Giảm giá điện, giảm thuế xăng dầu góp phần kiềm chế áp lực lạm phát cuối năm

Ông Nguyễn Tiến Thỏa, Chủ tịch Hội Thẩm định giá Việt Nam: Việc giảm giá điện 2% và đưa thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng dầu về mức 0% từ ngày 1/11 là những giải pháp có ý nghĩa tích cực đối với hoạt động kinh tế và công tác kiểm soát lạm phát trong những tháng cuối năm - Ảnh: chinhphu.vn/Nguyễn Hoàng

Từ ngày 1/11/2026, giá bán lẻ điện bình quân giảm 2%, trong khi giá xăng dầu cũng giảm mạnh nhờ chính sách đưa đưa thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt về 0%.

Theo ông Nguyễn Tiến Thỏa, Chủ tịch Hội Thẩm định giá Việt Nam, việc Chính phủ quyết định giảm giá điện 2% và Bộ Công Thương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) nghiêm túc triển khai thực hiện có tác động lan tỏa sâu rộng đến các hoạt động của nền kinh tế, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, hỗ trợ sản xuất và giảm chi phí sinh hoạt cho người dân.

Trước hết, việc giảm giá điện có tác động tích cực đến chỉ số giá tiêu dùng (CPI). Theo tính toán, mức giảm giá điện 2% có thể trực tiếp và gián tiếp làm giảm chỉ số CPI.

Đối với hoạt động sản xuất, việc giảm giá điện giúp các doanh nghiệp, đặc biệt là những ngành sử dụng nhiều điện như thép, than, xi măng, dệt may, tiết giảm chi phí đầu vào. Cụ thể, theo tính toán, giá thành sản xuất của ngành thép có thể giảm khoảng 0,12%; xi măng giảm khoảng 0,3% và dệt may giảm khoảng 0,2%. Đây là tác động tích cực, tạo điều kiện để doanh nghiệp giảm giá thành sản phẩm, qua đó có thêm dư địa giảm giá bán ra thị trường.

Bên cạnh đó, việc giảm giá điện cũng giúp người tiêu dùng tiết kiệm một phần chi tiêu sinh hoạt. Đặc biệt, chính sách hỗ trợ tiền điện đối với hộ nghèo và hộ gia đình chính sách tiếp tục được duy trì.

Có thể thấy, việc điều chỉnh giảm giá điện mang lại lợi ích tổng hợp, góp phần hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, doanh nghiệp và người dân.

Đánh giá về tác động của việc giảm giá điện 2% và đưa thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng dầu về mức 0% từ ngày 1/11, ông Nguyễn Tiến Thỏa cho rằng đây là những giải pháp có ý nghĩa tích cực đối với hoạt động kinh tế và công tác kiểm soát lạm phát trong những tháng cuối năm.

Theo ông, trong 9 tháng đầu năm 2026, chỉ số giá tiêu dùng đã ở mức 4,52%, cao hơn một chút so với mục tiêu đề ra. Từ nay đến cuối năm, các yếu tố gây áp lực tăng giá và các yếu tố kiềm chế giá tiếp tục đan xen, đặt ra không ít thách thức đối với công tác điều hành.

Về yếu tố trong nước, nhu cầu tiêu dùng của toàn xã hội thường tăng cao vào những tháng cuối năm. Cùng với đó, việc đẩy mạnh giải ngân vốn và tăng trưởng tín dụng cũng có thể tạo thêm áp lực lên mặt bằng giá.

Đối với các yếu tố bên ngoài, diễn biến khó lường của giá năng lượng, xăng dầu trên thị trường thế giới, cùng với biến động tỷ giá khi đồng USD tăng giá, có thể tác động đến lạm phát trong nước.

Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Tiến Thỏa, bên cạnh những yếu tố gây áp lực tăng giá, vẫn có các yếu tố góp phần kiềm chế lạm phát, trong đó đáng chú ý là những giải pháp điều hành mà Chính phủ đang triển khai. Cụ thể, việc giảm thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng dầu về 0% có thể giúp giá xăng dầu giảm khoảng 1.500-1.700 đồng/lít, qua đó tác động tích cực đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và kiểm soát lạm phát.

Cùng với đó, việc giảm giá điện 2% cũng góp phần làm giảm CPI ở vòng tác động trực tiếp.

Đối với những mặt hàng khác thuộc diện Nhà nước định giá, ông Nguyễn Tiến Thỏa cho rằng cần cố gắng giữ ổn định giá trong những tháng cuối năm, dù vẫn có áp lực gia tăng chi phí đầu vào.

Theo ông, trong bối cảnh áp lực lạm phát còn hiện hữu, nếu kiểm soát được chỉ số giá tiêu dùng trong khoảng 4,5-5% thì có thể coi là một kết quả thành công của công tác điều hành giá và ổn định kinh tế vĩ mô.

PGS.TS. Ngô Trí Long, Hiệp hội Tư vấn tài chính Việt Nam: Việc giảm giá điện và xăng dầu có ý nghĩa tích cực

Giảm giá điện, xăng dầu thể hiện sự chia sẻ với người dân và doanh nghiệp

Đồng quan điểm, PGS.TS. Ngô Trí Long, Hiệp hội Tư vấn tài chính Việt Nam cho rằng, việc giảm giá điện và xăng dầu có ý nghĩa tích cực trong bối cảnh nền kinh tế đang phải thực hiện đồng thời hai yêu cầu là thúc đẩy tăng trưởng cao và kiểm soát lạm phát. Khi dư địa kiểm soát lạm phát những tháng cuối năm còn hạn hẹp, việc điều hành tốt giá năng lượng sẽ góp phần giảm sức ép lên mặt bằng giá chung, tạo thêm điều kiện thực hiện các mục tiêu kinh tế vĩ mô đã đề ra.

Theo ông Ngô Trí Long, điện và xăng dầu là những đầu vào quan trọng của nền kinh tế, có tác động rộng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh cũng như đời sống người dân. Vì vậy, việc giảm giá hai mặt hàng này sẽ mang lại những tác động tích cực trên nhiều phương diện.

Trước hết, đối với người dân, giảm giá điện và xăng dầu giúp tiết kiệm một phần chi phí sinh hoạt, qua đó có thêm điều kiện chi tiêu cho các nhu cầu khác. Khi sức mua được cải thiện sẽ góp phần hỗ trợ hoạt động sản xuất, kinh doanh và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Riêng đối với việc giảm 2% giá bán lẻ điện bình quân, ông Long đánh giá đây là chính sách có ý nghĩa thiết thực, nhất là trong bối cảnh giá cả còn chịu nhiều sức ép, góp phần ổn định đời sống và giảm bớt gánh nặng chi tiêu cho các hộ gia đình.

Đối với doanh nghiệp, việc giảm giá điện và xăng dầu sẽ góp phần tiết giảm chi phí đầu vào, tạo điều kiện hạ giá thành sản phẩm và nâng cao sức cạnh tranh. Tác động này càng có ý nghĩa trong bối cảnh nền kinh tế hội nhập ngày càng sâu rộng, doanh nghiệp phải đối mặt với áp lực cạnh tranh lớn.

PGS.TS. Ngô Trí Long nhấn mạnh, giảm giá điện cùng với các chính sách hỗ trợ giảm giá xăng dầu là những giải pháp tích cực nhằm thực hiện đồng thời mục tiêu thúc đẩy tăng trưởng và kiểm soát lạm phát. Việc giảm chi phí năng lượng không chỉ hỗ trợ doanh nghiệp và người tiêu dùng mà còn góp phần giảm áp lực tăng giá đối với hàng hóa, dịch vụ trong nền kinh tế.

Theo chuyên gia, ý nghĩa của các chính sách này không chỉ nằm ở tác động kinh tế mà còn ở khía cạnh an sinh xã hội, thể hiện sự chia sẻ thiết thực của Nhà nước với người dân và doanh nghiệp trong bối cảnh còn nhiều khó khăn.