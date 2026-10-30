T&T Group khai mở không gian tăng trưởng mới từ những dự án hạ tầng chiến lược

Cảng hàng không Quảng Trị hướng tới khai thác thương mại vào tháng 3/2027, góp phần tăng cường kết nối liên vùng và vận tải đa phương thức tại miền Trung. Ảnh: T&T Group

Kết nối hạ tầng liên vùng – nhiệm vụ chiến lược hàng đầu

Trong giai đoạn Việt Nam hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số, phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, tăng cường liên kết vùng và mở rộng không gian kinh tế đang trở thành một trong những nhiệm vụ chiến lược hàng đầu. Yêu cầu đặt ra không chỉ là xây dựng thêm những tuyến đường, cây cầu, cảng biển hay sân bay, mà quan trọng hơn là hình thành mạng lưới hạ tầng có tính kết nối, tạo điều kiện khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của từng địa phương, đồng thời thúc đẩy liên kết giữa các vùng kinh tế. Khi giao thông được kết nối với công nghiệp, logistics, thương mại và dịch vụ, hạ tầng không chỉ phục vụ lưu thông mà còn trực tiếp tạo ra các cực tăng trưởng, hành lang kinh tế và những không gian phát triển mới.

Định hướng này được thể hiện rõ trong các chủ trương của Đảng và Nhà nước. Nghị quyết 27-NQ/TW ngày 28/8/2026 của Bộ Chính trị nhấn mạnh yêu cầu phát triển hạ tầng đồng bộ, kết nối các vùng động lực, cực tăng trưởng và hành lang kinh tế. Cùng với đó, mới đây Thủ tướng Chính phủ cũng ban hành Quyết định số 1856/QĐ-TTg triển khai kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, xác định nhiệm vụ tập trung nguồn lực hoàn thiện các hành lang giao thông, logistics Bắc – Nam và Đông – Tây. Trọng tâm là kết nối hệ thống cao tốc, đường sắt, cảng biển, cảng hàng không và trung tâm logistics với các khu công nghiệp, đô thị, khu kinh tế và cửa khẩu quốc tế.

Theo PGS.TS Trần Đình Thiên, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam, để duy trì tốc độ tăng trưởng cao trong dài hạn, Việt Nam cần một “nền tảng phát triển hoàn toàn mới”, trong đó hạ tầng kết nối và nhân lực giữ vai trò then chốt. Điều này đặt ra yêu cầu huy động hiệu quả các nguồn lực xã hội, kết hợp vốn ngân sách với năng lực tài chính, quản trị và tổ chức thực hiện của khu vực kinh tế tư nhân. Đặc biệt, phương thức đối tác công tư (PPP) là một trong những giải pháp quan trọng để triển khai các công trình hạ tầng quy mô lớn, có thời gian đầu tư dài và phạm vi tác động vượt ra ngoài địa giới hành chính của một địa phương.

Đ ồng hành cùng các trụ cột chiến lược của nền kinh tế

Là tập đoàn kinh tế tư nhân đa ngành hàng đầu Việt Nam, T&T Group đang mở rộng sự tham gia vào những lĩnh vực hạ tầng có tính kết nối và sức lan tỏa lớn, gắn với các định hướng phát triển chiến lược của Đảng, Nhà nước và Chính phủ. Thông qua hệ sinh thái hoạt động đa ngành và mạng lưới hợp tác với các đối tác trong nước, quốc tế, Tập đoàn này đã tham gia phát triển nhiều dự án hạ tầng chiến lược quy mô lớn tại một số vùng kinh tế trọng điểm, từ giao thông đường bộ, hàng không, cảng biển đến logistics và năng lượng.

Tại miền Trung, Cảng hàng không Quảng Trị là một trong những dự án tiêu biểu cho định hướng huy động nguồn lực tư nhân tham gia phát triển hạ tầng chiến lược. Đây là dự án sân bay thứ hai tại Việt Nam được triển khai theo phương thức PPP, do liên danh T&T Group và CIENCO4 đầu tư. Tính đến giữa tháng 10/2026, dự án đã hoàn thành trên 80% khối lượng thi công và dự kiến sẽ vận hành khai thác thương mại vào tháng 3/2027.

Đáng chú ý, T&T Group không tiếp cận sân bay như một công trình giao thông độc lập, mà đặt trong tầm nhìn phát triển một tổ hợp kinh tế hàng không quy mô lớn. Tập đoàn đang nghiên cứu, đề xuất đầu tư tổ hợp công nghiệp hàng không, trung tâm thương mại tự do, đô thị khoa học đổi mới sáng tạo và đô thị sân bay Quảng Trị với diện tích khoảng 11.577 ha. Khi được triển khai đồng bộ, tổ hợp này sẽ tạo không gian phát triển cho công nghiệp hàng không, logistics, thương mại, nghiên cứu – phát triển và dịch vụ. Cùng với kế hoạch của địa phương dự kiến bố trí khoảng 480 tỷ đồng trong giai đoạn 2026–2030 để xây dựng tuyến đường kết nối sân bay với hệ thống giao thông khu vực, dự án được kỳ vọng trở thành hạt nhân thúc đẩy hình thành một cực tăng trưởng mới tại miền Trung.

Vành đai 4 – Vùng Thủ đô, một trong những dự án hạ tầng giao thông quan trọng ở khu vực miền Bắc có sự tham gia tích cực của T&T Group.

Ở phía Bắc, T&T Group tham gia liên danh đầu tư dự án thành phần 3 đường Vành đai 4 – Vùng Thủ đô, công trình có tổng mức đầu tư hơn 53.553 tỷ đồng, kết nối Hà Nội với các địa phương trong vùng như Hưng Yên, Bắc Ninh. Đây đều là những địa bàn có vai trò quan trọng trong mạng lưới công nghiệp, đô thị và chuỗi cung ứng phía Bắc. Để bảo đảm nguồn lực triển khai, tháng 1/2026, Công ty cổ phần Đường cao tốc Vành đai 4 Hà Nội đã ký hợp đồng tín dụng trị giá 25.453 tỷ đồng với Agribank, MB, BIDV và MBV. Việc thu xếp nguồn vốn tín dụng quy mô lớn cho thấy khả năng kết hợp nguồn lực đầu tư tư nhân với hệ thống tài chính – ngân hàng trong phát triển các công trình hạ tầng chiến lược.

Việt Nam SuperPort, một cấu phần trong định hướng phát triển mạng lưới logistics đa phương thức tại Việt Nam.

Cũng tại miền Bắc, T&T Group hợp tác với YCH Group (Singapore) phát triển Việt Nam SuperPort tại Phú Thọ, hướng tới hình thành mạng lưới logistics thông minh đa phương thức tại khu vực ASEAN. Một trong những cấu phần đáng chú ý là kho hàng không kéo dài (OACT), cho phép đưa một phần hoạt động xử lý hàng hóa ra ngoài sân bay, tích hợp các khâu kiểm tra an ninh, lưu kho, xử lý và vận chuyển hàng hóa tới sân bay Nội Bài. Mô hình này giúp tổ chức dòng hàng trực tiếp từ các khu công nghiệp đến cửa ngõ hàng không, giảm thời gian và chi phí trung chuyển, đồng thời tạo thuận lợi để doanh nghiệp sản xuất tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng quốc tế. Việc hợp tác với YCH – tập đoàn có kinh nghiệm phát triển và vận hành Supply Chain City tại Singapore – còn bổ sung năng lực công nghệ, quản trị và kinh nghiệm vận hành logistics quốc tế cho dự án.

Cùng với Việt Nam SuperPort, T&T Group còn tham gia phát triển các hạ tầng phục vụ sản xuất và vận tải hàng hóa. Tại Hà Nội, Cụm công nghiệp Nam Phúc Thọ giai đoạn 1 có quy mô 41,7 ha, định hướng thu hút các ngành công nghiệp sạch, công nghệ tiên tiến của Thủ đô và các địa phương lân cận. Trong khi đó, tại Quảng Ninh, T&T Group là cổ đông chiến lược tại Cảng Quảng Ninh từ năm 2015. Với sản lượng bốc xếp bình quân khoảng 7,5 triệu tấn mỗi năm, cảng giữ vai trò cửa ngõ giao thương đường biển của vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc. Từ các khu công nghiệp, trung tâm logistics đến cảng biển và sân bay, những dự án này đang góp phần hình thành chuỗi hạ tầng phục vụ sản xuất, tập kết, trung chuyển và xuất nhập khẩu hàng hóa.

Cảng Quảng Ninh là một trong những đầu mối giao thương đường biển quan trọng của khu vực phía Bắc. Ảnh: T&T Group

Ở Tây Nguyên, T&T Group đứng đầu liên danh tham gia đầu tư cao tốc Bảo Lộc – Liên Khương dài 73,62 km. Khi hoàn thành, tuyến đường sẽ cải thiện kết nối giữa Lâm Đồng với Đồng Nai và TP.HCM, rút ngắn thời gian vận chuyển nông sản, giảm chi phí logistics và mở rộng thị trường cho doanh nghiệp. Sự tham gia của Tập đoàn tại các dự án Vành đai 4 – Vùng Thủ đô và Bảo Lộc – Liên Khương cho thấy định hướng đầu tư không chỉ tập trung vào những trung tâm kinh tế lớn mà còn chú trọng kết nối các vùng sản xuất, các địa phương với hệ thống giao thông liên vùng, qua đó khai thác tốt hơn tiềm năng kinh tế của từng khu vực.

Cao tốc Bảo Lộc – Liên Khương giúp tăng cường kết nối liên vùng, thúc đẩy giao thương giữa Tây Nguyên và Đông Nam Bộ.

Từ kết nối hạ tầng đến kiến tạo hệ sinh thái kinh tế liên vùng

Một trong những điểm đáng chú ý trong chiến lược đầu tư hạ tầng của T&T Group là sự kết nối giữa các lĩnh vực, thay vì phát triển các dự án đơn lẻ. Giao thông tạo điều kiện lưu thông hàng hóa và hành khách; logistics tổ chức chuỗi cung ứng; công nghiệp tạo ra nhu cầu vận tải, thương mại; còn năng lượng bảo đảm nguồn lực cho hoạt động sản xuất và phát triển kinh tế. Chính mối liên kết này tạo nên giá trị cộng hưởng giữa các dự án, giúp hạ tầng phát huy hiệu quả vượt ra ngoài phạm vi từng công trình.

Nhà máy điện gió Savan 1 của T&T Group góp phần phát triển hạ tầng năng lượng xuyên biên giới, kết nối nguồn điện sạch từ Lào với hệ thống điện Việt Nam. Ảnh: T&T Group.

Trong lĩnh vực năng lượng, bên cạnh hàng chục dự án năng lượng tái tạo với công suất hàng ngàn MW ở trong nước, T&T Group đang mở rộng hợp tác đầu tư xuyên biên giới, gắn kết hạ tầng sản xuất điện với hệ thống truyền tải và nhu cầu cung ứng điện của Việt Nam. Tại tỉnh Savannakhet (Lào), Tập đoàn đã triển khai giai đoạn 1 dự án điện gió Savan 1 với 48 tuabin, tổng công suất 300 MW, cùng tuyến đường dây 220 kV dài gần 70 km đưa điện về trạm biến áp Lao Bảo (Quảng Trị). Dự án hoàn thành và vận hành thương mại sau khoảng 16 tháng triển khai. Trên cơ sở kết quả triển khai giai đoạn 1, T&T Group đang chuẩn bị triển khai giai đoạn 2 của Savan 1 với công suất 195 MW, nâng tổng công suất dự án lên 495 MW.

Song song với Savan 1, Tập đoàn tiếp tục triển khai dự án điện gió Savan 2 công suất 495 MW, thuộc kế hoạch hợp tác liên Chính phủ Việt Nam – Lào năm 2026, dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2028. Như vậy, khi hoàn thành cả hai dự án, tổng công suất điện gió T&T Group đầu tư tại Lào sẽ đạt gần 1 GW. Đây không chỉ là bước mở rộng quy mô đầu tư năng lượng tái tạo mà còn góp phần tăng cường kết nối hạ tầng điện giữa hai quốc gia, đa dạng hóa nguồn cung và bổ sung nguồn điện cho hệ thống điện Việt Nam. Việc triển khai các dự án với quy mô lớn, đi kèm hạ tầng truyền tải xuyên biên giới, cũng cho thấy năng lực tổ chức đầu tư, kết nối đối tác và đưa các công trình năng lượng vào vận hành thương mại của T&T Group.

Từ Cảng hàng không Quảng Trị, Vành đai 4 – Vùng Thủ đô, cao tốc Bảo Lộc – Liên Khương đến Việt Nam SuperPort, Cảng Quảng Ninh và các dự án điện gió tại Lào, T&T Group đang từng bước mở rộng sự hiện diện trong những lĩnh vực hạ tầng có vai trò nền tảng đối với nền kinh tế. Điểm chung của các dự án là đều gắn với yêu cầu kết nối, mở rộng năng lực sản xuất, lưu thông hàng hóa và khai thác các không gian phát triển mới. Trong bối cảnh Việt Nam đẩy mạnh liên kết vùng, phát triển các hành lang kinh tế và huy động nguồn lực xã hội cho đầu tư hạ tầng, sự tham gia của những tập đoàn kinh tế tư nhân có tiềm lực tài chính, năng lực tổ chức và khả năng kết nối đối tác trong nước, quốc tế như T&T Group đang góp thêm nguồn lực quan trọng cho quá trình hiện thực hóa các mục tiêu chiến lược. Giá trị của những dự án này không chỉ được đo bằng quy mô vốn hay công suất thiết kế, mà còn ở khả năng tạo ra sự kết nối và sức lan tỏa, chuyển hóa lợi thế của từng địa phương thành động lực tăng trưởng chung của nền kinh tế.