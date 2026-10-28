Bất ngờ với thị trường bất động sản khu Đông TP. Hồ Chí Minh dịp cuối năm

Nhu cầu ở và đầu tư theo hạ tầng vẫn hiện hữu

Mới đây, một dự án bất động sản tại khu Đông TP. Hồ Chí Minh (khu vực Quận 2, Quận 9 cũ) đã nhanh chóng “cháy” giỏ hàng chỉ sau một thời gian ngắn mở bán. Dù giá mỗi căn dao động từ 6 - 9 tỷ đồng, dự án vẫn thu hút dòng tiền rất tốt nhờ đánh trúng nhu cầu mua để ở thực và đầu tư trung - dài hạn của thị trường.

Thực tế, việc các dự án tại khu Đông TP. Hồ Chí Minh luôn giữ được sức hút và tính thanh khoản ổn định không phải là chuyện hiếm gặp. Sức bật này đến từ hai bệ đỡ cốt lõi: một là nguồn cung sơ cấp những năm gần đây vô cùng khan hiếm; hai là hàng loạt trục hạ tầng giao thông trọng điểm tại khu vực đang bước vào giai đoạn hoàn thiện cuối cùng. Chính sự kết hợp này đã tạo nên động lực thu hút dòng tiền người mua.

So với giai đoạn trước, bất động sản khu Đông TP. Hồ Chí Minh hiện không còn cảnh “nóng sốt” ồ ạt. Thị trường đã bước vào giai đoạn phân hóa mạnh mẽ, nơi dòng tiền của người mua trở nên chọn lọc, khắt khe và thực tế hơn. Hiện tại, những dự án sở hữu pháp lý hoàn chỉnh, giá bán hợp lý và được hưởng lợi trực tiếp từ hạ tầng mới là tâm điểm thu hút sự quan tâm.

Loạt hạ tầng giao thông trọng điểm tại khu Đông TP. Hồ Chí Minh đã và đang hoàn thiện trở thành lực đẩy cho thị trường bất động sản. Nguồn: ST

Theo chuyên gia Viện Nghiên cứu Đánh giá Thị trường Bất động sản Việt Nam (VARS IRE) trong quý III/2026, nhu cầu tìm hiểu bất động sản vẫn hiện hữu. Lượng khách hàng liên hệ tư vấn, khảo sát thực địa và tham quan dự án tiếp tục duy trì ở mức cao, song tỉ lệ chuyển đổi thành giao dịch thực tế chưa tương xứng.

Diễn biến này cho thấy, nhu cầu trên thị trường vẫn có, nhưng người mua đang trở nên thận trọng hơn trong quyết định xuống tiền. Những dự án có pháp lý rõ ràng, hạ tầng đồng bộ và đáp ứng nhu cầu thực tiếp tục duy trì sức hút, trong khi các sản phẩm mang tính đầu cơ hoặc thiếu khả năng khai thác gặp khó khăn về thanh khoản. Đồng thời, thay vì kỳ vọng tăng giá nhanh, người mua ưu tiên những sản phẩm phù hợp với khả năng tài chính, có giá trị sử dụng thực và khả năng khai thác lâu dài dựa trên tiềm năng tăng trưởng của khu vực.

Cùng quan điểm, bà Dương Thuỳ Dung, Giám đốc điều hành CBRE Việt Nam đánh giá, hiện nay, nhu cầu ở thực tiếp tục đóng vai trò chủ đạo, thúc đẩy chủ đầu tư điều chỉnh cơ cấu sản phẩm, diện tích và chính sách bán hàng theo hướng phù hợp hơn với khả năng chi trả của người mua.

Bà Cao Thị Thanh Hương, Phó Giám đốc, Bộ phận Nghiên cứu & S22M Savills TP. Hồ Chí Minh cũng nhấn mạnh, trong bối cảnh biến động, nhu cầu mua để ở ngày càng đóng vai trò quan trọng đối với thanh khoản thị trường. Các dự án ghi nhận kết quả tích cực thường có cơ cấu sản phẩm đa dạng, đi kèm chính sách thanh toán linh hoạt và kéo dài, qua đó giảm áp lực tài chính ban đầu cho người mua.

Những dự án đang “giữ nhịp” thị trường khu Đông TP. Hồ Chí Minh dịp cuối năm

Thực tế cho thấy, tại khu Đông TP. Hồ Chí Minh, nhu cầu mua để ở thực và đầu tư trung - dài hạn vẫn là lực đẩy chính giúp “giữ nhịp” cho thị trường. Dịp cuối năm 2026, nguồn cung dự án mới ra mắt khá nhỏ giọt.

Sau “khoảng nghỉ” của các dự án căn hộ cao cấp như Eaton Park, Masteri Grand View, Lumière Midtown, The Privé hay The Opus One... thị trường khu Đông hiện chỉ ghi nhận số ít dự án tiếp tục “giữ nhiệt” bằng các giỏ hàng sơ cấp mới đi kèm mức giá và chính sách bán hàng hấp dẫn.

Phải kể đến dự án Imperia Sensa Park nằm ngay mặt tiền Võ Chí Công (Vành đai 2, TP. Hồ Chí Minh) quy mô 5ha - nguồn cung sơ cấp hiếm hoi xuất hiện tại thị trường khu Đông TP. Hồ Chí Minh. Bên cạnh mức giá được định vị phù hợp với nhu cầu thị trường, dự án còn triển khai đa dạng phương thức thanh toán nhằm giảm áp lực tài chính ban đầu cho người mua, bao gồm phương án giãn tiến độ thanh toán và hỗ trợ lãi suất vay ngân hàng.

Song song với các chính sách trên, chủ đầu tư còn triển khai chương trình “An cư – Sinh lời”, tạo thêm lựa chọn tích lũy tài chính trong thời gian chờ nhận nhà. Theo đó, khách hàng có thể mở sổ tiết kiệm đứng tên mình tại Ngân hàng số Cake by VPBank với số tiền tương đương 10% giá trị căn hộ. Thông qua việc kết hợp lãi suất tiết kiệm ưu đãi từ ngân hàng và quà tặng từ chủ đầu tư, tổng lợi ích tài chính quy đổi có thể lên đến 13%/năm trên số tiền gửi, tùy theo loại căn hộ. Điểm cộng lớn của cơ chế này là tính linh hoạt: Dù khách hàng chọn phương thức thanh toán nào (vay giãn hay tự có), dòng tiền 10% này vẫn luôn đứng tên khách hàng, sinh lời đều đặn và nhẹ gánh tài chính ban đầu.

Giải pháp tài chính “chưa nhận nhà, đã sinh lời” từ chủ đầu tư Imperia Sensa Park không chỉ giảm nhẹ gánh nặng kinh tế cho khách hàng, mà còn đảm bảo tính an toàn và khả năng sinh lời cao. Trong bối cảnh thị trường hiện tại, chính sách đồng hành thiết thực này của chủ đầu tư là một cơ hội an cư, đầu tư “hiếm có” tại khu Đông TP. Hồ Chí Minh.

Khan hiếm nguồn cung sơ cấp tại thị trường khu Đông TP.HCM dịp cuối năm. (Ảnh nguồn: TT)

Cùng khu vực, dự án The Prive đang chào bán phân khu tiếp theo với mức giá dao động từ 119 - 130 triệu/m2, cũng đang áp dụng chính sách bán hàng nổi bật. Cụ thể, người mua chỉ cần thanh toán trước 24% giá trị căn hộ cho đến khi bàn giao nhà, được hỗ trợ lãi suất 0% trong vòng 24 tháng. Đồng thời nhận các chiết khấu từ 6-12%, tuỳ theo phương thức thanh toán.

Trong khi đó, ở phân khúc thấp tầng, dự án KĐT Đông Tăng Long tung giỏ hàng phân khu mới với chính sách giãn tiến độ thanh toán trong vòng 12 tháng cũng ghi nhận sự quan tâm tích cực từ người mua.

Trong bối cảnh thị trường biến động, một số ít dự án tại khu Đông TP. Hồ Chí Minh vẫn thành công “giữ nhịp” sức cầu nhờ các giải pháp tài chính thiết thực từ chủ đầu tư. Theo dự báo thị trường cuối năm 2026, tỷ lệ hấp thụ bất động sản sẽ có sự phân hóa rõ rệt. Trong đó, dòng tiền sẽ tập trung mạnh vào các dự án được bảo chứng bởi chủ đầu tư uy tín, sở hữu vị trí thuận lợi và áp dụng tiến độ thanh toán giãn linh hoạt. Khác với giai đoạn trước, động lực giao dịch hiện nay phần lớn đến từ nhu cầu ở thực, trong khi các hoạt động đầu tư lướt sóng hay đầu cơ ngắn hạn gần như vắng bóng.