Đề án điều chỉnh địa giới Hà Nội - Phú Thọ: Tỉ lệ người dân đồng thuận ra sao?

Điều chỉnh phù hợp với thực tiễn quản lý

Từ ngày 22 đến 25/10, UBND TP Hà Nội tổ chức lấy ý kiến các hộ gia đình về Đề án điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa Hà Nội và tỉnh Phú Thọ. Theo phương án, hơn 4.000ha thuộc các xã Thịnh Minh, Lương Sơn và phường Kỳ Sơn của tỉnh Phú Thọ dự kiến được điều chỉnh về các xã Ba Vì và Yên Xuân của Hà Nội.

Sau điều chỉnh, diện tích tự nhiên của Hà Nội dự kiến tăng từ 3.359,84km2 lên khoảng 3.399,90km2. Phương án không làm thay đổi số lượng đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã, cũng như tên gọi và trung tâm hành chính của các đơn vị liên quan.

Đề án điều chỉnh địa giới hành chính với tỉnh Phú Thọ tại khu vực Vườn quốc gia Ba Vì và vùng đệm, với diện tích dự kiến hơn 4.000ha.

Theo UBND TP Hà Nội, ngày 11/6, Vườn quốc gia Ba Vì được chuyển giao về thành phố quản lý. Tuy nhiên, hơn 2.500ha thuộc vườn vẫn nằm trong địa giới hành chính tỉnh Phú Thọ. Sự không thống nhất giữa phạm vi quản lý và địa giới hành chính đặt ra yêu cầu điều chỉnh để bảo đảm công tác quản lý nhà nước theo lãnh thổ được đồng bộ, hiệu quả.

Việc điều chỉnh không chỉ nhằm thống nhất đầu mối quản lý Vườn quốc gia Ba Vì và vùng đệm liên quan, mà còn tạo thuận lợi cho công tác bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng, quản lý đất đai, môi trường, hạ tầng, quốc phòng và an ninh. Đồng thời, phương án hướng tới hài hòa lợi ích giữa Hà Nội, Phú Thọ và bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người dân.

Đề án cũng được đặt trong định hướng tại Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 17/3/2026 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Thủ đô Hà Nội trong kỷ nguyên mới, trong đó xác định rừng đặc dụng Ba Vì là khung sinh thái nền tảng cho cấu trúc đô thị Thủ đô. Khi toàn bộ Vườn quốc gia nằm trong địa giới Hà Nội, công tác quy hoạch, quản lý và bảo vệ hệ sinh thái sẽ có điều kiện được tổ chức thống nhất, ổn định lâu dài.

Bên cạnh đó, các cơ chế về phân quyền, quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững tài nguyên rừng, huy động nguồn lực bảo tồn và phát triển kinh tế xanh theo quy định của Luật Thủ đô năm 2026 được kỳ vọng sẽ triển khai đồng bộ hơn. Qua đó, thành phố có thêm điều kiện gắn bảo tồn thiên nhiên với phát triển du lịch sinh thái, văn hóa, tâm linh theo quy hoạch và quy định pháp luật.

Về tác động của việc điều chỉnh, phạm vi quản lý đất đai, dân cư, dự án, tài sản, nguồn thu và dịch vụ công của các đơn vị hành chính liên quan sẽ thay đổi tương ứng. Tuy nhiên, các giấy tờ đã được cơ quan có thẩm quyền cấp, quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản, hợp đồng, chế độ, chính sách và các quyền, lợi ích hợp pháp đã xác lập tiếp tục được bảo đảm. Hồ sơ hành chính đang giải quyết được bàn giao cho cơ quan có thẩm quyền kế thừa, không yêu cầu người dân nộp lại hồ sơ chỉ vì thay đổi địa giới.

Công khai, minh bạch, tạo đồng thuận cao

Ngay sau khi thành phố ban hành kế hoạch, nhiều xã, phường đã khẩn trương triển khai, phân công nhiệm vụ cụ thể, huy động lực lượng và tổ chức lấy ý kiến đến từng hộ gia đình. Việc công khai nội dung đề án, hướng dẫn ghi phiếu, kiểm tra và tổng hợp kết quả được chú trọng nhằm bảo đảm quá trình thực hiện đúng quy định, khách quan và phản ánh đầy đủ ý kiến nhân dân.

Tại phường Ba Đình, ngày 22/10, UBND phường tổ chức hội nghị triển khai lấy ý kiến nhân dân về đề án, với thời gian thực hiện từ ngày 22 đến hết ngày 25/10. Lãnh đạo phường yêu cầu các phòng chuyên môn phối hợp với các đoàn thể, tổ dân phố đẩy mạnh tuyên truyền, tổ chức phát và thu phiếu, tổng hợp ý kiến theo đúng kế hoạch.

