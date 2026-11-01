Viên chức được ký hợp đồng xác định thời hạn bao nhiêu lần?

Theo Luật Viên chức năm 2010, đối với hợp đồng xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực hợp đồng trong khoảng thời gian từ đủ 12 tháng đến 60 tháng và được áp dụng cho người tuyển dụng vào làm viên chức từ ngày 1/7/2020, như vậy là không giới hạn số lần ký hợp đồng làm việc xác định thời hạn.

Từ ngày 1/7/2026, tại Điều 22 Nghị định số 259/2026/NĐ-CP quy định hợp đồng làm việc xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng theo quy định của pháp luật về lao động.

Theo Bộ luật Lao động 2019, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng xác định thời hạn quy định như sau: Hợp đồng lao động xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong thời gian không quá 36 tháng kể từ thời điểm có hiệu lực của hợp đồng.

Bà Phương Thảo (Đồng Nai) hiểu, như vậy không còn quy định về việc hợp đồng xác định thời hạn được áp dụng cho đối tượng nào như quy định của Luật Viên chức 2010. Bà hỏi, chiếu theo quy định tại Điều 22 Nghị định số 259/2026/NĐ-CP thì viên chức được ký hợp đồng làm việc xác định thời hạn mấy lần?

Bộ Nội vụ trả lời vấn đề này như sau:

Điều 22 Nghị định số 259/2026/NĐ-CP quy định về mẫu hợp đồng làm việc, theo đó tại khoản 1 quy định hợp đồng làm việc xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng theo quy định của pháp luật về lao động (Mẫu số 02 hoặc Mẫu số 03 ban hành kèm theo Nghị định này).

Như vây, pháp luật không quy định cứng số lần tối đa được ký hợp đồng làm việc xác định thời hạn, thời hạn và thời điểm chấm dứt hiệu lực do 2 bên xác định theo quy định của pháp luật về lao động.

Khoản 2 Điều 23 Nghị định số 259/2026/NĐ-CP quy định, viên chức được tuyển dụng từ ngày 1/7/2020 đến ngày 1/7/2026, đã ký hợp đồng làm việc xác định thời hạn từ 2 lần trở lên, thì sau khi kết thúc thời hạn hợp đồng lần thứ hai được ký hợp đồng làm việc không xác định thời hạn nếu đáp ứng đầy đủ yêu cầu của vị trí việc làm và đơn vị vẫn còn nhu cầu sử dụng.

Căn cứ quy định tại Điều 58, Điều 59 và Điều 60 Nghị định số 259/2026/NĐ-CP, đề nghị bà liên hệ với cơ quan có thẩm quyền quản lý viên chức nơi công tác để được hướng dẫn, giải quyết.