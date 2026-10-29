Từ dấu mốc Thương hiệu Quốc gia đến khát vọng nâng tầm ‘chất sống Việt’ của Dược phẩm Hoa Linh

Với doanh nghiệp, sự ghi nhận này còn đặt ra trách nhiệm tiếp tục nâng chuẩn, đổi mới và phát huy giá trị y dược cổ truyền trong chăm sóc sức khỏe người Việt.

Thương hiệu Quốc gia, một hành trình bền bỉ xây dựng niềm tin

Trong thị trường ngày càng nhiều lựa chọn, chất lượng sản phẩm cần được chứng minh qua từng trải nghiệm sử dụng. Với doanh nghiệp chăm sóc sức khỏe, sự tin tưởng của khách hàng đòi hỏi tính nhất quán từ nghiên cứu, sản xuất đến thông tin sản phẩm và dịch vụ sau bán hàng.

Từ những sản phẩm đầu tiên đến một hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe hiện diện trong đời sống gia đình Việt, Dược phẩm Hoa Linh đã đi qua một phần tư thế kỷ bền bỉ vun đắp chất lượng và niềm tin. Hành trình ấy có thêm dấu mốc khi năm 2026, doanh nghiệp tiếp tục có sản phẩm đạt Thương hiệu Quốc gia Việt Nam gồm dung dịch vệ sinh phụ nữ Dạ Hương, thuốc ho bổ phế Bảo Thanh, kem đánh răng dược liệu Ngọc Châu và dầu gội dược liệu Nguyên Xuân được vinh danh.

Cột mốc này ghi nhận những nỗ lực bền bỉ của Hoa Linh trong việc vun đắp chất lượng, từng bước hoàn thiện hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe cho gia đình Việt. Từ nền tảng ấy, doanh nghiệp có thêm động lực viết tiếp câu chuyện của những người làm nghề dược tận tâm, đưa tri thức và tâm huyết vào từng sản phẩm, đồng hành cùng người Việt trong cuộc sống hằng ngày.

"Trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt hiện nay, giá trị lớn nhất mà Thương hiệu Quốc gia đem lại là niềm tin của người tiêu dùng. Khi có niềm tin với sản phẩm và thương hiệu, người tiêu dùng sẽ tự tin lựa chọn, trung thành với sản phẩm, và uy tín của sản phẩm trên thị trường cũng được nâng cao, cả trong nước và quốc tế", DS Nguyễn Thị Thuỳ Dung, Phó Tổng Giám đốc Marketing và Đổi mới, Công ty Cổ phần Dược phẩm Hoa Linh, chia sẻ.

Ra đời năm 2001 từ đội ngũ bác sĩ, dược sĩ có truyền thống gia đình làm thuốc, Hoa Linh lựa chọn phát triển bằng nghiên cứu và sản xuất. Nền tảng chuyên môn cùng sự thấu hiểu nhu cầu chăm sóc sức khỏe đã định hình cách doanh nghiệp xây dựng sản phẩm: cẩn trọng với công thức, chú trọng chất lượng và chịu trách nhiệm với những gì đưa đến người dùng.

Sau 25 năm, các nhãn hàng của Hoa Linh từng bước hiện diện trong đời sống gia đình Việt, từ chăm sóc sức khỏe phụ nữ, chăm sóc sức khỏe hô hấp đến răng miệng, tóc và da đầu. Việc tiếp tục có sản phẩm đạt Thương hiệu Quốc gia được doanh nghiệp nhìn nhận như sự ghi nhận cho quá trình tích lũy ấy, đồng thời nhắc nhở về trách nhiệm giữ gìn niềm tin qua thời gian.

Khi tinh hoa y học cổ truyền phương Đông được tiếp nối bằng khoa học hiện đại

Dù phục vụ những nhu cầu khác nhau nhưng cả bốn sản phẩm Dạ Hương, Bảo Thanh, Ngọc Châu và Nguyên Xuân cùng được phát triển trên nền tảng chuyên môn Y - Dược và tri thức chăm sóc sức khỏe phương Đông.

Điểm chung của các sản phẩm là kế thừa kinh nghiệm sử dụng dược liệu truyền thống, kết hợp nghiên cứu công thức và ứng dụng công nghệ bào chế nhằm đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe và sự tiện dụng trong đời sống hiện đại.

