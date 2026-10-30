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Việt Nam đang xây cầu vượt sông Hồng hơn 16.000 tỷ đồng nối phố cổ với Long Biên, sở hữu thiết kế 'vòm vô cực' độc đáo, dự kiến hoàn thành ngay năm sau

| | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Cầu Trần Hưng Đạo là một trong những dự án giao thông trọng điểm của Hà Nội, cây cầu dự kiến về đích trước thềm sự kiện APEC 2027.

Ngày 29/10, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Bùi Duy Cường chủ trì cuộc họp kiểm điểm tiến độ triển khai đầu tư xây dựng 8 cầu vượt sông Hồng, sông Đuống. Trong số các dự án được báo cáo, nổi bật là cầu Trần Hưng Đạo với tiến độ thi công tích cực.

Theo cập nhật tại cuộc họp, công tác bàn giao mặt bằng dự án cơ bản hoàn thành. Nhà đầu tư đã huy động 28 mũi thi công trên công trường, với sản lượng đạt khoảng 45% giá trị hợp đồng.

Hiện các đơn vị đang tập trung xử lý những tồn tại liên quan đến di dời đường điện trung thế, trạm biến áp, hệ thống nhà chờ xe buýt và các công trình hạ tầng kỹ thuật khác nhằm bảo đảm điều kiện triển khai thi công.

Cầu Trần Hưng Đạo là một trong những dự án giao thông trọng điểm của Hà Nội, được khởi công ngày 9/10/2025, với tổng mức đầu tư sơ bộ hơn 16.226 tỷ đồng theo phương thức đối tác công tư (PPP).

Dự án có tổng chiều dài tuyến khoảng 4,18 km. Điểm đầu nằm tại khu vực ngã 5 Trần Hưng Đạo - Trần Thánh Tông - Lê Thánh Tông, thuộc địa bàn các phường Cửa Nam và Hai Bà Trưng; điểm cuối kết nối với phố Nguyễn Sơn, thuộc các phường Long Biên và Bồ Đề.

Cầu Trần Hưng Đạo là một trong những dự án giao thông trọng điểm của Hà Nội. Ảnh: SunGroup

Trong đó, cầu chính vượt sông Hồng dài khoảng 870 m, gồm 6 nhịp, mỗi nhịp dài 145 m, chia thành 2 liên cầu. Công trình sử dụng kết cấu vòm thép với tạo hình biểu tượng vô cực. Hai bên cầu có hệ thống cầu dẫn dài khoảng 1.150 m, sử dụng kết cấu dầm hộp bê tông cốt thép dự ứng lực và dầm bản rỗng.

Toàn tuyến được thiết kế với 3 nút giao gồm nút giao đê hữu Hồng, nút giao đê tả Hồng - Cổ Linh và nút giao với đường Nguyễn Sơn. Các nút giao được tổ chức kết nối với hệ thống đường hiện trạng, đồng thời bảo đảm phù hợp với quy hoạch giao thông.

Điểm nhấn trong thiết kế cầu Trần Hưng Đạo là kết cấu vòm thép mang hình tượng vô cực, tạo diện mạo khác biệt so với nhiều cây cầu hiện hữu.

Theo ý tưởng thiết kế, hình tượng này tượng trưng cho sự phát triển liên tục, trường tồn, đồng thời thể hiện sự kết nối giữa khu vực đô thị giàu giá trị lịch sử ở phía Tây sông Hồng với không gian phát triển hiện đại ở phía Đông.

Bên cạnh kiến trúc cầu chính, hệ thống đường dẫn đầu cầu được thiết kế theo quy hoạch giao thông vận tải Thủ đô, đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật đường trục chính đô thị.

Dự án cũng bố trí cây xanh, cảnh quan, hệ thống chiếu sáng giao thông, chiếu sáng kiến trúc và các hạng mục bảo đảm an toàn giao thông.

Cầu Trần Hưng Đạo dự kiến hoàn thành trước thềm APEC 2027. Khi đưa vào khai thác, công trình sẽ hình thành thêm trục kết nối qua sông Hồng, tăng cường liên kết giao thông giữa khu vực trung tâm Hà Nội với phía Đông và Đông Bắc thành phố.

Công trình được kỳ vọng góp phần phân luồng phương tiện, giảm áp lực cho các cây cầu hiện hữu, đồng thời hoàn thiện mạng lưới hạ tầng giao thông khung và mở rộng không gian phát triển đô thị hai bên sông Hồng.

Ngọc Khánh

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