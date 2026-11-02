Chủ tịch tỉnh Gia Lai yêu cầu quy hoạch lại không gian đô thị Quy Nhơn

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn kiểm tra một dự án ở phường Quy Nhơn. Ảnh: ĐS.

Trong chương trình khảo sát, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn đã kiểm tra nhiều vị trí có ý nghĩa đối với định hướng phát triển không gian đô thị Quy Nhơn như khu vực Núi Bà Hỏa (điểm bắt đầu từ đường Ngô Mây nối dài); phía Bắc Nhà máy xử lý nước thải Nhơn Bình và tuyến đường Điện Biên Phủ nối dài; khu A1 thuộc Khu đô thị - Thương mại Bắc sông Hà Thanh; khu vực phía Nam Cảng Quy Nhơn, Mũi Tấn, công viên đường Xuân Diệu; khu đất Tỉnh đội tại ngã ba Nguyễn Thái Học - Ngô Gia Tự và Bến xe khách trung tâm Quy Nhơn.

Tại các điểm khảo sát, ông Phạm Anh Tuấn đã nghe các đơn vị báo cáo về hiện trạng sử dụng đất, hạ tầng kỹ thuật, cảnh quan, những bất cập trong quá trình khai thác và định hướng sử dụng các khu vực trong thời gian tới.

Qua kiểm tra thực tế, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn yêu cầu các sở, ngành, địa phương khẩn trương rà soát, đánh giá toàn diện hiện trạng từng khu vực; từ đó đề xuất phương án chỉnh trang, tổ chức lại không gian đô thị và khai thác hiệu quả quỹ đất. Việc nghiên cứu phải đặt trong định hướng phát triển chung của tỉnh, không chỉ giải quyết những bất cập trước mắt mà còn tính đến hiệu quả sử dụng lâu dài.

Đặc biệt, theo ông Phạm Anh Tuấn, chỉnh trang đô thị phải được thực hiện trên cơ sở tổng thể, bảo đảm kết nối đồng bộ về giao thông, hạ tầng kỹ thuật, kiến trúc, cảnh quan và không gian công cộng. Các khu vực cần được nghiên cứu trong mối liên kết chung, tránh tình trạng đầu tư manh mún, cục bộ, thiếu tính kết nối, làm ảnh hưởng đến diện mạo đô thị.

Đối với những khu vực có lợi thế về vị trí, cảnh quan và khả năng kết nối với không gian đô thị hiện hữu, ông Phạm Anh Tuấn yêu cầu nghiên cứu phương án khai thác phù hợp, phát huy tối đa giá trị đất đai, hình thành những điểm nhấn kiến trúc, cảnh quan mới cho Quy Nhơn. Trong đó, cần hài hòa giữa yêu cầu phát triển đô thị với việc mở rộng không gian công cộng, cải thiện môi trường và nâng cao chất lượng sống của người dân.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai cũng yêu cầu các sở, ngành và địa phương chủ động phối hợp, rà soát những khó khăn, vướng mắc thuộc lĩnh vực phụ trách; tập trung xây dựng các phương án cụ thể, có tính khả thi, báo cáo UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo.