Trước thềm mở cửa trở lại vào tháng sau, sân bay tại tỉnh duy nhất Việt Nam giáp ba mặt biển đón tin vui

Sáng 29/10, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Nguyễn Minh Luân làm việc với đoàn công tác của Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet về kế hoạch khai thác đường bay Hà Nội - Cà Mau. Vietjet dự kiến thực hiện chuyến bay đầu tiên vào ngày 29/11/2026, với tần suất khai thác 3 chuyến mỗi tuần.

Đại diện Vietjet thông tin, đường bay Hà Nội - Cà Mau dự kiến được khai thác vào các ngày thứ Hai, thứ Tư và thứ Sáu hằng tuần, góp phần đáp ứng nhu cầu đi lại, tăng cường kết nối, giao thương, vận chuyển hàng hóa và phát triển du lịch.

Vietjet mong muốn phối hợp chặt chẽ với tỉnh trong quá trình triển khai; đề nghị hỗ trợ truyền thông, quảng bá đường bay đến người dân, doanh nghiệp và khuyến khích các doanh nghiệp du lịch, lữ hành xây dựng tour, tuyến gắn với đường bay hai chiều Hà Nội - Cà Mau.

Doanh nghiệp cũng đề nghị tỉnh quan tâm hỗ trợ cơ sở vật chất phục vụ tổ bay, các điều kiện cần thiết trong quá trình khai thác và xem xét chính sách hỗ trợ phù hợp.

Về định hướng phát triển, Vietjet mong muốn mở rộng kết nối Cà Mau với các trung tâm kinh tế, du lịch trong nước; về lâu dài, hướng đến khai thác thêm đường bay quốc tế nếu địa phương có các điểm đến thu hút khách du lịch nước ngoài.

Quang cảnh buổi làm việc (Ảnh: UBND tỉnh Cà Mau)

Đánh giá cao tiềm năng, lợi thế về thủy sản và các sản phẩm đặc trưng của tỉnh, Vietjet cho rằng đường bay sẽ mở thêm cơ hội vận chuyển hàng hóa từ Cà Mau đến Hà Nội.

Doanh nghiệp cũng đề cập việc nghiên cứu đưa đặc sản Cà Mau vào thực đơn phục vụ hành khách trên chuyến bay để quảng bá sản phẩm, văn hóa địa phương.

Đại diện các sở, ngành tỉnh cho biết sẽ tiếp tục phối hợp với Vietjet nghiên cứu, hoàn thiện phương án triển khai; chuẩn bị các điều kiện về truyền thông, an ninh, an toàn và phục vụ hoạt động khai thác đường bay.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Nguyễn Minh Luân nhấn mạnh, việc triển khai đường bay cần được tính toán chu đáo, hướng đến khai thác ổn định, lâu dài.

Tỉnh xác định phối hợp, hỗ trợ doanh nghiệp là trách nhiệm của địa phương, cam kết quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để Vietjet hoạt động hiệu quả.



Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau cho biết, tỉnh sẽ chỉ đạo các cơ quan báo chí đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về đường bay, đặc biệt là chuyến bay đầu tiên dự kiến vào ngày 29/11/2026.

Đồng thời, ông Nguyễn Minh Luân đề nghị các sở, ngành liên quan tiếp tục làm việc với Vietjet để rà soát phương án khai thác; xây dựng tour, tuyến du lịch phù hợp; chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ tổ bay và bảo đảm các điều kiện về an ninh, an toàn hàng không.

Cảng hàng không Cà Mau nâng công suất gấp 5 lần

Dự án mở rộng, nâng cấp Cảng hàng không Cà Mau đã được ACV khởi công ngày 19/8/2025 với mục tiêu xây dựng mở rộng, nâng cấp, đảm bảo khai thác các loại tàu bay hiện đại như A320, A321 và tương đương. Tổng vốn đầu tư khoảng 2.400 tỷ đồng từ nguồn vốn của ACV.

Sân bay Cà Mau được xây dựng từ thời Pháp, hiện có đường băng dài 1.500 m, rộng 30 m, khai thác máy bay nhỏ như ATR72 (tối đa 90 khách) và Embraer E190 (124 khách). Nhà ga hiện có công suất 200.000 khách/năm.

Theo quy hoạch thời kỳ 2021-2030, Cảng hàng không Cà Mau đạt cấp 4C, công suất 1 triệu hành khách/năm và 1.000 tấn hàng hóa/năm. Loại tàu bay khai thác là Code C (A320, A321 hoặc tương đương), với phương thức tiếp cận hạ cánh CAT I đầu 27 và giản đơn đầu 09.

Tầm nhìn đến năm 2050, cảng hàng không được định hướng nâng công suất lên 3 triệu hành khách/năm và 3.000 tấn hàng hóa/năm, tiếp tục duy trì là sân bay cấp 4C và sân bay quân sự cấp II.

Diện mạo mới của Cảng hàng không Cà Mau đang dần lộ diện (Ảnh: ACV)

Về hạ tầng kỹ thuật, sân đỗ tàu bay thời kỳ 2021-2030 được quy hoạch tại phía nam đường cất hạ cánh, đáp ứng khoảng bốn vị trí đỗ. Đến năm 2050, sân đỗ sẽ được mở rộng ra phía bắc, đồng bộ với khu hàng không dân dụng mới, đáp ứng khoảng 10 vị trí đỗ, đồng thời có quỹ đất dự trữ mở rộng khi cần thiết.

Nhà ga hành khách hiện hữu sẽ được mở rộng trong giai đoạn đến 2030, đảm bảo công suất phục vụ 1 triệu hành khách/năm. Từ năm 2050, sẽ xây dựng nhà ga hành khách mới phía bắc đường cất hạ cánh với công suất khoảng 3 triệu hành khách/năm, có quỹ đất phát triển dự phòng.

Tổng nhu cầu sử dụng đất của dự án theo quy hoạch giai đoạn 2021-2030 khoảng 184,22 ha. Tầm nhìn đến năm 2050, diện tích sử dụng đất sẽ tăng lên khoảng 244,43 ha.

Dự kiến khai thác trở lại từ ngày 29/11, Cảng hàng không Cà Mau đang từng bước chuẩn bị các điều kiện cần thiết để sẵn sàng đón những chuyến bay trở lại, góp phần tăng cường kết nối giao thông hàng không, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân và thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội địa phương.﻿

Là tỉnh ven biển duy nhất của Việt Nam có ba mặt giáp biển, thuận tiện tiếp cận các tuyến đường hàng hải trong nước và quốc tế, có nhiều cơ hội để phát triển kinh tế – xã hội và hội nhập quốc tế. Đồng thời, tỉnh có vị trí quan trọng trong thực hiện Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.



