Điều kiện cư trú tại Việt Nam của người đại diện theo pháp luật

Trong khi đó, khoản 2 Điều 2 Luật Thuế TNCN 2025 quy định cá nhân cư trú là người có mặt tại Việt Nam từ 183 ngày trở lên trong một năm dương lịch (hoặc 12 tháng liên tục) hoặc có nơi ở thường xuyên tại Việt Nam.

Ông Nguyễn Anh Trường (Phú Thọ) hỏi, khái niệm "cư trú tại Việt Nam" áp dụng cho người đại diện theo pháp luật trong Luật Doanh nghiệp 2020 có được hiểu đồng nhất với khái niệm "cá nhân cư trú" theo Luật Thuế TNCN 2025 hay không?

Trường hợp người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là người nước ngoài thì có bắt buộc phải đáp ứng điều kiện có mặt tại Việt Nam từ 183 ngày trở lên trong một năm dương lịch (hoặc 12 tháng liên tục) để thỏa mãn điều kiện "cư trú tại Việt Nam" theo Luật Doanh nghiệp 2020 hay không?

Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Khoản 3 Điều 12 Luật Doanh nghiệp quy định, doanh nghiệp phải bảo đảm luôn có ít nhất một người đại diện theo pháp luật cư trú tại Việt Nam. Khi chỉ còn lại một người đại diện theo pháp luật cư trú tại Việt Nam thì người này khi xuất cảnh khỏi Việt Nam phải ủy quyền bằng văn bản cho cá nhân khác cư trú tại Việt Nam thực hiện quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật. Trường hợp này, người đại diện theo pháp luật vẫn phải chịu trách nhiệm về việc thực hiện quyền và nghĩa vụ đã ủy quyền.

Khoản 2 Điều 2 Luật Cư trú (được sửa đổi, bổ sung tại điểm a khoản 4 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật có liên quan đến an ninh, trật tự) quy định, cư trú là việc công dân sinh sống tại một địa điểm thuộc đơn vị hành chính cấp xã.

Đồng thời, khoản 5 Điều 2 Luật Cư trú quy định, đăng ký cư trú là việc thực hiện thủ tục đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú, khai báo tạm vắng; thông báo lưu trú và khai báo thông tin, điều chỉnh thông tin về cư trú.

Các thủ tục đăng ký cư trú được thực hiện theo quy định của Luật Cư trú và các văn bản hướng dẫn thực hiện (Nghị định số 154/2024/NĐ-CP ngày 26/11/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cư trú, Nghị định số 58/2026/NĐ-CP ngày 13/2/2026 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện; quản lý và sử dụng con dấu; quản lý, sử dụng pháo; quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cư trú, Luật Căn cước.

Trong trường hợp có vướng mắc về thủ tục cư trú, đề nghị liên hệ với Bộ Công an để được hướng dẫn cụ thể.