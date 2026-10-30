Công trường cải tạo, mở rộng ngõ 381 Nguyễn Khang, Cầu Giấy

Vào các khung giờ cao điểm, lượng phương tiện lưu thông đông khiến tình trạng ùn tắc thường xuyên xảy ra, ảnh hưởng trực tiếp đến việc đi lại, sinh hoạt của người dân cũng như hoạt động của các cơ quan, trường học trong khu vực. Không ít người dân từng ví đây là con ngõ "đau khổ" bởi những bất tiện kéo dài nhiều năm.