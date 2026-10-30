Việt Nam hạ thủy "cỗ máy in tiền" 67 tỷ đồng xuống đặc khu Cô Tô, mở lối săn kho báu 670.000 tấn/năm

Đã đến với Cô Tô, mấy ai quên được hương vị biển cả nồng nàn cùng tiếng sóng vỗ về bờ cát trắng và những mẻ mực tươi rói lấp lánh dưới nắng mai - đặc sản trứ danh với thớ thịt dày và vị ngọt đậm đà, từ lâu đã trở thành 'linh hồn' của vùng đảo ngọc phương Bắc.

Dẫu thân thuộc là thế, nhưng bao thế hệ ngư dân nơi đây mới chỉ biết nương theo dòng nước để đánh bắt, chưa một ai nghĩ đến việc chủ động nuôi trồng sản vật Trời ban này.

Giờ thì mọi chuyện đang đổi khác.

Tròn 4 tháng kể từ ngày khởi công (30/6/2026), "cỗ máy in tiền" mang tên Khu nuôi trồng thủy sản tập trung (còn gọi là Dự án Mực nhảy Cô Tô) đã chính thức được triển khai tại đặc khu Cô Tô, đánh dấu bước ngoặt lớn trong chiến lược phát triển kinh tế biển công nghệ cao và bền vững của tỉnh Quảng Ninh.

"Kho báu" bền vững nơi đảo ngọc phương Bắc

Tọa lạc tại khu vực đảo Hòn Ngang với quy mô gần 210 hecta cùng tổng vốn đầu tư 67 tỷ đồng, Dự án Mực nhảy Cô Tô có thời hạn vận hành 24 năm và dự kiến sẽ đi vào khai thác toàn bộ từ năm 2027, hứa hẹn mở ra một "kho báu" thủy sản mới cho vùng biển đảo phía Bắc.

Ảnh minh họa do AI chỉnh sửa.

Dự án Mực nhảy Cô Tô do Công ty CP Mực nhảy Biển Đông thực hiện. Đây là doanh nghiệp gắn liền với tên tuổi của CEO Nguyễn Bá Ngọc, người tiên phong kiến tạo thành công hệ sinh thái nuôi biển hiện đại tại Khánh Hòa.

Năm 2024, anh hạ thủy siêu lồng HDPE nuôi mực với thiết kế độc đáo bậc nhất thế giới, đường kính 100 mét, với tổng thể tích lên tới hơn 151.000 m³. Quy mô siêu lồng nuôi mực bán tự nhiên này được xem là lớn nhất Việt Nam và Đông Nam Á.

Đến với Cô Tô, CEO Nguyễn Bá Ngọc xác định Dự án Mực nhảy Cô Tô là dự án nuôi biển công nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Phần lõi của dự án là hệ thống hạ tầng hiện đại gồm 20 lồng tròn HDPE (đường kính 23m), 20 lồng vuông (6x6m), cùng hệ thống nhà điều hành, trạm điện nổi và cầu nối vận hành chuyên nghiệp.

Dự án hướng tới phát triển một hệ sinh thái nuôi trồng đa dạng thay vì đơn lẻ, quy tụ các loài thủy sản giá trị cao như mực ống, mực nang, mực lá, cá chim vây vàng, cá song, cá giò, ngao, ốc hương, rong sụn và hải sâm. Trong đó mực Cô Tô - biểu tượng ẩm thực trứ danh của đặc khu - là sản phẩm chủ lực, mũi nhọn.

CEO Nguyễn Bá Ngọc đặt mục tiêu đạt được sản lượng khoảng 670.000 tấn/năm.

Những chiếc lồng sinh ra để đứng vững trước sóng gió

Vùng biển Cô Tô không phải lúc nào cũng hiền hòa. Vì vậy Dự án được thiết kế theo các tiêu chuẩn công nghiệp hiện đại, bền bỉ chống chịu với gió bão, và thân thiện với môi trường.

Về mặt hạ tầng, toàn bộ hệ thống nuôi sử dụng khung bè nổi được chế tạo từ nhựa HDPE (High-Density Polyethylene) - một loại vật liệu tiên tiến có khả năng chịu sóng gió lớn lên đến cấp 11-12, chống ăn mòn nước biển, có tuổi thọ cao từ 25 đến 50 năm và hoàn toàn có thể tái chế, đáp ứng các tiêu chuẩn xanh.

Hệ thống hạ tầng này được neo đậu vững chắc bằng lưới neo đa điểm, đảm bảo an toàn ngay cả trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

Trứng mực được nuôi thử nghiệm tại khu dự án. Ảnh: Báo Quảng Ninh

Toàn bộ khu vực này được kết nối bằng hệ thống cầu nổi và được vận hành thông qua một nhà điều hành nổi hiện đại tích hợp hệ thống giám sát tự động, cùng một trạm điện nổi sử dụng năng lượng sạch (điện mặt trời và gió) để cung cấp năng lượng cho các thiết bị.

Về mặt quy hoạch, Dự án được chia thành các phân khu chuyên biệt, tách biệt rõ ràng theo từng đối tượng nuôi.

Cách thức tổ chức này không chỉ tối ưu hóa quy trình sản xuất mà còn cho phép áp dụng các công nghệ quản lý đồng bộ, kiểm soát dịch bệnh chặt chẽ cho từng loài, giám sát chất lượng nước và quy trình chăm sóc hiệu quả hơn hẳn so với hình thức nuôi phân tán truyền thống.

Đặc biệt, để đảm bảo cam kết bảo vệ môi trường, nhà đầu tư được yêu cầu phải thực hiện đánh giá tác động đa dạng sinh học chi tiết và xây dựng các giải pháp bảo vệ hệ sinh thái biển cụ thể trước khi triển khai dự án.

Những yêu cầu này phản ánh quan điểm phát triển bền vững rất rõ ràng của tỉnh Quảng Ninh: Phát triển kinh tế biển nhưng không đánh đổi môi trường biển, hướng tới một nền kinh tế biển xanh và tuần hoàn."

Tham khảo: Báo Nông nghiệp và Môi trường