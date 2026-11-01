Phú Quốc có thêm khách sạn 600 tỷ đồng

Khách sạn AMÉRYS Phú Quốc do Công ty Cổ phần Dịch vụ Khách sạn Les Sens- Phú Quốc thuộc Tập đoàn KNI đầu tư với tổng vốn hơn 600 tỷ đồng.

Khách sạn được quản lý và vận hành bởi Công ty TNHH Private Palace Việt Nam thuộc Tập đoàn Khách sạn Private Palace Hotels & Resorts (Đức).

Khách sạn được định vị là khách sạn cao cấp, đặc biệt dành cho gia đình đa thế hệ.

AMÉRYS Phú Quốc cao 7 tầng với quy mô 113 phòng, có đủ hạng phòng từ Superior đến President. Nổi bật với kiến trúc "Hơi ấm đại dương" độc bản, đây là công trình được thiết kế bởi Raymond Architectural Design Office- công ty nổi tiếng của Nhật Bản với hơn 100 năm kinh nghiệm trong ngành thiết kế kiến trúc.

Bà Nguyễn Thị Kiều Oanh- Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn KNI cho biết: "Với phương châm "Designed for Togetherness" (Thiết kế dành cho sự gắn kết), chúng tôi hiện thực hóa qua cách kiến tạo không gian đa thế hệ tinh tế tại Khách sạn AMÉRYS Phú Quốc, nơi mọi thành viên trong gia đình đều tìm thấy niềm vui riêng mà vẫn gắn kết trọn vẹn, tăng cường sức khỏe tinh thần và thể chất, tiếp tục đồng hành hạnh phúc cùng nhau trong cuộc sống. Chúng tôi tin tưởng khách hàng sẽ hài lòng với dịch vụ xuất sắc tại đây do nhà điều hành dày dạn kinh nghiệm là Private Palace Hotels cung cấp".

Theo ông Karim Klaa, Giám đốc Điều hành Khách sạn AMÉRYS Phú Quốc, phương châm “Designed for Togetherness” được tập trung đầu tư nhằm đáp ứng nhu cầu của nhiều lứa tuổi trong gia đình



Khách sạn có đủ hạng phòng từ Superior đến President.

AMÉRYS có bãi biển riêng cách khách sạn chỉ 5 phút đi bằng xe điện. Khách sạn cũng đầu tư 2 nhà hàng tiện nghi với thực đơn ẩm thực phong phú và đặc sắc. Sự kết nối ở AMÉRYS đến từ việc tôn trọng thế giới riêng của mỗi thế hệ, để rồi khi tụ họp lại trong các bữa ăn hay khoảnh khắc thư giãn chung, cả gia đình cùng tạo nên những ký ức vô giá tại đảo Ngọc - hòn đảo nổi tiếng với nghề nuôi ngọc trai và cảnh sắc thiên nhiên tuyệt đẹp.

Quang cảnh lễ Khai trương

Phát biểu tại buổi lễ khai trương Khách sạn AMÉRYS Phú Quốc, ông Daniel Hutter- Giám đốc Điều hành Tập đoàn Private Palace Hotels khu vực Đức: “Thay mặt cho Tập đoàn Private Palace Hotels tại Châu Âu và Châu Á, tôi vô cùng vinh hạnh được tham dự sự kiện ngày hôm nay. Cách đây một thời gian, nơi này mới chỉ là một tầm nhìn trên những trang giấy. Giờ đây đã trở thành một công trình sống động, tràn đầy sức sống để chào đón du khách từ khắp nơi trên thế giới. Tôi không thể tự hào hơn thế”.



“Xin gửi lời cảm ơn chân thành sâu sắc nhất đến Tập đoàn KNI. Quý vị không chỉ xây dựng một bất động sản, quý vị đã kiến tạo nên một không gian- nơi những kỷ niệm đẹp sẽ được lưu giữ trong nhiều năm tới”, ông Daniel Hutter nói. “Lời hứa của chúng tôi rất đơn giản: mang lại sự hiếu khách chân thành, dịch vụ xuất sắc và những khoảnh khắc đáng nhớ. Ngày hôm nay không phải là vạch đích; đây mới chỉ là chương mở đầu cho câu chuyện của chúng tôi. Với sự đồng hành của Tập đoàn KNI và lòng nhiệt huyết của đội ngũ nhân viên, tôi tin tưởng chắc chắn rằng những chương tuyệt vời nhất của Khách sạn AMÉRYS Phú Quốc vẫn còn ở phía trước”, ông Daniel Hutter nhấn mạnh.

Về thiên nhiên, Phú Quốc được thiên nhiên ưu ái với khí hậu ôn hòa quanh năm, bãi biển cát trắng mịn, làn nước ấm áp an toàn cho trẻ em và hệ sinh thái rừng nguyên sinh xanh mát. Đây là môi trường trị liệu tự nhiên lý tưởng cho người cao tuổi thư giãn và kích thích trí tò mò, khám phá ở trẻ nhỏ. Vị tri Phú Quốc thuận tiện nằm ở trung tâm của Đông Nam Á, thu hút ngày càng nhiều các chuyến bay kết nội địa và các hub quốc tế (Singapore, Malaysia, Bangkok,..). Chính sách miễn visa dành cho khách quốc tế của Đặc khu Phú Quốc dễ dàng thu hút khách du lịch trên toàn cầu đến với Khách sạn Amérys Phú Quốc.