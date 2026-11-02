Cách tra cứu thông tin tạm hoãn xuất cảnh bằng thẻ CCCD/ CMND và trên eTax Mobile

Cách 1: Tra cứu bằng số CCCD, CMND hoặc hộ chiếu trên website Cục Thuế

Cách này không cần tài khoản, chỉ cần số giấy tờ tùy thân.

Trước tiên, truy cập www.gdt.gov.vn. Trên thanh menu, chọn “Dịch vụ công”, sau đó chọn ô “Công khai cưỡng chế nợ thuế”.

Cách tra cứu thông tin nợ thuế trên website của Cục Thuế

Tại mỗi tab, nhập số giấy tờ vào ô “Số giấy tờ (CMT/CCCD/Hộ chiếu)”, nhập mã xác nhận hiển thị trên màn hình rồi nhấn “Tìm kiếm”. Không cần điền các ô khác như mã số thuế hay ngày ban hành thông báo.

Nếu có tên trong danh sách, kết quả sẽ hiển thị mã số thuế cá nhân, họ tên, giới tính, quốc tịch, loại và số giấy tờ tùy thân, nơi cư trú hiện nay và nghề nghiệp (ví dụ: người đại diện theo pháp luật). Nếu không có kết quả, hệ thống chưa ghi nhận thông báo đối với số giấy tờ vừa nhập.

Lưu ý quan trọng: Đã đổi sang CCCD vẫn cần tra cả số CMND cũ

Đây là chi tiết dễ bỏ sót nhất. Theo Thông tin Chính phủ, người trước đây dùng CMND và nay đã chuyển sang CCCD có thể vẫn có thông báo tạm hoãn xuất cảnh được ban hành theo số CMND cũ. Nếu chỉ nhập số CCCD, thông tin tạm hoãn xuất cảnh có thể được ban hành theo số CMND trước đây.

Vì vậy, người dân nên tra cứu lần lượt bằng số CCCD và số CMND (nếu có) ở cả hai tab. Trong ví dụ minh họa trên giao diện tra cứu, một trường hợp được ghi nhận theo loại giấy tờ “Số CCCD/Số định danh”, còn trường hợp khác được ghi nhận theo “Số chứng minh nhân dân”.

Người nước ngoài thực hiện tra cứu bằng số hộ chiếu đã được cấp.

Cách 2: Tra cứu trên ứng dụng eTax Mobile

Cách này phù hợp với người đã có tài khoản thuế điện tử hoặc tài khoản định danh điện tử VNeID.

Bước 1: Tải ứng dụng eTax Mobile trên App Store hoặc CH Play, sau đó đăng nhập bằng tài khoản thuế điện tử hoặc VNeID mức 2.

Bước 2: Tiếp theo, chọn “Tra cứu thông báo” tại nút danh sách chức năng hoặc ngay trên màn hình chính.

Bước 3: Sau đó, kiểm tra tại mục “Thông báo hành chính của cơ quan thuế” và “Thông báo khác”. Nếu thuộc diện tạm hoãn xuất cảnh, ứng dụng sẽ hiển thị thông báo về việc tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế. Nếu ứng dụng báo không tìm thấy dữ liệu, người nộp thuế không thuộc trường hợp này.

Để xem các khoản đang nợ, chọn “Tra cứu nghĩa vụ thuế” rồi chọn “Tất cả nghĩa vụ thuế”.

Người nộp thuế cần lưu ý gì để không bị tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế

- Thường xuyên tra cứu tình trạng thực hiện nghĩa vụ thuế trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC hoặc ứng dụng Etax Mobile.

- Người đại diện theo pháp luật, chủ sở hữu hưởng lợi của doanh nghiệp/hợp tác xã/liên hiệp hợp tác xã cần chủ động rà soát tình trạng nợ thuế của các doanh nghiệp mình đứng tên, kể cả doanh nghiệp không còn hoạt động thực tế, để tránh bị liên đới khi doanh nghiệp bị cưỡng chế nợ thuế hoặc thông báo bỏ địa chỉ kinh doanh.

- Cập nhật đầy đủ, chính xác thông tin đăng ký thuế, đăng ký kinh doanh, thông tin liên hệ, địa chỉ, số điện thoại, thư điện tử và kịp thời thông báo cho cơ quan thuế khi có thay đổi.

- Thực hiện nghĩa vụ thuế đúng thời hạn.

- Chủ động kiểm tra, xử lý ngay khi nhận được thông báo từ cơ quan thuế.

- Chủ động tra cứu tình trạng tạm hoãn xuất cảnh trước khi ra nước ngoài.

- Tuyệt đối không cho người khác mượn, sử dụng CMND/CCCD để đứng tên thành lập, làm đại diện pháp luật cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh.