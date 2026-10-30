Sẽ trình Chính phủ công nhận đặc khu Phú Quốc là Khu kinh tế đặc biệt

Đề xuất phân cấp mạnh cho chính quyền đặc khu

Sáng 30/10, HĐND tỉnh An Giang khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031, tổ chức kỳ họp chuyên đề, thông qua 30 tờ trình, dự thảo nghị quyết. Trong đó, các đại biểu đã thông qua Đề án đề nghị công nhận đặc khu Phú Quốc là Khu kinh tế đặc biệt.

Phú Quốc đang từng bước khẳng định vị thế điểm đến du lịch đẳng cấp quốc tế.

Một nội dung đáng chú ý của Đề án là định hướng tổ chức mô hình quản lý tích hợp, gắn quản lý địa bàn với phát triển kinh tế. Tỉnh An Giang đề xuất phân cấp, phân quyền mạnh mẽ cho chính quyền đặc khu Phú Quốc, tạo điều kiện chủ động giải quyết công việc và nâng cao trách nhiệm trong quản lý, điều hành.

Theo đó, nhiều thẩm quyền thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh và các sở, ngành được đề xuất phân cấp tối đa cho UBND đặc khu , Chủ tịch UBND đặc khu Phú Quốc và các cơ quan trực thuộc, trong phạm vi pháp luật cho phép.

Tỉnh An Giang cũng đề xuất chuyển giao Vườn quốc gia Phú Quốc và một số đơn vị sự nghiệp trên địa bàn về trực thuộc UBND đặc khu quản lý.

Việc phân cấp cho đặc khu Phú Quốc đi kèm yêu cầu bảo đảm nguồn lực, dữ liệu, trách nhiệm giải trình và cơ chế kiểm soát quyền lực; duy trì liên tục hoạt động quản lý nhà nước, bảo tồn thiên nhiên và cung cấp dịch vụ công.

Theo định hướng của Đề án, Phú Quốc sẽ phát triển thành trung tâm dịch vụ, du lịch nghỉ dưỡng biển có năng lực cạnh tranh quốc tế, tạo động lực tăng trưởng cho tỉnh An Giang và vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Các đại biểu HĐND tỉnh An Giang biểu quyết thông qua các tờ trình, dự thảo nghị quyết tại kỳ họp. Ảnh: Nhật Huy.

Mục tiêu đón 15 triệu lượt khách

Đề án đặt mục tiêu, giai đoạn 2026-2030, Phú Quốc có tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 195.000 tỷ đồng. Mục tiêu năm 2030, Phú Quốc đón khoảng 15 triệu lượt khách.

Các lĩnh vực ưu tiên thu hút đầu tư tại Phú Quốc gồm du lịch nghỉ dưỡng, hội nghị và triển lãm, dịch vụ văn hóa và giải trí, y tế, giáo dục chất lượng cao, thương mại, logistics, dịch vụ số, bảo tồn sinh thái biển và nuôi biển công nghệ cao.

Về môi trường và chất lượng sống, đến năm 2030, Phú Quốc đạt ít nhất 98% dân số sử dụng nước sạch, 100% chất thải rắn sinh hoạt được thu gom, xử lý đạt quy chuẩn và ít nhất 80% nước thải sinh hoạt được xử lý đạt quy chuẩn.

Quá trình phát triển Phú Quốc cũng được yêu cầu gắn với đầu tư hạ tầng xã hội, nhà ở cho người lao động , tái định cư, phục hồi sinh kế và bảo đảm người dân được tiếp cận các dịch vụ thiết yếu. Việc mở rộng giao thương quốc tế phải đi đôi với bảo đảm quốc phòng, an ninh và bảo vệ chủ quyền biển đảo.

Sau khi HĐND tỉnh thông qua nghị quyết, UBND tỉnh An Giang sẽ hoàn thiện hồ sơ gửi Bộ Tài chính thẩm định, làm cơ sở trình Chính phủ xem xét, quyết định công nhận Phú Quốc là Khu kinh tế đặc biệt.

Phát biểu tại kỳ họp, bà Trần Thị Thanh Hương - Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang cho biết, việc thông qua Đề án đề nghị công nhận Đặc khu Phú Quốc là Khu kinh tế đặc biệt được triển khai trên cơ sở Luật Phát triển đô thị, vừa được Quốc hội khóa XVI thông qua.

Bà Trần Thị Thanh Hương - Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang phát biểu.

Theo bà Hương, An Giang là địa phương đầu tiên trong cả nước xây dựng đề án theo quy định của luật trên. Điều đó thể hiện tinh thần chủ động trong cụ thể hóa các chủ trương, chính sách mới của Trung ương. Đồng thời, qua đề án mở ra cơ hội để Phú Quốc phát triển theo mô hình mới, tương xứng với tiềm năng, lợi thế và vị thế đặc biệt.

Bà Hương cũng đánh giá, Đề án khu kinh tế đặc biệt không chỉ nhằm xác lập vị thế mới cho Phú Quốc, còn hướng đến đổi mới mô hình tổ chức, quản lý, tăng cường phân cấp, phân quyền. Qua đó nâng cao tính chủ động của địa phương và áp dụng các cơ chế, chính sách đặc thù . Từng bước tháo gỡ những hạn chế trong mô hình quản lý hiện nay, tạo động lực thúc đẩy Phú Quốc phát triển.