Lãnh đạo xã Ba Vì kiểm tra công tác lấy ý kiến nhân dân về phương án điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa Hà Nội và tỉnh Phú Thọ. Ảnh: K.D

Trong khi đó, tại xã Ba Vì, việc lấy ý kiến được triển khai tại 12 thôn, với tổng số 5.931 hộ gia đình. Trong số 5.632 hộ tham gia, có 5.597 hộ đồng ý và 35 hộ không đồng ý với đề án. Tỷ lệ hộ đồng ý đạt 94,37% tổng số hộ, trong khi tỷ lệ tham gia lấy ý kiến đạt 94,96%.

Ở xã Yên Bài, công tác lấy ý kiến được tổ chức tại 9 thôn, với 4.967 hộ gia đình. Đại diện mỗi hộ trực tiếp đánh dấu vào phiếu theo mẫu thống nhất, lựa chọn phương án “Đồng ý” hoặc “Không đồng ý”, sau đó ký và ghi rõ họ tên. Các tổ công tác đến từng hộ hướng dẫn, phát và thu phiếu, bảo đảm tính chính xác, khách quan và công khai. Kết quả, có 4.956 hộ đồng ý với đề án, đạt tỷ lệ 99,78% tổng số hộ được lấy ý kiến.

Người dân tại xã Mỹ Đức tham gia đóng góp ý kiến. Ảnh: B.P

Tại xã Mỹ Đức, UBND xã thành lập các tổ công tác phụ trách 17 thôn để bảo đảm tiến độ và chất lượng thực hiện. Từ ngày 21 đến hết ngày 25/10/2026, các thôn đã tổ chức phát, thu phiếu lấy ý kiến hộ gia đình. Kết quả, có 12.538 hộ đồng ý với đề án, đạt 88,97% tổng số hộ trên địa bàn.

Chủ tịch UBND xã Mỹ Đức Nguyễn Quang Đường cho biết, đến hết ngày 25/10, địa phương đã hoàn thành việc lấy ý kiến đại diện hộ gia đình. Các tổ công tác thực hiện nghiêm quy trình, hướng dẫn cụ thể cho người dân, kiểm tra chặt chẽ việc phát, thu và tổng hợp phiếu, bảo đảm kết quả khách quan, chính xác, hoàn thành đúng thời hạn, góp phần hoàn thiện hồ sơ đề án theo yêu cầu của thành phố.

Các tổ công tác tại xã Đan Phượng trực tiếp đến từng hộ phát phiếu lấy ý kiến. Ảnh: K.H

Xác định là nhiệm vụ chính trị quan trọng, dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy, HĐND, UBND xã Đan Phượng, phối hợp chặt chẽ của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã và các đơn vị, công tác lấy ý kiến về Đề án đã được triển khai đồng bộ, hiệu quả tại 12/12 thôn. Để người dân có đầy đủ thông tin trước khi đưa ra ý kiến, nội dung đề án và tài liệu liên quan được công khai tại trụ sở UBND xã, nhà văn hóa thôn, cổng thông tin điện tử, các trang mạng xã hội, hệ thống truyền thanh và thông qua mã QR.

Các tổ công tác trực tiếp đến từng hộ phát phiếu, hướng dẫn ghi phiếu, thu và tổng hợp kết quả. Toàn xã có 11.529 hộ tham gia lấy ý kiến, trong đó 11.523 hộ đồng ý với đề án, đạt tỷ lệ khoảng 99,9%. UBND xã đã tổng hợp kết quả, báo cáo Sở Nội vụ Hà Nội theo tiến độ quy định.

Việc nhiều địa phương hoàn thành lấy ý kiến đúng thời hạn, với tỷ lệ đồng thuận cao, cho thấy sự chủ động trong tổ chức thực hiện và tạo cơ sở quan trọng để thành phố tiếp tục hoàn thiện đề án. Tuy nhiên, yêu cầu đặt ra không chỉ là bảo đảm tiến độ, mà còn phải công khai đầy đủ thông tin, tổng hợp trung thực ý kiến của người dân và thực hiện đúng trình tự, thủ tục theo quy định. Cùng với đó, quá trình này cần gắn với việc bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người dân, duy trì ổn định các hoạt động hành chính, đồng thời phát huy giá trị sinh thái của Vườn quốc gia Ba Vì và vùng đệm theo định hướng phát triển chung của Thủ đô.