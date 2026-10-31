Đèo Cả huy động gần 100 nhân sự, 40 thiết bị đào núi xây hầm dài hơn 600m thuộc dự án 10.000 tỷ đồng, quyết thông hầm ngay tháng sau

Trên tuyến cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu, các đơn vị thi công đang tập trung đào núi, xây dựng hầm số 2 dài 609 m giữa địa hình đồi núi hiểm trở. Dù gặp nhiều trở ngại trong việc tiếp cận công trường và vận chuyển vật liệu, nhà thầu đặt mục tiêu thông hầm ngay trong tháng 11/2026.

Dự án cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu có tổng chiều dài khoảng 34 km, tổng mức đầu tư giai đoạn 1 gần 10.000 tỷ đồng. Tuyến đường đi qua địa bàn tỉnh Sơn La, giữ vai trò kết nối giao thông giữa khu vực Tây Bắc với các địa phương lân cận.

Đáng chú ý, tại dự án, Tập đoàn Đèo Cả đứng đầu liên danh nhà thầu thi công gói XL02, đảm nhận xây dựng hầm số 2 cùng một số đoạn tuyến và hai cây cầu trên tuyến.

Theo thông tin mới nhất từ Đèo Cả, tại hầm số 2, khối lượng đào và gia cố phần vòm đã đạt 479/609 m, tương đương khoảng 78,7%. Trong khi đó, công tác thi công phần đường tại đoạn Km35+196,70 – Km35+318,33 đạt 116.000/137.000 m³. Các mũi thi công cầu và hạng mục phụ trợ cũng đang được triển khai.

Hiện công trường có gần 100 nhân sự cùng gần 40 máy móc, thiết bị phục vụ thi công hầm và đường. Lực lượng được phân bổ theo từng hạng mục nhằm duy trì hoạt động đồng thời tại nhiều vị trí.

Địa hình hiểm trở, vật liệu phải vận chuyển bằng đường thủy

Một trong những thách thức lớn nhất của quá trình thi công hầm số 2 là địa hình đồi núi chia cắt, khiến việc đưa máy móc, thiết bị và vật tư đến công trường gặp nhiều khó khăn.

Theo ông Nguyễn Sỹ Châm, Phó Giám đốc Ban điều hành gói thầu XL02, việc tiếp cận khu vực hầm chủ yếu phải thực hiện bằng đường thủy. Vật liệu sau khi được vận chuyển đến bến sông vẫn cần trung chuyển thêm một chặng đường mới có thể đưa lên công trường.

Để bảo đảm nguồn cung phục vụ thi công, Ban điều hành phải chủ động làm việc với các nhà cung cấp, tổ chức vận chuyển vật liệu bằng tàu thủy và bố trí phương án trung chuyển phù hợp với điều kiện thực tế.

Đặc biệt, do khu vực thi công biệt lập, việc di chuyển giữa cửa Bắc và cửa Nam hầm số 2 mất khoảng 30 phút đi thuyền. Điều này kéo dài thời gian đi lại, gây khó khăn cho công tác bố trí và điều phối nhân lực giữa các mũi thi công.

Địa hình chia cắt khiến đường thủy trở thành tuyến vận chuyển duy nhất để đưa nhân lực, máy móc, thiết bị và vật tư đến khu vực thi công (Ảnh: Đèo Cả)

Tại cửa Bắc hầm số 2, địa hình khe núi khiến mặt bằng thi công ban đầu gần như chưa có. Theo ông Nguyễn Sỹ Châm, để đưa máy móc vào vị trí, lực lượng thi công phải từng bước đắp đất tạo mặt bằng, mở đường tiếp cận, cắt cơ và hạ dần cao độ.

Các công việc được triển khai theo từng giai đoạn, tận dụng những ngày thời tiết thuận lợi để mở đường và tiếp cận các vị trí thi công phía dưới.

Với đặc thù địa hình phức tạp, điều kiện tiếp cận hạn chế, Ban điều hành gói thầu đang tập trung nguồn lực, tổ chức các mũi thi công phù hợp nhằm đẩy nhanh tiến độ những hạng mục trọng điểm.

Cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu tăng tốc thi công

Không chỉ riêng gói XL02, toàn dự án cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu, đoạn qua địa phận tỉnh Sơn La, cũng đang được đẩy nhanh tiến độ.

Theo thông tin tại buổi kiểm tra thực địa ngày 30/10/2026 của ông Nguyễn Minh Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La, đoạn tuyến qua địa bàn tỉnh dài 32,3 km, gồm 3 gói thầu xây lắp 26, 27 và 28.

Đến nay, công tác giải phóng mặt bằng tuyến chính đã hoàn thành 100%. Các nhà thầu huy động 456 thiết bị, 887 nhân sự, tổ chức 45 mũi thi công đồng loạt và tăng cường làm việc 3 ca, 4 kíp khi thời tiết thuận lợi.

Tổng giá trị thực hiện ước đạt hơn 670/3.354 tỷ đồng, tương đương khoảng 20% giá trị hợp đồng. Tính đến ngày 25/10, vốn năm 2026 đã giải ngân hơn 385 tỷ đồng trên tổng kế hoạch 843 tỷ đồng, đạt 45,77%.

Đối với trạm dừng nghỉ, Ban Quản lý dự án đã hoàn thành thi công và bàn giao mặt bằng cho UBND xã Tô Múa ngày 20/10 để triển khai quy trình lựa chọn nhà đầu tư.

Đáng chú ý, phương án mở rộng tuyến đường lên 4 làn xe, với tổng mức đầu tư đề xuất khoảng 4.476 tỷ đồng, đã được HĐND tỉnh Sơn La thông qua tại Nghị quyết số 51/NQ-HĐND ngày 28/8/2026 và đang trình Trung ương xem xét bố trí nguồn vốn.

Tuy nhiên, dự án vẫn còn một số vướng mắc liên quan đến 272 hộ dân nằm trong phạm vi mở rộng theo thiết kế bản vẽ thi công, cùng 8 bãi đổ thải và 5 đường công vụ bổ sung.

Giữa những trở ngại về địa hình, thời tiết và điều kiện vận chuyển, các đơn vị thi công vẫn đang bám sát công trường, tập trung nguồn lực cho những hạng mục trọng điểm. Với hầm số 2, mục tiêu được đặt ra là thông hầm trong tháng 11/2026, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong quá trình thi công tuyến cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu.