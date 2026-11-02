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Từ nay, tất cả các cá nhân, hộ kinh doanh có doanh thu dưới 10 tỷ đồng chính thức đón tin vui

| | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Nghị định 398/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết Nghị quyết số 43/2026/QH16 về giảm thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp đối với cá nhân và doanh nghiệp (Nghị định số 398/2026/NĐ-CP). Nghị định 398/2026/NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 29/10/2026 và áp dụng cho kỳ tính thuế năm 2026, năm 2027.

Theo Nghị định 398/2026/NĐ-CP, cá nhân cư trú có hoạt động sản xuất, kinh doanh có mức doanh thu hàng năm của năm 2026, năm 2027 không quá 10 tỷ đồng được giảm 30% số thuế thu nhập cá nhân phải nộp đối với thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh của kỳ tính thuế năm 2026, năm 2027.

Đối tượng áp dụng là cá nhân cư trú có hoạt động sản xuất, kinh doanh, gồm cả cá nhân đăng ký thành lập hộ kinh doanh hoặc người được các thành viên hộ gia đình ủy quyền làm người đại diện hộ kinh doanh.

Số thuế thu nhập cá nhân được giảm của kỳ tính thuế năm 2026, năm 2027 tính trên số thuế thu nhập cá nhân phải nộp phát sinh từ toàn bộ thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh của cá nhân, không phân biệt phương pháp tính thuế.

Doanh thu năm làm căn cứ xác định đối tượng được giảm thuế thu nhập cá nhân thực hiện theo Nghị định số 68/2026/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 141/2026/NĐ-CP.

Về kê khai giảm thuế, cá nhân kinh doanh dự kiến doanh thu trong kỳ tính thuế năm 2026, năm 2027 không quá 10 tỷ đồng kê khai giảm thuế theo Mẫu số 01 tại Phụ lục kèm theo Nghị định số 398/2026/NĐ-CP, nộp cùng hồ sơ khai thuế quý, 6 tháng đầu năm, 6 tháng cuối năm hoặc năm.

Trường hợp cá nhân kinh doanh đã kê khai thuế thu nhập cá nhân nhưng chưa kê khai số thuế được giảm theo quy định thì được khai điều chỉnh, bổ sung hồ sơ đã khai hoặc xác định giảm thuế khi quyết toán thuế năm theo pháp luật về quản lý thuế.

Trường hợp cá nhân kinh doanh nộp thuế theo thuế suất trên doanh thu, nếu nộp thừa thì cuối năm được bù trừ, hoàn trả, hoàn trả kiêm bù trừ thu ngân sách theo quy định về xử lý số thuế nộp thừa.

Nghị định số 398/2026/NĐ-CP cũng hướng dẫn thực hiện quy định giảm 30% thuế thu nhập cá nhân phải khấu trừ, khai thay, nộp thay đối với các trường hợp tổ chức, cá nhân thực hiện khấu trừ, khai thay, nộp thay thuế thu nhập cá nhân cho cá nhân kinh doanh.



Hoàng Nguyễn

Việt Nam hàng ngày

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