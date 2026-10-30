Chủ tịch Nguyễn Văn Được: Quy hoạch phải trở thành nguồn lực phát triển TP.HCM

Quy hoạch tổng thể TP.HCM thời kỳ 2025-2050, tầm nhìn 100 năm đã được HĐND TP.HCM thông qua tại kỳ họp chuyên đề ngày 29-3/10 sau khoảng 7 tháng triển khai các bước thực hiện (từ tháng 3/2026).

Chủ tịch UBND TP.HCM cho biết sau khi Quy hoạch được thông qua, UBND TP.HCM sẽ nhanh chóng cụ thể hóa thành các chương trình, kế hoạch, danh mục dự án và nguồn lực thực hiện, đồng bộ với kế hoạch đầu tư công; huy động nguồn lực tư nhân và các cơ chế hợp tác công - tư.

Quy hoạch TP.HCM phải thực sự thành không gian và nguồn lực phát triển

Phát biểu tại buổi thảo luận tổ chiều 29/10, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được nhấn mạnh Đồ án Quy hoạch tổng thể TP.HCM thời kỳ 2025-2050, tầm nhìn 100 năm, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng với định hướng phát triển Thành phố trong dài hạn.

Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Được.

“Tôi cho rằng quy hoạch có thể được hình dung như bản thiết kế của một căn nhà. Muốn xây dựng một căn nhà đẹp, bền vững và sử dụng hiệu quả, trước hết phải có một bản thiết kế tốt. Tương tự, muốn TP.HCM phát triển bài bản, hiện đại, có khả năng cạnh tranh quốc tế và tránh lãng phí nguồn lực, Thành phố phải có một quy hoạch chất lượng, được nghiên cứu nghiêm túc, có tầm nhìn dài hạn và phù hợp với thực tiễn”, ông Được nói.

Chủ tịch TP.HCM nhấn mạnh sau khi quy hoạch được phê duyệt, yêu cầu đặt ra là tất cả các sở, ngành và địa phương phải nghiêm túc tuân thủ quá trình chỉ đạo, điều hành và xem xét các dự án phát triển.

Người đứng đầu chính quyền TP.HCM nhấn mạnh quy hoạch không thể chỉ là một văn bản định hướng, mà phải trở thành căn cứ xuyên suốt cho việc tổ chức không gian, bố trí hạ tầng và sử dụng nguồn lực của thành phố.

Quy hoạch tổng thể TP.HCM phải thực sự trở thành không gian phát triển và nguồn lực phát triển. Quan điểm của UBND TP là thông qua Quy hoạch mới chỉ là bước đầu. Điều quan trọng là tổ chức thực hiện để Quy hoạch trở thành công cụ định hướng phát triển, phân bổ nguồn lực và tạo ra những động lực tăng trưởng mới.

Trong đó, ưu tiên những hạ tầng có khả năng tạo sức lan tỏa lớn như giao thông liên vùng, đường sắt đô thị, TOD, logistics, hạ tầng số, năng lượng, hạ tầng sinh thái; đồng thời kết nối chặt chẽ các trung tâm phát triển với khu sản xuất, dịch vụ, cảng biển và các đầu mối logistics.

Ông Được cũng đặc biệt cảm ơn người dân TP.HCM thời gian qua đồng hành, chia sẻ để Thành phố triển khai thuận lợi các dự án phát triển hạ tầng giao thông, cải tạo kênh rạch và chỉnh trang đô thị.

Quy hoạch TP.HCM thời kỳ 2025-2050 tầm nhìn 100 năm được các đại biểu HĐND TP.HCM bấm nút thông qua tại kỳ họp thứ 6 ngày 29-30/10.

“Nhiều người dân đã sẵn sàng di dời, bàn giao nhà đất, chấp nhận hy sinh lợi ích riêng vì lợi ích chung của cộng đồng và sự phát triển của thành phố. Đó là sự đóng góp rất lớn, thể hiện tinh thần trách nhiệm và sự đồng thuận của nhân dân đối với chủ trương phát triển TP.HCM”, ông Được nói.

Theo ông Được, sự chung sức của người dân đã giúp Thành phố có điều kiện cải thiện môi trường sinh thái, xử lý ô nhiễm, nâng cao mỹ quan đô thị, hướng tới một thành phố xanh hơn, sạch hơn và đáng sống hơn.

Điển hình như các dự án cải tạo kênh rạch, đặc biệt là dự án Rạch Xuyên Tâm, sự hợp tác và bàn giao mặt bằng sớm của bà con là yếu tố quan trọng giúp các công trình có điều kiện triển khai thuận lợi.

Quan điểm nhất quán của Thành phố là cuộc sống của người dân sau khi di dời phải bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ.

Thành phố sẽ chủ động hơn chuẩn bị các khu tái định cư có hạ tầng đồng bộ, bảo đảm điều kiện sinh hoạt, học tập, chăm sóc sức khỏe và đi lại. Cùng với đó là phát triển các khu nhà ở xã hội có chất lượng, để người dân có thể an tâm sinh sống lâu dài.

Tinh thần xuyên suốt trong mọi chủ trương, chính sách của Đảng bộ và chính quyền TP.HCM là lấy người dân làm trung tâm, lấy chất lượng cuộc sống của người dân làm thước đo hiệu quả phát triển.

Theo ông Được, mục tiêu cuối cùng của phát triển TP.HCM không chỉ là xây dựng thêm nhiều công trình hay đạt được những con số tăng trưởng cao, mà là hình thành một đô thị hiện đại, văn minh, phát triển bền vững, trong đó người dân thực sự được thụ hưởng thành quả phát triển.

