Tăng tốc thi công hầm chui tại nút giao Cổ Linh

Được khởi công vào tháng 10-2025, dự án đang bước vào giai đoạn thi công cao điểm. Nhà thầu đang tích cực huy động nhân lực cùng máy móc, thiết bị triển khai các hạng mục của dự án. Đơn vị thi công phấn đấu thông xe kỹ thuật dự án trước ngày 30-4-2027.

Công trường thi công Dự án đầu tư xây dựng hầm chui tại nút giao Cổ Linh.

Nhân lực, máy móc của nhà thầu vận chuyển cọc bê tông phục vụ thi công dự án.

Thi công bề mặt tường bao đường dẫn xuống hầm chui.

Ông Nguyễn Hoài Nam (bên phải), kỹ sư thi công Dự án đầu tư xây dựng hầm chui tại nút giao Cổ Linh cho biết, hiện đơn vị đã hoàn thành 95% các hạ tầng phụ trợ và 25% hầm chính.

Công nhân thi công nền móng công trình.

Ép cọc chống lở đất để triển khai thi công hầm chui.