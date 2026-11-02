Quốc hội thảo luận dự án Luật về hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người

Theo chương trình Kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XVI, trong phiên họp buổi sáng, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư. Bộ trưởng Bộ Tài chính phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Tiếp đó, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác (sửa đổi). Bộ trưởng Bộ Y tế phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Buổi chiều, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật Luật sư (sửa đổi). Bộ trưởng Bộ Tư pháp phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Sau đó, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật Nuôi con nuôi (sửa đổi). Bộ trưởng Bộ Tư pháp phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Trước đó, ngày 21/10, trình bày tờ trình, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cho biết, việc ban hành dự án Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác (sửa đổi) nhằm thể chế hóa đầy đủ, kịp thời chủ trương, đường lối của Đảng về bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân và từng bước hoàn thiện khung pháp lý đối với hoạt động hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác.

Dự thảo Luật gồm 7 chương, 39 điều. Trong đó, sửa đổi điều kiện đối với người hiến sống và việc xác định chết não. Cụ thể, nâng độ tuổi người hiến bộ phận cơ thể khi còn sống cho người không phải là thành viên gia đình lên từ đủ 25 tuổi. Trường hợp người chết không đăng ký hiến, việc lấy mô, bộ phận cơ thể người, lấy xác chỉ được thực hiện khi đủ hai điều kiện: Người đó có nguyện vọng hiến trước khi chết; hình thức thể hiện và phương thức xác định nguyện vọng do Chính phủ quy định; được thành viên gia đình hoặc người đại diện của người hiến đồng ý. Người đồng ý cho hiến phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính xác thực của nguyện vọng hiến của người hiến.

Cùng với đó, mở rộng nguồn hiến gắn với kiểm soát chặt chẽ điều kiện người hiến. Trong đó, lấy mô, bộ phận cơ thể người sau khi chết đối với người đã được xác định là chết tuần hoàn. Người dưới 18 tuổi được đăng ký hiến và được hiến bộ phận cơ thể sau khi chết não, chết tuần hoàn. Điều kiện là đã đăng ký hiến, hoặc có nguyện vọng trước khi chết và được người đại diện đồng ý.

Đáng chú ý, người dưới 18 tuổi được hiến mô tái sinh khi còn sống: Người từ đủ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi hiến cho người là thành viên gia đình; Người dưới 15 tuổi hiến cho cha, mẹ, anh, chị, em ruột; Chỉ thực hiện khi không có người hiến trưởng thành phù hợp, sau khi được tư vấn và có sự đồng ý của người đại diện và người hiến; không áp dụng đối với máu và thành phần máu.

Trường hợp cấp cứu để cứu sống người bệnh là cha, mẹ, anh, chị, em ruột, được lấy mô tái sinh của người không có đăng ký hiến nếu đáp ứng điều kiện về sức khỏe và các điều kiện nêu trên.