Giám đốc Sở Quy hoạch kiến trúc TP.HCM Trương Trung Kiên làm rõ các nội dung của Quy hoạch TP.HCM thời kỳ 2025-2050 tầm nhìn 100 năm.

“Thành phố đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP 2 con số, phấn đấu nâng cao nguồn thu ngân sách, nhưng những chỉ tiêu đó sẽ không có ý nghĩa đầy đủ nếu đời sống của người dân không được cải thiện tương xứng, nhất là các gia đình chính sách, người lao động và những nhóm yếu thế trong xã hội”, ông Được khẳng định.

Chuyển từ tư duy “ban hành chính sách” sang “quản trị kết quả

Chia sẻ với các đại biểu tại phiên bế mạc kỳ họp, Chủ tịch UBND TP.HCM cho rằng các ý kiến của đại biểu HĐND trong kỳ họp không chỉ tập trung vào việc Thành phố đã làm được gì, mà quan trọng hơn là đặt ra câu hỏi Thành phố sẽ tổ chức thực hiện như thế nào để luật pháp, cơ chế, quy hoạch và các chủ trương lớn thực sự chuyển hóa thành nguồn lực và kết quả phát triển.

Đây cũng chính là điều mà Thành phố nhận thức rất rõ và phải tập trung giải quyết trong thời gian tới.

Bên cạnh thực thi Quy hoạch tổng thể TP.HCM, ông Được cũng làm rõ việc triển khai Luật Phát triển đô thị. Với trọng tâm không chỉ là ban hành đủ nghị quyết, mà phải đưa nghị quyết vào cuộc sống, biến thành động lực phát triển.

Lưu ý nghị quyết phải xác định rõ cơ quan chịu trách nhiệm, nhiệm vụ phải làm, thời hạn hoàn thành, nguồn lực thực hiện và sản phẩm đầu ra.

“Chúng ta phải chuyển từ tư duy ‘ban hành chính sách’ sang ‘quản trị kết quả’; từ việc kiểm đếm bao nhiêu nghị quyết được thông qua sang đánh giá chính sách đó đã tháo gỡ được bao nhiêu điểm nghẽn, huy động thêm bao nhiêu nguồn lực, tạo thuận lợi như thế nào cho người dân và doanh nghiệp”, ông Được lưu ý.

5 trung tâm vệ tinh của TP.HCM trong quy hoạch tầm nhìn 100 năm. (Nguồn: Đơn vị tư vấn)

Một nội dung quan trọng là cụ thể hóa chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Tại buổi làm việc hôm 28/10, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ghi nhận những nỗ lực và kết quả TP.HCM đạt được, đồng thời chỉ rõ những hạn chế, khó khăn Thành phố cần tập trung khắc phục.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu Thành phố phải nâng cao năng lực thực thi, tháo gỡ các điểm nghẽn để tạo động lực tăng trưởng và tiếp tục nâng cao đời sống Nhân dân.

Theo ông Được, thực tế 9 tháng năm 2026 cho thấy kinh tế Thành phố tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực. Nhưng những kết quả đó chỉ là bước đầu, bởi yêu cầu trong năm 2026 là tăng trưởng 2 con số, chặng đường rất ngắn còn lại và áp lực hoàn thành các chỉ tiêu cuối năm là rất lớn.

Do đó, tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước phải được chuyển ngay thành công việc cụ thể, người cụ thể, thời hạn cụ thể và kết quả cụ thể.

Đặc biệt với nhiệm vụ giải ngân đầu tư, Thành phố giao nhiệm vụ, KPI cho từng giám đốc sở, chủ động giải quyết, đồng hành các dự án lớn, để đẩy giải ngân làm sao đạt chỉ tiêu đã được giao.

Nếu giải quyết được vấn đề này thì chắc chắn tốc độ tăng trưởng 13,23% trong quý 4 chắc chắn làm được.

Cùng với tăng trưởng kinh tế, Thành phố phải đặc biệt quan tâm đến chất lượng sống của người dân. Tăng trưởng chỉ thực sự có ý nghĩa khi người dân có thêm việc làm, có nhà ở phù hợp; con em có trường học, người dân được chăm sóc sức khỏe tốt hơn, đi lại thuận lợi hơn, môi trường sống trong lành hơn và được thụ hưởng tốt hơn những thành quả phát triển.

Quy hoạch tổng thể TP.HCM là cơ sở đặc biệt quan trọng Chủ tịch HĐND TP.HCM Võ Văn Minh nhấn mạnh Quy hoạch tổng thể TP.HCM thời kỳ 2025-2050, tầm nhìn 100 năm là cơ sở đặc biệt quan trọng để định hình không gian phát triển, tổ chức các khu vực động lực, kết nối hạ tầng và định hướng phân bổ nguồn lực. Sau khi Quy hoạch được thông qua, đề nghị UBND Thành phố kịp thời cụ thể hóa Quy hoạch thành chương trình, kế hoạch và lộ trình thực hiện phù hợp với từng giai đoạn. Phải xác định rõ các nhiệm vụ ưu tiên, công trình hạ tầng then chốt, nguồn lực và trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị. Các Sở, ngành và chính quyền 168 xã, phường, đặc khu phải chủ động rà soát nhiệm vụ thuộc phạm vi quản lý, bảo đảm các quyết định về đất đai, đầu tư, hạ tầng và phát triển đô thị phải phù hợp với quy hoạch tổng thể.



