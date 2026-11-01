Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tăng tốc thi công hầm chui tại nút giao Cổ Linh

| | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Dự án đầu tư xây dựng hầm chui tại nút giao Cổ Linh (phường Long Biên, Hà Nội) là công trình giao thông trọng điểm nhằm giải quyết tình trạng ùn tắc tại cửa ngõ phía Đông Thủ đô.

Được khởi công vào tháng 10-2025, dự án đang bước vào giai đoạn thi công cao điểm. Nhà thầu đang tích cực huy động nhân lực cùng máy móc, thiết bị triển khai các hạng mục của dự án. Đơn vị thi công phấn đấu thông xe kỹ thuật dự án trước ngày 30-4-2027.

Tăng tốc thi công hầm chui tại nút giao Cổ Linh- Ảnh 1.

Công trường thi công Dự án đầu tư xây dựng hầm chui tại nút giao Cổ Linh.

Tăng tốc thi công hầm chui tại nút giao Cổ Linh- Ảnh 2.

Nhân lực, máy móc của nhà thầu vận chuyển cọc bê tông phục vụ thi công dự án.

Tăng tốc thi công hầm chui tại nút giao Cổ Linh- Ảnh 3.

Thi công bề mặt tường bao đường dẫn xuống hầm chui.

Tăng tốc thi công hầm chui tại nút giao Cổ Linh- Ảnh 4.

Ông Nguyễn Hoài Nam (bên phải), kỹ sư thi công Dự án đầu tư xây dựng hầm chui tại nút giao Cổ Linh cho biết, hiện đơn vị đã hoàn thành 95% các hạ tầng phụ trợ và 25% hầm chính.

Tăng tốc thi công hầm chui tại nút giao Cổ Linh- Ảnh 5.

Công nhân thi công nền móng công trình.

Tăng tốc thi công hầm chui tại nút giao Cổ Linh- Ảnh 6.

Ép cọc chống lở đất để triển khai thi công hầm chui.

Tăng tốc thi công hầm chui tại nút giao Cổ Linh- Ảnh 7.

Phối cảnh công trình hầm chui Cổ Linh.

Theo Đỗ Tâm - Phạm Hùng

Hà Nội Mới

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Chính thức từ hôm nay (1/11), toàn bộ người dân Việt Nam đón tin vui

Chính thức từ hôm nay (1/11), toàn bộ người dân Việt Nam đón tin vui Nổi bật

Đắk Lắk chấp thuận đầu tư dự án điện gió hơn 2.893 tỷ đồng

Đắk Lắk chấp thuận đầu tư dự án điện gió hơn 2.893 tỷ đồng Nổi bật

Cầu dây văng gần 20.000 tỷ đồng ở Hà Nội đang thay đổi diện mạo thế nào?

Cầu dây văng gần 20.000 tỷ đồng ở Hà Nội đang thay đổi diện mạo thế nào?

08:09 , 01/11/2026
Khánh thành phố đi bộ Thái Nguyên hơn 2.450 tỷ đồng

Khánh thành phố đi bộ Thái Nguyên hơn 2.450 tỷ đồng

07:28 , 01/11/2026
Báo Nga kinh ngạc trước tốc độ tăng trưởng của Việt Nam: Cao gấp gần 5 lần Thái Lan

Báo Nga kinh ngạc trước tốc độ tăng trưởng của Việt Nam: Cao gấp gần 5 lần Thái Lan

22:58 , 31/10/2026
Đề xuất tăng mức phạt tiền tối đa lên 1,5 tỷ đồng đê bảo đảm tính răn đe

Đề xuất tăng mức phạt tiền tối đa lên 1,5 tỷ đồng đê bảo đảm tính răn đe

21:55 , 31/10/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên