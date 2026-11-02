Việt Nam đang xây dựng cầu đường bộ vượt sông Hồng 1.500 tỷ đồng nối thẳng Việt Nam – Trung Quốc, dự kiến hợp long ngay cuối tháng sau

Theo thông tin từ UBND tỉnh Lào Cai, Công trình cầu đường bộ qua sông Hồng khu vực biên giới Bát Xát (Việt Nam) - Bá Sái (Trung Quốc) đang được các nhà thầu tập trung nhân lực, thiết bị, đẩy nhanh tiến độ thi công, phấn đấu hợp long cầu vào cuối năm 2026.

Công trình được Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Trung Quốc ký Hiệp định và Nghị định thư ngày 12/12/2023, chính thức khởi công ngày 31/3/2025.

Công trình Cầu đường bộ qua sông Hồng biên giới Bát Xát (Việt Nam) - Bá Sái (Trung Quốc) có tổng mức đầu tư 1.500 tỷ đồng. Thời gian thi công trong 18 tháng với mục tiêu hoàn thành và đưa vào sử dụng trong năm 2026.

Cầu chính vượt sông Hồng được thiết kế theo dạng dây văng tháp thấp, gồm các nhịp 60m + 110m + 60m. Trong đó, phía Việt Nam đầu tư xây dựng một nửa cầu chính, gồm 1/2 nhịp chính 110m và nhịp 60m, cùng phần cầu dẫn dài 40m.

Hạng mục đường đầu cầu phía Việt Nam dài 232,5m, kết nối với tuyến đường BV20 theo quy hoạch; nền đường rộng 35m, mặt đường rộng 25m, hai bên lề đường rộng 5m mỗi bên, kết cấu mặt đường bằng bê tông nhựa.

Phần công trình phía Việt Nam do Liên danh Trung Chính - Đường thủy số 1 thi công, với giá trị xây lắp 288 tỷ đồng, thời gian thực hiện hợp đồng đến ngày 31/12/2026.﻿

Theo báo cáo tiến độ, đến nay nhà thầu đã hoàn thành toàn bộ kết cấu phần dưới, gồm mố M2, trụ T9 và trụ T8. Đối với kết cấu phần trên, các khối dầm đúc trên đà giáo dài 40m và nhiều đốt dầm từ K0 đến K10 đã hoàn thành.

Công tác gia công thép đốt K11/K14 đang được triển khai, dự kiến đổ bê tông trong ngày theo kế hoạch báo cáo. Trụ tháp đã thi công đạt chiều cao 20m; phần đường đầu cầu đang được triển khai đắp nền.

Giá trị khối lượng thực hiện đến thời điểm báo cáo đạt khoảng 190/288 tỷ đồng, tương đương 65% giá trị xây lắp. Khối lượng còn lại chủ yếu là thi công 3 đốt dầm bằng xe đúc di động, một đốt hợp long nhịp biên và một đốt hợp long nhịp chính.

Công trình đang hướng tới mục tiêu hợp long vào cuối năm 2026 (Ảnh: UBND tỉnh Lào Cai)

Để bảo đảm tiến độ, nhà thầu đã tăng ca, tăng kíp, bổ sung nhân lực, rút ngắn thời gian thi công mỗi đốt dầm từ 14 - 16 ngày xuống còn 10 - 11 ngày.

Theo đánh giá tiến độ thực tế, dự kiến từ ngày 5 - 8/12/2026 sẽ bàn giao mặt bằng cho phía Trung Quốc để chuẩn bị các điều kiện thi công hợp long; thời gian hợp long cầu dự kiến từ ngày 25 - 30/12/2026.

Hiện nay, hai bên thường xuyên trao đổi, cập nhật và điều chỉnh kế hoạch thi công phù hợp với điều kiện thực tế, phối hợp xử lý các yêu cầu kỹ thuật tại vị trí tiếp giáp.

Với quyết tâm của các nhà thầu và sự phối hợp giữa hai phía, công trình đang hướng tới mục tiêu hợp long vào cuối năm 2026, tạo tiền đề hoàn thiện cây cầu kết nối giao thông qua khu vực biên giới Bát Xát - Bá Sái.