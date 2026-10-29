Khởi công 6 dự án trọng điểm tại Thái Nguyên, lần đầu có cảng thủy

Hướng tới kỷ niệm 195 năm thành lập tỉnh Thái Nguyên (4/11/1831 - 4/11/2026), ngày 29/10, tại Thái Nguyên tổ chức lễ khởi công 6 dự án trọng điểm.

Phó Thủ tướng Phạm Gia Túc tham dự lễ khởi công Dự án đầu tư xây dựng khu bến cảng bốc xếp hàng hóa Yên Bình, tại phường Trung Thành. Đây là dự án cảng thủy nội địa quy mô đầu tiên của tỉnh Thái Nguyên.

Các đại biểu thực hiện nghi lễ khởi công dự án cảng bốc xếp hàng hóa Yên Bình.

Dự án có quy mô 24,92ha với tổng mức đầu tư hơn 435 tỷ đồng. Năng lực bốc xếp từ 3,8 - 4,5 triệu tấn hàng hóa/năm. Khi đi vào hoạt động, cảng Yên Bình sẽ là đầu mối trung chuyển hàng hóa từ các nhà máy, cơ sở sản xuất đến hệ thống cảng biển quốc tế khu vực phía Bắc.

Dự án góp phần đa dạng hóa phương thức vận tải, giảm áp lực cho giao thông đường bộ và nâng cao hiệu quả vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu.

Phối cảnh dự án Cảng bốc xếp Yên Bình

Phát biểu tại Lễ khởi công, Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Xuân Trường cho biết tỉnh xác định phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại là động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng, mở rộng không gian phát triển và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Theo Bí thư Trịnh Xuân Trường, việc khởi công cảng Yên Bình sẽ góp phần hoàn thiện mạng lưới logistics, kết nối vận tải đường bộ với đường thủy, tạo thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh và xuất nhập khẩu.

Cũng trong sáng 29/10, Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Tây Phổ Yên - Giai đoạn 1 được khởi công.

Dự án được triển khai tại phường Phúc Thuận và xã Thành Công (tỉnh Thái Nguyên) với quy mô gần 500 ha, tổng vốn đầu tư khoảng gần 5.400 tỷ đồng.

Phối cảnh dự án Khu công nghiệp Tây Phổ Yên.

Khu công nghiệp được định hướng phát triển đa ngành, ưu tiên thu hút các dự án công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ và sản xuất thân thiện với môi trường. Dự án gần tổ hợp sản xuất Samsung và mạng lưới doanh nghiệp điện tử nên có điều kiện thuận lợi để thu hút đầu tư, phát triển logistics và tăng cường liên kết chuỗi cung ứng.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Thế Mạnh - Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên - đề nghị chủ đầu tư tập trung nguồn lực, bảo đảm tiến độ, chất lượng công trình, an toàn lao động và bảo vệ môi trường; chú trọng thu hút các dự án sử dụng công nghệ tiên tiến, hiệu quả, có giá trị gia tăng cao.

Các đại biểu thực hiện nghi lễ khởi công dự án Khu công nghiệp Tây Phổ Yên.

Chủ tịch Nguyễn Thế Mạnh cũng đề nghị các sở, ngành, địa phương phối hợp, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; quan tâm công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, ổn định đời sống và tạo việc làm cho người dân bị ảnh hưởng.

Cũng trong sáng 29/10, tỉnh Thái Nguyên cũng phối hợp tổ chức khởi công dự án Nhà ở xã hội TNG Việt Bắc giai đoạn 2 (phường Tích Lương). Dự án do Công ty Cổ phần TNG Land làm chủ đầu tư với quy mô 1,19ha, có tổng mức đầu tư 669,3 tỷ đồng.

Dự án Khu dân cư số 2 xã Lương Phú (nay là xã Kha Sơn) do Công ty Cổ phần đầu tư bất động sản CNT làm chủ đầu tư. Dự án có quy mô 13,48 ha, với tổng mức đầu tư 321,4 tỷ đồng.

Dự án Khu dân cư xã Kha Sơn (xã Kha Sơn) do Công ty Cổ phần Phát triển đô thị Kha Sơn làm chủ đầu tư. Dự án có quy mô 15,4 ha với tổng mức đầu tư 207,7 tỷ đồng.

UBND tỉnh Thái Nguyên cho biết việc tổ chức khởi công các công trình, dự án quy mô lớn sẽ góp phần hoàn thiện hạ tầng, mở rộng không gian phát triển. Đồng thời, thu hút đầu tư, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.