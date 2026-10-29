Một tỉnh miền Bắc sắp có thêm khu công nghiệp hơn 5.399 tỷ đồng, quy mô 499 ha, mở ra loạt cơ hội việc làm mới

Sáng 29/10, tỉnh Thái Nguyên đồng loạt tổ chức lễ khởi công 5 công trình, dự án quy mô lớn. Đây là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 195 năm thành lập tỉnh Thái Nguyên (4/11/1831 - 4/11/2026), hưởng ứng Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên năm 2026, đồng thời tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, thu hút đầu tư, bảo đảm an sinh và nâng cao đời sống Nhân dân.

Đáng chú ý trong số đó là Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Tây Phổ Yên - Giai đoạn 1.

Dự án được triển khai tại phường Phúc Thuận và xã Thành Công, có quy mô 499,07 ha, tổng vốn đầu tư khoảng 5.399,578 tỷ đồng, do Công ty cổ phần Viglacera Thái Nguyên làm chủ đầu tư, thời hạn hoạt động 50 năm kể từ ngày được chấp thuận chủ trương đầu tư.

Khu công nghiệp Tây Phổ Yên được định hướng phát triển theo mô hình khu công nghiệp tập trung đa ngành, ưu tiên thu hút các dự án ứng dụng công nghệ tiên tiến, công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ và sản xuất thân thiện với môi trường.

Dự án có lợi thế kết nối với tuyến đường liên kết vùng Thái Nguyên - Bắc Ninh - Phú Thọ, Vành đai 5 vùng Thủ đô, cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên và nút giao Yên Bình.

Ông Nguyễn Thế Mạnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng Công ty cổ phần Viglacera Thái Nguyên (Ản: UBND tỉnh Thái Nguyên)

Đồng thời, nằm gần tổ hợp sản xuất Samsung tại Thái Nguyên và mạng lưới doanh nghiệp điện tử trong khu vực. Đây là những điều kiện thuận lợi để thu hút đầu tư, phát triển logistics và tăng cường liên kết chuỗi cung ứng.

Phát biểu tại buổi Lễ, ông Nguyễn Thế Mạnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên ghi nhận, đánh giá cao sự chủ động, nỗ lực của chủ đầu tư, các sở, ngành và địa phương trong quá trình chuẩn bị Dự án.

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên nhấn mạnh việc triển khai Khu công nghiệp Tây Phổ Yên - Giai đoạn 1 có ý nghĩa quan trọng trong mở rộng không gian phát triển công nghiệp, nâng cao chất lượng thu hút đầu tư và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của tỉnh.

Ông Nguyễn Thế Mạnh đề nghị chủ đầu tư tập trung nguồn lực, tổ chức thi công bảo đảm tiến độ, chất lượng, an toàn lao động và bảo vệ môi trường; chú trọng hoàn thiện đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, chủ động thu hút các nhà đầu tư thứ cấp có công nghệ tiên tiến, sử dụng hiệu quả tài nguyên và tạo giá trị gia tăng cao.

Các sở, ngành, địa phương tăng cường phối hợp, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, không để các thủ tục thuộc trách nhiệm của cơ quan nhà nước ảnh hưởng đến tiến độ Dự án.

Chính quyền địa phương thực hiện công khai, minh bạch các chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; tăng cường đối thoại, kịp thời giải quyết kiến nghị chính đáng, quan tâm ổn định đời sống, hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp và tạo việc làm cho người dân bị ảnh hưởng.

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên khẳng định, tỉnh Thái Nguyên cam kết tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, đẩy mạnh cải cách hành chính, đồng hành cùng doanh nghiệp trong suốt quá trình triển khai dự án.

Khi hoàn thành và đi vào hoạt động, Khu công nghiệp Tây Phổ Yên - Giai đoạn 1 sẽ góp phần bổ sung quỹ đất công nghiệp có hạ tầng đồng bộ, thu hút các dự án chế biến, chế tạo, công nghệ cao và công nghiệp hỗ trợ; tạo việc làm, tăng thu ngân sách, thúc đẩy phát triển thương mại, dịch vụ và đô thị khu vực phía Nam của tỉnh.