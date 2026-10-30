IMF: Ngay năm nay, GDP bình quân đầu người của Việt Nam sẽ chính thức vượt nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á

IMF dự báo GDP bình quân đầu người Việt Nam vượt Indonesia năm 2026

Theo dự báo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), GDP danh nghĩa bình quân đầu người của Việt Nam năm 2026 đạt 5.259 USD, vượt mức 5.153 USD của Indonesia - nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á và đứng thứ 5 ASEAN. Đầu tư công, dòng vốn ngoại và xuất khẩu đang hỗ trợ đà tăng trưởng của Việt Nam.

Trong báo cáo Triển vọng Kinh tế Thế giới tháng 10/2026, IMF dự báo GDP bình quân đầu người của Việt Nam tăng 8,9% so với mức 4.829 USD năm 2025. Nếu đạt dự báo, chỉ tiêu này sẽ gần gấp đôi so với một thập kỷ trước.

Năm 2025, GDP bình quân đầu người của Việt Nam còn thấp hơn Indonesia khoảng 250 USD. Tuy nhiên, với mức tăng dự báo cao hơn đáng kể, Việt Nam có thể vượt Indonesia ngay trong năm 2026, đứng thứ 5 ASEAN, sau Singapore, Brunei, Malaysia và Thái Lan.

Theo dự báo mới nhất của IMF, GDP bình quân đầu người của Việt Nam có thể vượt Indonesia ngay trong năm 2026, đứng thứ 5 ASEAN, sau Singapore, Brunei, Malaysia và Thái Lan. Nguồn: IMF

Đến năm 2030, IMF dự báo GDP bình quân đầu người của Việt Nam đạt 7.105 USD, tăng 35,1% so với năm 2026, mức tăng cao nhất trong 11 nền kinh tế ASEAN. Chỉ tiêu tương ứng của Indonesia được dự báo đạt 6.944 USD.

Theo đó, khoảng cách giữa hai nước có thể tăng từ 106 USD năm 2026 lên 161 USD năm 2030. Tuy nhiên, chênh lệch tương đối vẫn chỉ khoảng 2%. Việt Nam và Indonesia được dự báo tiếp tục lần lượt đứng thứ 5 và thứ 6 ASEAN vào năm 2030.

Việt Nam đặt mục tiêu GDP bình quân đầu người đạt 8.500 USD vào năm 2030, tương đương mức hiện nay của Thái Lan. Trong khi đó, GDP thực của Thái Lan chỉ tăng khoảng 2% mỗi năm, một phần do gánh nặng nợ hộ gia đình.

Tuy nhiên, dự báo của các tổ chức quốc tế về tăng trưởng kinh tế Việt Nam vẫn thấp hơn mục tiêu của chính phủ. Trong báo cáo tháng 10/2026, IMF dự báo GDP Việt Nam tăng 8,4% trong năm nay, so với mục tiêu ít nhất 10%.

Đầu tư công, FDI và xuất khẩu hỗ trợ tăng trưởng

Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế ít nhất 10% trong năm 2026. Theo Cục Thống kê, Bộ Tài chính, GDP quý 3 ước tăng 9,95% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn mức 8,15% của quý 1 và 8,81% của quý 2. Tính chung 9 tháng, GDP tăng 9,01%, mức cao nhất trong 15 năm qua.

Trao đổi với Nikkei Asia, bà Mai Fujita, nhà nghiên cứu cấp cao tại Viện Nghiên cứu Kinh tế Đang phát triển (IDE) của Nhật Bản, nhận định việc Chính phủ Việt Nam tích cực đẩy mạnh đầu tư công đang hỗ trợ tăng trưởng.

Trong 9 tháng năm 2026, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước ước đạt 661,8 nghìn tỷ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ năm trước và bằng 59,9% kế hoạch năm. Nhiều dự án đường bộ, sân bay và hạ tầng khác đang được triển khai trên cả nước.

Dòng vốn đầu tư nước ngoài cũng tăng mạnh. Vốn FDI thực hiện trong 9 tháng ước đạt 21,07 tỷ USD, tăng 12,1% so với cùng kỳ năm 2025, cao nhất trong các kỳ 9 tháng của 5 năm qua. Tổng vốn FDI đăng ký đạt 50,36 tỷ USD, tăng 76,4%.

Xuất khẩu tiếp tục đóng góp vào đà tăng trưởng. Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa 9 tháng đạt 434,3 tỷ USD, tăng 24,5% so với cùng kỳ năm trước. Các tập đoàn Hàn Quốc như Samsung Electronics hiện đặt nhà máy tại Việt Nam để sản xuất điện thoại thông minh và nhiều thiết bị điện tử phục vụ thị trường quốc tế.

Theo bà Fujita, bên cạnh đầu tư hạ tầng để hỗ trợ tăng trưởng ngắn hạn, Việt Nam cần chú trọng phát triển nguồn nhân lực và công nghệ nhằm duy trì đà tăng trưởng trong dài hạn.