"Chúng tôi sẽ nghiên cứu và kế thừa những phương thức hoặc tri thức chăm sóc sức khỏe từ y dược học cổ truyền phương Đông. Song song với đó là ứng dụng công nghệ trong bào chế, sản xuất bao bì nhằm tăng trải nghiệm khách hàng", bà Dung cho biết.

Quan điểm này thể hiện rõ cốt lõi phát triển của Hoa Linh đó là kinh nghiệm sử dụng dược liệu là nền tảng để phát triển sản phẩm, còn khoa học và công nghệ giúp những giá trị ấy được tiếp nối bằng chất lượng ổn định và cách sử dụng phù hợp với cuộc sống hiện đại.

Sự hài hòa giữa gìn giữ và đổi mới được thể hiện trong từng bước phát triển của các nhãn hàng. Năm 2025, Dạ Hương giới thiệu phiên bản mới với bốn dòng sản phẩm hướng đến những nhu cầu chăm sóc khác nhau của phụ nữ; Nguyên Xuân mở rộng danh mục chăm sóc tóc và da đầu; Ngọc Châu phát triển các dòng chuyên gia, trắng sáng. Trên nền tảng dược liệu quen thuộc, mỗi cải tiến là một cách Hoa Linh đáp ứng nhu cầu chuyên biệt hơn của người dùng, đồng thời giữ gìn bản sắc đã tạo nên sự gắn bó với gia đình Việt.

Từ dấu mốc được ghi nhận đến cam kết nâng chuẩn cho chặng đường mới

Theo DS Nguyễn Thị Thùy Dung, các tiêu chí của Chương trình Thương hiệu Quốc gia đã trở thành tiêu chuẩn nội bộ trong nghiên cứu, sản xuất và quản trị. Sự ghi nhận tạo thêm động lực để Hoa Linh nâng cao yêu cầu đối với chính mình, từ chất lượng sản phẩm đến hoạt động chăm sóc khách hàng.

"Với Dược phẩm Hoa Linh, chất lượng là nền tảng, đổi mới sáng tạo là động lực để tăng trưởng, và năng lực tiên phong giúp chúng tôi tạo được vị thế vững chắc trên thị trường", bà Dung nhấn mạnh. Ba giá trị này cũng định hướng cách doanh nghiệp phân bổ nguồn lực và phát triển năng lực cho chặng đường tiếp theo.

Suốt 25 năm, Hoa Linh bền bỉ vun đắp ba giá trị "Chất lượng – Đổi mới sáng tạo – Năng lực tiên phong" bằng việc chuẩn hóa nguyên liệu, nghiên cứu hiệu quả trên cơ sở khoa học và ứng dụng công nghệ bào chế tiên tiến. Từ nền tảng ấy, doanh nghiệp liên tục lắng nghe người dùng để phát triển những giải pháp chăm sóc phù hợp hơn.

Trong định hướng giai đoạn 2026–2030, Hoa Linh tiếp tục kết hợp triết lý y học phương Đông với khoa học hiện đại, hướng tới các giải pháp chăm sóc sức khỏe tự nhiên và toàn diện. Doanh nghiệp đồng thời chú trọng nâng cao năng lực nghiên cứu, làm mới sản phẩm và đáp ứng tốt hơn những yêu cầu về chất lượng, tính minh bạch và trải nghiệm người dùng.

Việc nâng chuẩn trong nước cũng được bà Dung nhìn nhận là nền tảng hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận thị trường quốc tế. Khi năng lực nghiên cứu, sản xuất và quản trị được củng cố, Hoa Linh có thêm cơ sở để chuẩn bị cho yêu cầu của từng thị trường và mở rộng cơ hội cho sản phẩm Việt.

Từ dấu mốc bốn sản phẩm đạt Thương hiệu Quốc gia năm 2026, hành trình tiếp theo của Hoa Linh gắn với trách nhiệm tiếp tục tạo ra những giá trị xứng đáng với sự tin tưởng của khách hàng. Khát vọng "Nâng tầm chất sống Việt" được tiếp nối qua từng sản phẩm được hoàn thiện, từng trải nghiệm được nâng cao và sự tận tâm của những người làm nghề Y - Dược.