn giao nhà và mặt bằng để phục vụ dự án.

Công tác giải phóng mặt bằng được triển khai trên địa bàn 5 phường, xã: Hà Đông, Kiến Hưng, Thanh Liệt, Đại Thanh và Thanh Trì. Với khối lượng thu hồi đất lớn, việc hoàn thành bồi thường, hỗ trợ và tái định cư được xác định là nhiệm vụ quan trọng.

Việc mở rộng tuyến đường được kỳ vọng tạo thêm không gian lưu thông, giảm áp lực lên hạ tầng hiện hữu.

Dự án có điểm đầu kết nối với đường Nguyễn Khuyến, thuộc khu đô thị Văn Quán, điểm cuối tại nút giao Tứ Hiệp, kết nối với tuyến đường từ Pháp Vân - Cầu Giẽ đến Vành đai 3.

Theo quy hoạch, tuyến đường có mặt cắt ngang 50m, tốc độ thiết kế 80km/h. Khi hoàn thành, công trình sẽ góp phần nâng cao năng lực vận tải, cải thiện khả năng kết nối và tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội khu vực.

Bên cạnh đó, việc hoàn thiện các nút giao sẽ góp phần tăng khả năng kết nối giữa những tuyến đường lớn trong khu vực. Tại Kỳ họp thứ bảy, HĐND thành phố Hà Nội khóa XVII đã thông qua điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án. Tổng mức đầu tư được nâng từ hơn 5.484 tỷ đồng lên gần 8.127 tỷ đồng, chủ yếu do chi phí bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng tăng.

Dự án được chia thành 3 thành phần, bao gồm công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, di dời hạ tầng và xây dựng tuyến đường. Thời gian thực hiện phần xây dựng được điều chỉnh đến quý IV/2027.

Việc cải tạo, nâng cấp đường 70 không chỉ giải quyết nhu cầu đi lại trước mắt mà còn góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông khu vực phía Nam Hà Nội. Khi tuyến đường được mở rộng đồng bộ, áp lực giao thông trên các trục kết nối được kỳ vọng sẽ từng bước giảm tải.

Theo Ngọc Tú - Duy Khánh

Hà Nội Mới

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