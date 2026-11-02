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Cao tốc xuyên rừng tại Huế mở rộng xong 4 làn xe, vẫn chờ nút giao

| | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Cao tốc La Sơn - Hòa Liên xuyên rừng Bạch Mã nối Huế với Đà Nẵng đã cơ bản hoàn thành mở rộng 4 làn xe. Tuy nhiên, nút giao lên xuống tại xã Khe Tre phải di dời do sạt lở, hiện vẫn đang thi công tại vị trí mới.

Cao tốc xuyên rừng tại Huế mở rộng xong 4 làn xe, vẫn chờ nút giao- Ảnh 1.

Dài khoảng 65km, cao tốc La Sơn - Hòa Liên có tổng mức đầu tư dự án mở rộng trị giá hơn 3.000 tỷ đồng, là công trình ﻿ kết nối giao thông khu vực miền Trung. Tuyến đường nối TP. Huế với Đà Nẵng xuyên qua địa hình đồi núi, rừng tự nhiên và nhiều khe suối, đóng vai trò quan trọng về giao thông liên vùng, giảm áp lực cho Quốc lộ 1.

Cao tốc xuyên rừng tại Huế mở rộng xong 4 làn xe, vẫn chờ nút giao- Ảnh 2.

Sau hơn một năm khởi công, triển khai dự án mở rộng, cao tốc La Sơn - Hòa Liên đã hình thành mặt đường 4 làn xe trên tuyến. So với quy mô 2 làn trước đây khi đưa vào khai thác vào tháng 4/2022, diện mạo tuyến đường ﻿ có sự thay đổi rõ rệt, nâng cao năng lực lưu thông và điều kiện an toàn giao thông.

Cao tốc xuyên rừng tại Huế mở rộng xong 4 làn xe, vẫn chờ nút giao- Ảnh 3.

Mặt đường bê tông nhựa được mở rộng, hai chiều xe chạy phân cách bằng dải phân cách cứng. Hệ thống vạch sơn, biển báo, tôn hộ lan sóng và lưới chống lóa được bổ sung, hoàn thiện tại nhiều vị trí, góp phần phân luồng phương tiện, hạn chế nguy cơ va chạm đối đầu trên tuyến cao tốc xuyên địa hình phức tạp.

Cao tốc xuyên rừng tại Huế mở rộng xong 4 làn xe, vẫn chờ nút giao- Ảnh 4.

Cao tốc La Sơn - Hòa Liên uốn lượn qua những cánh rừng thuộc khu vực Bạch Mã.

Cao tốc xuyên rừng tại Huế mở rộng xong 4 làn xe, vẫn chờ nút giao- Ảnh 5.

Dù phần mở rộng mặt đường đã cơ bản hoàn thành, toàn dự án vẫn còn những hạng mục phải tiếp tục xử lý. Trong đó, đáng chú ý là nút giao ﻿ Khe Tre tại TP. Huế phải chuyển sang vị trí mới sau khi khu vực nút giao cũ mất an toàn.

Cao tốc xuyên rừng tại Huế mở rộng xong 4 làn xe, vẫn chờ nút giao- Ảnh 6.

Trước đó, nút giao cũ tại Khe Tre bị sạt lở nghiêm trọng do mưa lũ cuối năm 2025, nên về lâu dài không thể tiếp tục duy trì khai thác, vận hành công trình tại vị trí nguy hiểm này.

Cao tốc xuyên rừng tại Huế mở rộng xong 4 làn xe, vẫn chờ nút giao- Ảnh 7.

Nút giao mới được dịch chuyển đến Km14+960, cách vị trí cũ hơn 1km, nhằm đấu nối cao tốc với Tỉnh lộ 14B, phục vụ đi lại của người dân. Qua khảo sát ﻿, vị trí mới có địa hình bằng phẳng, điều kiện ổn định hơn, hạn chế nguy cơ sạt trượt từng xảy ra tại nút giao cũ ở Km13+250.

Cao tốc xuyên rừng tại Huế mở rộng xong 4 làn xe, vẫn chờ nút giao- Ảnh 8.

Theo Ban QLDA mở rộng cao tốc La Sơn - Hòa Liên, công tác giải phóng mặt bằng phục vụ xây nút giao mới ảnh hưởng đến 5 hộ dân và đến nay đã được bàn giao đầy đủ. Tuy nhiên, tiến độ thi công vẫn chịu áp lực do phải chờ di dời 4 cột điện trung thế 22 kV, đường ống nước sạch D90 và hệ thống cáp viễn thông.

Cao tốc xuyên rừng tại Huế mở rộng xong 4 làn xe, vẫn chờ nút giao- Ảnh 9.

Trong điều kiện thời gian thi công gấp rút, lại trùng cao điểm mùa mưa lũ tại Huế, các nhà thầu đang đẩy nhanh xây dựng ﻿ nút giao mới. Đến nay, các hạng mục thoát nước đạt hơn 80% khối lượng, đào đắp nền đường đạt trên 20%. Việc tổ chức thi công phải tính toán phương án thoát nước mặt, hạn chế ảnh hưởng khi mưa lớn kéo dài.

Cao tốc xuyên rừng tại Huế mở rộng xong 4 làn xe, vẫn chờ nút giao- Ảnh 10.

Để chủ động ứng phó nguy cơ sạt lở, bảo đảm giao thông trong mùa mưa bão khi nút giao cũ vẫn duy trì hoạt động, Ban QLDA đã yêu cầu nhà thầu chuẩn bị phương án mở lối lên xuống tạm tại nút giao mới. Các vật liệu thiết yếu đã được tập kết, sẵn sàng mở đường tạm khi xảy ra tình huống khẩn cấp. Theo kế hoạch, các hạng mục còn lại trên tuyến cao tốc dự kiến hoàn thành trước ngày 31/12/2026.

Theo Ngọc Văn

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