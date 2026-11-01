Việt Nam có tỉnh mỗi ngày đón 38 chuyến bay quốc tế: 9 tháng đã vượt kế hoạch cả năm, có đoàn khách ở liền 45 ngày

Mỗi ngày, khoảng 38 chuyến bay quốc tế hạ cánh xuống sân bay Cam Ranh: chuyến từ Hàn Quốc, chuyến từ Nga, Kazakhstan, Trung Quốc, Singapore. Du khách kéo vali bước ra khỏi nhà ga và chẳng bao lâu sau đã đứng trước vịnh biển Nha Trang.

Cộng tất cả những chuyến bay ấy lại trong chín tháng, kết quả là hơn 7,1 triệu lượt khách quốc tế đến Khánh Hòa.

Báo cáo của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Khánh Hòa cho thấy chín tháng đầu năm 2026, toàn tỉnh ước đón hơn 20,4 triệu lượt khách, tăng 45,66% so với cùng kỳ và đạt hơn 110% kịch bản tăng trưởng. Riêng khách quốc tế đạt hơn 7,1 triệu lượt, tăng 69,05%. Năm chưa hết, con số ấy đã vượt 2,8% kế hoạch cả năm.

Trước khi đọc tiếp, cần một lưu ý về cách đếm. Cả nước chín tháng 2026 đón 17,7 triệu lượt khách quốc tế, tăng 14,5%, và con số đó tính theo lượt nhập cảnh. Còn 7,1 triệu của Khánh Hòa là lượt khách quốc tế đến tỉnh, trong đó hơn 3,1 triệu lượt là khách lưu trú, tăng 26,25%. Một du khách có thể ghé nhiều nơi, nên số liệu các tỉnh không thể cộng lại hay quy thành tỷ trọng của cả nước.

Dù vậy, có một điều không cần tranh cãi: tốc độ. Cả nước tăng 14,5%, Khánh Hòa tăng 69%. Khoảng chênh ấy mới là câu chuyện thật.

Đặt cạnh hai điểm đến di sản trong nước

Để thấy rõ hơn ý nghĩa của những con số này, có thể đặt chúng cạnh hai điểm đến di sản khác cũng đang tăng trưởng.

Quảng Ninh, quê hương vịnh Hạ Long, đón 18,8 triệu lượt khách trong chín tháng, tăng 9,9%, trong đó 4,21 triệu lượt là khách quốc tế, tăng 28%, doanh thu 56.400 tỷ đồng. Khánh Hòa nhỉnh hơn 1,6 triệu lượt về tổng khách, doanh thu cao hơn chừng 20%, và khoảng cách rõ nhất nằm ở khách quốc tế, gấp khoảng 1,7 lần.

Ninh Bình, với quần thể danh thắng Tràng An, đông khách không kém: hơn 21 triệu lượt. Hai tỉnh gần như ngang nhau về tổng lượng khách, nhưng Ninh Bình có khoảng 2,4 triệu lượt khách quốc tế, còn Khánh Hòa đón gấp gần ba lần.

Nhìn theo tỷ trọng thì càng rõ. Ở Khánh Hòa, cứ ba lượt khách thì có hơn một lượt là khách quốc tế, khoảng 35%. Con số ấy ở Quảng Ninh là khoảng 22%, ở Ninh Bình khoảng 11%. Mỗi tỉnh mạnh ở một tệp khách khác nhau, và Khánh Hòa là nơi nghiêng về khách quốc tế nhiều nhất trong nhóm.

Ai đang lấp đầy những chuyến bay ấy

Mở bản đồ nguồn khách của Khánh Hòa, bạn sẽ thấy ba mảng màu lớn. Hàn Quốc dẫn đầu với khoảng 40% khách quốc tế trong sáu tháng đầu năm. Ngay sau là một cái tên đang lên rất nhanh: Nga và các nước CIS, khoảng 24%, đã vượt qua Trung Quốc với khoảng 12%. Phần còn lại, khoảng 24%, đến từ nhiều thị trường khác.

Khách Nga là hiện tượng của năm. Gần 620.000 lượt trong nửa đầu năm, gấp 3,7 lần cùng kỳ 2025, và vượt 750.000 lượt tính đến cuối tháng 7, khi những đường bay thẳng từ Nga về Cam Ranh được nối lại.

Nhưng con số đáng chú ý hơn không phải lượt khách, mà là số ngày họ ở lại. Theo các doanh nghiệp lữ hành tại tỉnh, khách Nga thường lưu trú từ khoảng 10 ngày, có người ở liền 30 tới 45 ngày. Trong khi phần lớn khách quốc tế tới Việt Nam tính chuyến đi bằng tuần, nhóm này tính bằng tháng, nghĩa là một người có thể ăn ở, đi lại và chi tiêu tại chỗ suốt một tháng rưỡi.

Ảnh: Báo Khánh Hoà

Trung Quốc đi theo hướng khác, chỉ khoảng 378.600 lượt trong bảy tháng và giảm so với cùng kỳ, khi du khách chuyển từ tour đoàn sang tự túc.

Tấm bản đồ ấy có một điểm yếu. Hai nhóm thị trường chiếm khoảng 64% khách quốc tế, nên chỉ cần một biến động ở đó là cả bức tranh rung lên. Vì thế tỉnh đặt cược vào đa dạng hóa: 20 thị trường mục tiêu, gồm 9 thị trường ưu tiên và 11 thị trường tăng trưởng, trong đó có các nước châu Âu chi tiêu cao như Đức, Anh, Ba Lan.

Doanh thu chín tháng đã bằng chỉ tiêu cả năm

Du khách không chỉ đến, họ còn chi tiêu. Doanh thu du lịch chín tháng ước đạt 67.951,7 tỷ đồng, tăng 21%, tức đã chạm 100% chỉ tiêu cả năm khi còn ba tháng chưa tính. Khách lưu trú khoảng 9,3 triệu lượt, công suất phòng bình quân toàn tỉnh khoảng 65%.

Động lực nằm trên bầu trời. Trong chín tháng, Khánh Hòa khai thác mới hai đường bay quốc tế là Bangkok tới Cam Ranh và Minsk tới Cam Ranh, cùng hai đường bay nội địa nối Phú Quốc và Đồng Hới, đón 38 chuyến tàu biển quốc tế, và đang xúc tiến đường bay thẳng Mátxcơva tới Cam Ranh.

Với đà ấy, cả năm 2026 tỉnh dự kiến đón hơn 23,7 triệu lượt khách, trong đó hơn 9,4 triệu lượt khách quốc tế, doanh thu vượt 80.200 tỷ đồng. Kịch bản đầu năm chỉ đặt mục tiêu 18,8 triệu lượt khách và 6,3 triệu lượt khách quốc tế, nên thực tế đã vượt xa.

Nguồn tham khảo: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Khánh Hòa, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam và Skytrax