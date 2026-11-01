Hình hài cầu Trần Hưng Đạo từng bước thành hình, sắp nối nhịp đôi bờ sông Hồng

Khi hoàn thành, cây cầu không chỉ góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông qua sông Hồng mà còn chia sẻ lưu lượng phương tiện, giảm áp lực cho cầu Chương Dương và cầu Vĩnh Tuy. Sau hơn một năm thi công, từ những cọc khoan nhồi, bệ trụ đến các cấu kiện thép đang dần được lắp dựng, hình hài cây cầu Trần Hưng Đạo đang từng bước hiện rõ.