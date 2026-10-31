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Cơ quan Thuế thông báo: Tạm hoãn xuất cảnh tất cả cá nhân có tên trong danh sách sau

| | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Những người nộp thuế có tên trong danh sách tạm hoãn xuất cảnh này cần lưu ý.

Cơ quan Thuế thông báo: Tạm hoãn xuất cảnh tất cả cá nhân có tên trong danh sách sau- Ảnh 1.

Ngày 29/10, Thuế cơ sở thành phố Huế đã công khai danh sách người nộp thuế bị thông báo tạm hoãn xuất cảnh theo quy định của pháp luật về quản lý thuế và xuất nhập cảnh.

Thời gian tạm hoãn xuất cảnh được áp dụng kể từ ngày ban hành quyết định đến khi người nộp thuế hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế vào ngân sách Nhà nước.

Việc áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh nhằm tăng cường công tác quản lý, thu hồi nợ thuế và bảo đảm người nộp thuế thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước.

Danh sách người nộp thuế bị thông báo tạm hoãn xuất cảnh gồm:

STTTên người nộp thuếNơi làm việcMã số thuế
1Trần Đức NhuậnDNTN Nhuận Phát3300343211
2Nguyễn Công ThànhDNTN Thành Tiến3300229188
3Trần Thái ChươngCông Ty TNHH Một thành viên Huế Computer TC3301511518
4Hoàng DũngCông Ty Trách Nhiệm

 

Hữu Hạn Thiết Kế Và Xây Dựng Technic		3301520689
5Hoàng Tân DủCông Ty TNHH Một Thành Viên Quảng Cáo Và Thương Mại Hoàng Dủ3301517037
6Trần Minh TuấnCông Ty TNHH

 

Trần Gia Minh		3301515632
7Trần Thị LyDoanh Nghiệp TN Nhà

 

Hàng Bê Vàng Trần Thị Ly		3301559848
8Trương Văn LộcCông Ty TNHH Một Thành Viên Quảng Cáo- Nội Thất Hải Long3301567870
9Đặng Thị Thiên NgaCông Ty TNHH Điện Tử Điện Lạnh 3a3301560184

Hủy tạm hoãn xuất cảnh ngay khi người nộp thuế đủ điều kiện﻿

Nghị định số 252/2026/NĐ-CP đã sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến tạm hoãn xuất cảnh. Các quy định mới được xây dựng theo hướng rút ngắn thời gian xử lý, mở rộng điều kiện hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh và tháo gỡ vướng mắc khi dữ liệu nộp thuế chưa được cập nhật trên hệ thống.

Cục Thuế cho biết, ngay khi người nộp thuế đáp ứng điều kiện hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh, cơ quan thuế sẽ ban hành thông báo hủy bỏ trên Hệ thống thông tin quản lý thuế để gửi cơ quan quản lý xuất nhập cảnh.

Trên cơ sở thông báo này, cơ quan quản lý xuất nhập cảnh thực hiện hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh theo quy định.

Trước đây, cơ quan thuế có thời hạn 24 giờ làm việc kể từ khi người nộp thuế hoàn thành nghĩa vụ thuế để ban hành thông báo hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh. Việc rút ngắn thời gian xử lý được kỳ vọng giúp người nộp thuế sớm được gỡ bỏ biện pháp hạn chế sau khi đã đáp ứng đủ điều kiện.

Nghị định cũng bổ sung cơ chế xử lý trong trường hợp người nộp thuế đã nộp tiền nhưng thông tin chưa được cập nhật trên Hệ thống thông tin quản lý thuế.

Theo đó, người nộp thuế có thể gửi phản hồi kèm bản chụp chứng từ nộp tiền bằng phương thức điện tử thông qua hệ thống. Sau khi tiếp nhận, cơ quan thuế sẽ kiểm tra, đối chiếu, cập nhật dữ liệu và ban hành thông báo hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh nếu người nộp thuế đáp ứng đầy đủ điều kiện.

Cục Thuế khuyến nghị người nộp thuế thường xuyên theo dõi tình trạng thực hiện nghĩa vụ thuế trên các ứng dụng và cổng thông tin điện tử của ngành Thuế. Trường hợp đã hoàn thành nghĩa vụ nhưng dữ liệu chưa được cập nhật, người nộp thuế cần chủ động phản hồi để được xử lý kịp thời.

Nợ thuế giảm xuống dưới ngưỡng vẫn có thể được hủy tạm hoãn xuất cảnh﻿

Một trong những điểm mới đáng chú ý tại Nghị định số 252/2026/NĐ-CP là mở rộng điều kiện hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh.

Trước đây, người nộp thuế chỉ được hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh sau khi hoàn thành toàn bộ nghĩa vụ thuế. Theo quy định mới, biện pháp này có thể được hủy bỏ khi số tiền thuế nợ còn phải nộp giảm xuống dưới 50 triệu đồng đối với cá nhân kinh doanh, hộ kinh doanh; hoặc dưới 500 triệu đồng đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.

Đối với người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký, cơ quan thuế thực hiện hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh khi người nộp thuế đã làm thủ tục khôi phục mã số thuế, hoàn thành nghĩa vụ khai và nộp thuế để số tiền nợ giảm xuống dưới ngưỡng quy định; hoặc được chấm dứt hiệu lực mã số thuế theo quy định.

Quy định mới cho phép người nộp thuế được xem xét hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh sau khi đã cơ bản khắc phục nghĩa vụ, thay vì phải thanh toán toàn bộ số tiền thuế nợ như trước.

Nghị định số 252/2026/NĐ-CP cũng bổ sung đối tượng có thể bị tạm hoãn xuất cảnh là cá nhân giữ vai trò chủ sở hữu hưởng lợi của doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

Đối với trường hợp người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký, biện pháp tạm hoãn xuất cảnh chỉ được áp dụng sau 120 ngày kể từ ngày cơ quan thuế ban hành thông báo mà người nộp thuế vẫn chưa thực hiện thủ tục khôi phục hoặc chấm dứt hiệu lực mã số thuế.

Thời hạn 120 ngày được quy định nhằm tạo thêm thời gian để người nộp thuế khắc phục vi phạm, đồng thời góp phần xử lý tình trạng mã số thuế ở trạng thái “không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký” kéo dài.

Ngọc Khánh

Nhịp sống thị trường

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