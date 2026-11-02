Metro Thủ Dầu Một - TP Hồ Chí Minh dự kiến khởi công tháng 12

UBND TP Hồ Chí Minh vừa phê duyệt dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phục vụ tuyến metro số 2 Thủ Dầu Một - TP Hồ Chí Minh với tổng mức đầu tư hơn 36.500 tỷ đồng.

Dự án do Ban Quản lý Đường sắt đô thị TP Hồ Chí Minh (MAUR) làm chủ đầu tư. Dự kiến, diện tích đất bị ảnh hưởng khoảng 85,8ha, với hơn 2.000 trường hợp bị thu hồi một phần và 560 trường hợp thu hồi toàn bộ. Thành phố dự kiến khởi công tuyến metro Thủ Dầu Một - TP Hồ Chí Minh vào tháng 12 tới.

Phối cảnh metro Thủ Dầu Một - TP Hồ Chí Minh. (Ảnh: Liên danh tư vấn)



Thành phố đang rà soát, bố trí quỹ nhà, đất từ các khu tái định cư hiện có tại một số phường, đồng thời nghiên cứu bổ sung quỹ đất phù hợp với nhu cầu thực tế và khả năng cân đối nguồn vốn.

UBND các phường có tuyến metro đi qua được giao chủ trì xác định nhu cầu tái định cư trên địa bàn, phối hợp với Sở Xây dựng TP Hồ Chí Minh, Ban Quản lý Đường sắt đô thị TP Hồ Chí Minh và các đơn vị liên quan rà soát, đề xuất phương án bố trí nhà, đất tái định cư.

Thành phố yêu cầu bảo đảm điều kiện bố trí tái định cư trước khi thu hồi đất đối với các trường hợp thuộc diện phải bố trí tái định cư theo quy định. Việc xác định mức bồi thường, hỗ trợ và tái định cư được thực hiện theo quy định pháp luật về đất đai cùng các cơ chế, chính sách đặc thù áp dụng đối với dự án đường sắt đô thị.

UBND TP Hồ Chí Minh lưu ý, việc phê duyệt dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư không thay thế các thủ tục thu hồi đất, xác định giá đất và phê duyệt phương án bồi thường cụ thể theo quy định.

Theo kế hoạch, từ tháng 10/2026 đến tháng 2/2027, các địa phương sẽ triển khai điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm, xác định nguồn gốc đất, xây dựng giá đất và lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

MAUR phối hợp với các địa phương xây dựng tiến độ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và bàn giao mặt bằng theo từng đoạn tuyến, ưu tiên các vị trí phục vụ khởi công, thi công.

Tuyến metro Thủ Dầu Một - TP Hồ Chí Minh có chiều dài khoảng 33,2km, có điểm đầu tại ga S5 thuộc tuyến metro thành phố mới Bình Dương - Suối Tiên (phường Bình Dương) và điểm cuối tại ga Tao Đàn thuộc tuyến metro số 2 TP Hồ Chí Minh (phường Bến Thành).

Metro Thủ Dầu Một - TP Hồ Chí Minh sẽ chạy dọc Đại lộ Bình Dương, trục Quốc lộ 13 để kết nối khu vực Thủ Dầu Một với trung tâm TP Hồ Chí Minh. Tuyến đi qua 16 phường: Bình Dương, Phú Lợi, Thủ Dầu Một, Thuận Giao, Thuận An, Lái Thiêu, Bình Hòa, Tam Bình, Hiệp Bình, Bình Thạnh, Gia Định, Thạnh Mỹ Tây, Xuân Hòa, Sài Gòn, Bến Thành và Bàn Cờ.

Toàn tuyến được quy hoạch 24 nhà ga, gồm 11 ga trên cao từ C0 đến C10 và 13 ga ngầm từ C11 đến C23, cùng depot Hiệp Bình Phước rộng khoảng 26,8ha phục vụ sửa chữa, đậu tàu.

Sau khi mở rộng địa giới hành chính, mạng lưới đường sắt đô thị TP Hồ Chí Minh được quy hoạch dài hơn 1.000km. Hiện, thành phố đang khai thác gần 20km tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên).

TP Hồ Chí Minh đặt mục tiêu đến năm 2030 hoàn thành 8 tuyến đường sắt đô thị, nâng tổng chiều dài mạng lưới lên 255km.

Từ đầu năm đến nay, TP Hồ Chí Minh đã khởi công hoặc động thổ 3 dự án gồm Bến Thành - Tham Lương, Bến Thành - Thủ Thiêm và Bến Thành - Cần Giờ.