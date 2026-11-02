Cao tốc xuyên rừng tại Huế mở rộng xong 4 làn xe, vẫn chờ nút giao

Để chủ động ứng phó nguy cơ sạt lở, bảo đảm giao thông trong mùa mưa bão khi nút giao cũ vẫn duy trì hoạt động, Ban QLDA đã yêu cầu nhà thầu chuẩn bị phương án mở lối lên xuống tạm tại nút giao mới. Các vật liệu thiết yếu đã được tập kết, sẵn sàng mở đường tạm khi xảy ra tình huống khẩn cấp. Theo kế hoạch, các hạng mục còn lại trên tuyến cao tốc dự kiến hoàn thành trước ngày 31/12/2026.