Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thái Nguyên: Đấu giá khu đất bị thu hồi do chậm tiến độ

| | Bất động sản

Tỉnh Thái Nguyên sẽ đấu giá lô đất rộng 0,299 ha được thu hồi từ Công ty Cổ phần Trung Tín do chậm tiến độ nhiều năm. Hiện trạng khu đất là tòa nhà 3 tầng dang dở.

UBND tỉnh Thái Nguyên vừa phê duyệt kế hoạch giá quyền sử dụng đất năm 2026 trên địa bàn tỉnh.

Cụ thể, 5 khu đất được đưa ra đấu giá quyền sử dụng đất có tổng diện tích 3,0657ha gồm: Khu đất thực hiện Dự án Khu Thương mại Dịch vụ Chợ Chè (xã Phú Lương) có diện tích 0,468ha để chọn nhà đầu tư dự án thương mại, dịch vụ.

Lô đất CC-02 thuộc Dự án Khu tái định cư liên tổ 19, 20 phường Trung Thành (phường Tích Lương) với diện tích 0,3646ha để lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án thương mại, dịch vụ.

Lô đất TM thuộc Dự án Khu dân cư liền kề phường Hương Sơn, TP. Thái Nguyên (nay là phường Gia Sàng) có diện tích 0,3111ha nhằm lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án thương mại, dịch vụ.

Khu đất của Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao (phường Phan Đình Phùng) với diện tích 1,623ha. Khu đất đấu giá nhằm lựa chọn nhà đầu tư dự án đất ở và đất thương mại, dịch vụ.

Khu đất thu hồi từ Công ty Cổ phần Trung Tín tại phường Phan Đình Phùng

Đáng chú ý có khu đất do Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh quản lý (phường Phan Đình Phùng) có diện tích 0,299ha (thu hồi từ Công ty Cổ phần Trung Tín). Khu đất được đưa ra đấu giá lựa chọn nhà đầu tư dự án sau khi được thu hồi lại. Đây là khu đất đã bị UBND tỉnh Thái Nguyên thu hồi đầu năm 2026 do chủ đầu tư chậm triển khai dự án.

UBND tỉnh Thái Nguyên yêu cầu việc tổ chức phải bảo đảm công khai, minh bạch, đúng quy định pháp luật.

Theo Thanh Hiếu

Tiền phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Đúng ngày 30/10, Việt Nam dự kiến khởi công quần thể nghỉ dưỡng 16.200 tỷ đồng được ví như “Bà Nà Hills thứ 2” do Sun Group đầu tư, có 5 tuyến cáp treo lên đỉnh núi cao hơn 1.000m

Đúng ngày 30/10, Việt Nam dự kiến khởi công quần thể nghỉ dưỡng 16.200 tỷ đồng được ví như “Bà Nà Hills thứ 2” do Sun Group đầu tư, có 5 tuyến cáp treo lên đỉnh núi cao hơn 1.000m Nổi bật

Trung Quốc, Nhật Bản mất khoảng 4 năm, Dubai mất 3,5 năm, còn tỷ phú Phạm Nhật Vượng dự kiến cần bao lâu để hoàn thành tuyến đường sắt 4 tỷ USD dài 54km?

Trung Quốc, Nhật Bản mất khoảng 4 năm, Dubai mất 3,5 năm, còn tỷ phú Phạm Nhật Vượng dự kiến cần bao lâu để hoàn thành tuyến đường sắt 4 tỷ USD dài 54km? Nổi bật

Nơi nhiều dự án nhà ở xã hội mở bán nhiều lần vẫn chưa bán hết

Nơi nhiều dự án nhà ở xã hội mở bán nhiều lần vẫn chưa bán hết

09:10 , 28/10/2026
Tiếp tục đề án giãn dân phố cổ Hoàn Kiếm với chính sách ưu đãi nhà ở xã hội

Tiếp tục đề án giãn dân phố cổ Hoàn Kiếm với chính sách ưu đãi nhà ở xã hội

08:56 , 28/10/2026
Hà Nội dự kiến di dời 902 hộ dân ở phố cổ, mỗi hộ được mua 1 căn nhà ở xã hội

Hà Nội dự kiến di dời 902 hộ dân ở phố cổ, mỗi hộ được mua 1 căn nhà ở xã hội

08:32 , 28/10/2026
Đề án điều chỉnh địa giới Hà Nội - Phú Thọ: Tỉ lệ người dân đồng thuận ra sao?

Đề án điều chỉnh địa giới Hà Nội - Phú Thọ: Tỉ lệ người dân đồng thuận ra sao?

08:27 , 28/10/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên