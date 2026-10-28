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6 mẫu nhà phố 3 tầng hiện đại thịnh hành 2026

| | Bất động sản

Trong năm 2026, nhà phố 3 tầng hiện đại chú trọng hơn vào yếu tố xanh, tối ưu ánh sáng tự nhiên và sự tiện nghi.

Nhà phố 3 tầng hiện đại là kiểu nhà phổ biến tại các đô thị ở Việt Nam. Đây là giải pháp kiến trúc tối ưu ở khu vực đô thị nhờ khả năng cân bằng giữa diện tích sử dụng, chi phí xây dựng và giá trị thẩm mỹ.

Dưới đây là một số mẫu nhà phố 3 tầng hiện đại đang dẫn đầu xu hướng hiện nay.

Nhà phố 3 tầng hiện đại phong cách tối giản

(Ảnh: Giabaohouse)

Một trong những xu hướng thiết kế nhà phố thịnh hành năm 2026 là phong cách tối giản. Mẫu nhà này thường sử dụng hình khối vuông vắn, đường nét thẳng, cắt bỏ các chi tiết trang trí cầu kỳ.

Gam màu chủ đạo thường là màu trắng, xám, bê tông mài hoặc be. Hệ cửa kính lớn kịch trần giúp đón ánh sáng tự nhiên tối đa, tạo cảm giác không gian rộng rãi hơn so với diện tích thực

Nhà phố 3 tầng mái bằng

(Ảnh: Song Phát Design & Construction)

Mái bằng luôn là lựa chọn quốc dân nhờ chi phí thi công hợp lý, kết cấu chắc chắn và chịu lực tốt. Mái bằng có thể tận dụng để sử dụng làm sân thượng.

Nhà phố 3 tầng mái Thái

(Ảnh: Scgvlxd)

Nhà phố 3 tầng mái Thái sở hữu vẻ ngoài thanh thoát, sang trọng với phần mái dốc đặc trưng. Kiểu mái này giúp chống nóng, thoát nước mưa nhanh, phù hợp với khí hậu Việt Nam.

Nhà phố 3 tầng hiện đại có gara ô tô

(Ảnh: 3bdesign)

Với những ngôi nhà phía trước có đường rộng, thiết kế một gara sẵn trong nhà là một biện pháp tối ưu. Thông thường, tầng 1 của mẫu nhà này được tối ưu diện tích cho gara ô tô và lối đi riêng biệt.

Nhà phố 3 tầng có sân thượng

(Ảnh: 3bdesign)

Mẫu nhà phố 3 tầng nổi bật với phong cách kiến trúc hiện đại. Tầng trệt có hệ cổng lớn kết hợp các mảng ốp gỗ, mang lại sự vững chãi và sang trọng. Ở tầng giữa, mặt tiền sử dụng gạch thông gió kết hợp cây xanh trồng xen kẽ, giúp tối ưu ánh sáng tự nhiên và điều hòa không khí.

Điểm nhấn đặc biệt nằm ở khu vực sân thượng với khung giàn hình mái chóp tạo hình độc đáo cùng thảm thực vật xanh mát, mở ra không gian thư giãn lý tưởng.

Nhà phố 3 tầng vừa ở vừa kinh doanh

(Ảnh: 3bdesign)

Với những lô đất góc sở hữu 2 mặt tiền, nhà phố 3 tầng vừa ở vừa kinh doanh là thiết kế phù hợp. Tầng 1 và 2 có thể linh hoạt làm showroom, văn phòng hoặc quán cafe, trong khi tầng 3 được bố trí thành không gian sống riêng tư, yên tĩnh cho gia đình.

Theo Bằng Lăng

VTC News

Từ Khóa:
bất động sản

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