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Từ hôm nay (1/11), sân bay quốc tế tại tỉnh rộng nhất Việt Nam chính thức có thay đổi quan trọng

| | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Từ hôm nay (1/11), sân bay quốc tế tại tỉnh rộng nhất Việt Nam chính thức có thay đổi quan trọng

Từ ngày 1/11/2026, sân bay sẽ chính thức dừng toàn bộ các thông báo phát thanh thông thường như mời hành khách làm thủ tục, mời ra cửa khởi hành và tìm hành khách.

Theo thông tin từ Cảng hàng không quốc tế Liên Khương, từ ngày 1/11/2026, sân bay chính thức dừng toàn bộ thông báo phát thanh thường lệ tại nhà ga.

Các nội dung như mời hành khách làm thủ tục, mời ra cửa khởi hành hay tìm kiếm hành khách sẽ không còn được phát qua hệ thống loa như trước.

Sau thời điểm này, hệ thống loa chỉ được sử dụng trong những trường hợp khẩn nguy, phòng cháy chữa cháy hoặc để truyền đạt các thông tin liên quan đến an ninh, an toàn hàng không theo quy định.

Thay đổi này đồng nghĩa hành khách đến sân bay Liên Khương cần chủ động theo dõi màn hình thông tin chuyến bay (FIDS) để cập nhật giờ khởi hành, cửa lên máy bay và các thông tin liên quan. Hành khách cũng cần chú ý thời gian làm thủ tục, có mặt tại cửa lên tàu bay đúng giờ quy định để tránh bỏ lỡ chuyến bay.

Việc dừng phát thanh thường lệ được triển khai theo mô hình "sân bay yên tĩnh" (Silent Airport) đã được áp dụng tại nhiều sân bay trên thế giới.

Thay vì liên tục phát thông báo qua hệ thống loa, hành khách được khuyến khích chủ động cập nhật thông tin trên màn hình điện tử. Cách làm này giúp giảm tiếng ồn, hạn chế tình trạng quá tải âm thanh và tạo không gian yên tĩnh, thoải mái hơn tại nhà ga.

Từ hôm nay (1/11), sân bay quốc tế tại tỉnh rộng nhất Việt Nam chính thức có thay đổi quan trọng - Ảnh 1.

Cảng hàng không quốc tế Liên Khương

Nằm tại huyện Đức Trọng (cũ), cách trung tâm Đà Lạt khoảng 28km, sân bay Liên Khương được xây dựng từ năm 1933, nâng cấp năm 1956 và chính thức trở thành sân bay quốc tế đầu tiên của khu vực Tây Nguyên từ tháng 6/2024.

Trước đó, nhằm triển khai thi công các hạng mục của dự án sửa chữa đường cất hạ cánh, đường lăn, Cảng hàng không quốc tế Liên Khương đã đóng tạm thời từ ngày 4/3.

Dự án có quy mô sửa chữa toàn bộ đường cất hạ cánh dài 3.250m; hệ thống đường lăn; dải bảo hiểm; khu vực an toàn cuối đường cất hạ cánh cùng hệ thống đèn hiệu và các thiết bị bảo đảm hoạt động bay.

Sau khi nâng cấp, khu bay của Cảng hàng không quốc tế Liên Khương có khả năng tiếp nhận các dòng máy bay thân rộng như Airbus A350 và Boeing 787. Đây được xem là nền tảng quan trọng để các hãng hàng không nghiên cứu khai thác máy bay lớn và mở thêm các đường bay dài đến Lâm Đồng.

Sau khi sáp nhập ba tỉnh Lâm Đồng (cũ), Bình Thuận (cũ), Đắk Nông (cũ), tỉnh Lâm Đồng trở thành địa phương có diện tích lớn nhất cả nước với hơn 24.233km2.


Ngọc Khánh

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