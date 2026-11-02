Công trường đường 70 ngổn ngang đất đá, người dân chật vật bắc ván vào nhà

Theo ông Nguyễn Duy Trinh, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư - Hạ tầng phường Đại Mỗ, toàn bộ mặt bằng dự án sẽ được giải quyết dứt điểm trong tháng 11/2026. Tính đến hiện tại, tiến độ giải tỏa đã đạt 22/23 hộ dân và hoàn tất di dời 13 ngôi mộ. Khối lượng còn lại (gồm 1 hộ dân và 2 phần mộ) đã được lên kế hoạch bàn giao trước ngày 20/11. Sắp tới, ngay khi được liên ngành thành phố cấp phép rào chắn, dự án sẽ tiến hành chặt hạ cây xanh và di chuyển hệ thống điện, nước, viễn thông để mở rộng diện tích thi công.