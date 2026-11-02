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TUẦN LÀM VIỆC THỨ 4, KỲ HỌP THỨ 2, QUỐC HỘI KHÓA XVI: Xem xét nhiều dự án luật về thuế, dự kiến thông qua kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2027

| | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Theo kế hoạch của Quốc hội, công tác xây dựng pháp luật tiếp tục là trọng tâm trong chương trình nghị sự tuần làm việc thứ 4, kỳ họp thứ 2 của Quốc hội khóa XVI, bắt đầu từ ngày 2-11.

Trong ngày làm việc đầu tuần, chủ đề đang rất “nóng” trên các diễn đàn gần đây sẽ được Quốc hội xem xét, cho ý kiến tại phiên họp toàn thể: dự án Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác (sửa đổi).

Hầu hết các ngày làm việc khác trong tuần, Quốc hội dành thời gian thảo luận tại hội trường về các dự án luật, nghị quyết, trong đó có: Luật Ngân sách nhà nước (hợp nhất); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp; Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp; Luật Thuế thu nhập cá nhân; Nghị quyết của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 107/2023/QH15 về việc áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung theo quy định chống xói mòn cơ sở thuế toàn cầu; Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi)... Trong tuần, Quốc hội dự kiến thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2027.

Phiên họp thứ 8 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc chiều 2-11, sẽ diễn ra thành 4 đợt vào các ngày 2-11; 10, 11 và 13-11; 17 và 18-11; sáng 25-11. Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý các dự thảo luật dự kiến được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 2.

Theo Anh Thư

Sài Gòn Giải Phóng

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