Chỉ còn 1 ngày, tất cả những ai có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cần khẩn trương hoàn thành việc này, quá hạn một ngày đã bị tính lãi

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Theo hướng dẫn của Thuế TP. Hà Nội, đất ở tại đô thị, đất ở tại nông thôn, trong đó có đất xây dựng nhà chung cư, thuộc đối tượng chịu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp. Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có quyền sử dụng đất thuộc diện chịu thuế phải thực hiện nghĩa vụ thuế theo quy định.

Trường hợp chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, người đang sử dụng đất là người nộp thuế.

Theo quy định, trong chu kỳ ổn định, người nộp thuế không phải kê khai lại hằng năm nếu không có sự thay đổi về người nộp thuế và các yếu tố dẫn đến thay đổi số thuế phải nộp.

Đối với tổ chức, hồ sơ khai thuế phải được nộp chậm nhất 30 ngày kể từ ngày phát sinh nghĩa vụ thuế hoặc ngày phát sinh thay đổi căn cứ tính thuế dẫn đến tăng, giảm số thuế phải nộp. Đối với hộ gia đình, cá nhân, thời hạn này cũng là 30 ngày, trừ trường hợp thay đổi giá của 1 m² đất theo bảng giá đất tại từng tỉnh, thành phố.

Lưu ý thời hạn nộp thuế năm 2026

Theo hướng dẫn, đối với lần nộp thuế đầu tiên, người nộp thuế phải nộp chậm nhất 30 ngày kể từ ngày ban hành thông báo nộp thuế. Từ năm thứ hai trở đi, thuế được nộp một lần trong năm, chậm nhất ngày 31/10. Đối với hồ sơ khai điều chỉnh, thời hạn nộp thuế là chậm nhất 30 ngày kể từ ngày ban hành thông báo nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp.

Riêng năm 2026, do ngày 31/10 rơi vào thứ Bảy, hạn nộp thuế được chuyển sang ngày làm việc liền kề là thứ Hai, ngày 2/11/2026. Thuế TP Hà Nội khuyến cáo người nộp thuế chủ động thực hiện nghĩa vụ thuế đúng hạn để tránh phát sinh tiền chậm nộp.

Để thuận tiện trong việc nộp thuế, người nộp thuế cài đặt và sử dụng ứng dụng eTax Mobile để tra cứu thông tin và thanh toán trực tuyến. Sau khi đăng nhập, người nộp thuế cần kiểm tra chính xác thông tin nghĩa vụ thuế, số tiền phải nộp và thực hiện thanh toán theo hướng dẫn.

Trường hợp chưa có thông tin thuế trên ứng dụng hoặc có sai sót hoặc gặp khó khăn khi thực hiện nghĩa vụ, người nộp thuế chủ động liên hệ cơ quan thuế quản lý điểm đất để được hướng dẫn.

Căn cứ tính thuế sử dụng đất phi nông nghiệp gồm diện tích đất tính thuế, giá của 1 m² đất tính thuế và thuế suất. Giá đất tính thuế là giá theo bảng giá đất tương ứng với mục đích sử dụng và được ổn định theo chu kỳ 5 năm.

Thuế suất đối với đất ở được áp dụng theo biểu thuế lũy tiến từng phần: 0,03% đối với diện tích trong hạn mức; 0,07% đối với phần diện tích vượt không quá 3 lần hạn mức và 0,15% đối với phần diện tích vượt trên 3 lần hạn mức.

Đối với đất ở tại nhà nhiều tầng nhiều hộ ở, nhà chung cư và công trình xây dựng dưới mặt đất, thuế suất áp dụng là 0,03%. Riêng nhà nhiều tầng nhiều hộ ở, nhà chung cư, diện tích đất tính thuế được xác định bằng hệ số phân bổ nhân với diện tích nhà của từng tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng.

Lãi chậm nộp và Phạt hành chính

Theo hệ thống pháp luật thuế hiện hành (cập nhật đến tháng 1.2026 gồm Luật Quản lý thuế và Nghị định 310/2025/NĐ-CP), nếu vi phạm thời hạn, người thuê đất sẽ chịu "chế tài kép":

Tiền chậm nộp (Lãi suất) 0,03%/ngày:

Ngay khi quá hạn một ngày, hệ thống thuế sẽ tự động tính tiền lãi theo công thức:

Số tiền chậm nộp = Số tiền thuế nộp thiếu x 0,03% x Số ngày chậm nộp

(Lưu ý: Mức này áp dụng liên tục cho đến khi nộp đủ tiền vào ngân sách).

Phạt vi phạm hành chính (Nếu chậm nộp hồ sơ):

Nghị định 310/2025/NĐ-CP (có hiệu lực từ 16/1/2026) đã quy định rõ hành vi chậm nộp hồ sơ khai thuế liên quan đến tiền thuê đất cũng bị xử phạt nặng. Mức phạt có thể từ vài triệu đến hàng chục triệu đồng tùy theo số ngày chậm nộp hồ sơ.

Nguồn: Thuế TP Hà Nội

Những trường hợp được miễn, giảm thuế

Thuế TP. Hà Nội lưu ý, không phải mọi trường hợp thuộc diện chịu thuế đều phải nộp thuế. Các trường hợp được miễn thuế gồm: đất ở trong hạn mức tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; đất ở trong hạn mức của người có công với cách mạng, hộ nghèo theo chuẩn nghèo do Chính phủ quy định; hộ gia đình, cá nhân có tổng số thuế phải nộp hằng năm từ 50.000 đồng trở xuống trên cùng địa bàn TP. Hà Nội và trường hợp gặp khó khăn do sự kiện bất khả kháng, có giá trị thiệt hại về đất và nhà trên đất trên 50% giá tính thuế.

Các trường hợp được giảm thuế gồm đất ở trong hạn mức tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn; đất ở trong hạn mức của một số đối tượng chính sách theo quy định; và trường hợp gặp khó khăn do sự kiện bất khả kháng, có giá trị thiệt hại về đất và nhà trên đất từ 20% đến 50% giá tính thuế.

Người nộp thuế thuộc diện miễn, giảm cần chuẩn bị hồ sơ chứng minh và gửi cơ quan thuế theo quy định để được xem xét, giải quyết. Khi khai thuế lần đầu kể từ thời điểm bắt đầu sử dụng đất, nếu thuộc diện miễn, giảm, người nộp thuế có thể kê khai thông tin đề nghị ngay trên tờ khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp và gửi kèm bản sao giấy tờ chứng minh. Nếu tại thời điểm khai lần đầu chưa đề nghị miễn, giảm nhưng sau đó xác định đủ điều kiện, người nộp thuế thực hiện hồ sơ đề nghị riêng theo quy định.

Theo hướng dẫn tại Thông tư số 89/2026/TT-BTC, hồ sơ đề nghị miễn, giảm thuế gồm văn bản đề nghị theo Mẫu số 01/MGTH, giấy tờ liên quan đến thửa đất và giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng miễn, giảm. Riêng Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không phải nộp do cơ quan thuế khai thác từ cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai. Trường hợp thiệt hại do sự kiện bất khả kháng, hồ sơ còn có tài liệu xác định thời gian, địa điểm xảy ra sự kiện và giá trị thiệt hại theo quy định.

Đối với hộ gia đình, cá nhân có số thuế phải nộp hằng năm từ 50.000 đồng trở xuống trên cùng địa bàn TP. Hà Nội, người nộp thuế không phải nộp hồ sơ miễn thuế nhưng vẫn phải kê khai để cơ quan thuế có căn cứ xác định số thuế phải nộp.



