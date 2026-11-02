TP. Đồng Nai phát triển logistics số gắn với sân bay, cảng biển

Trong khuôn khổ Chương trình DIGIFEST Đồng Nai 2026 đã diễn ra Hội thảo chuyên đề “Phát triển hệ sinh thái các đô thị thông minh logistics, cảng hàng không, cảng biển”

Sáng 1/11, trong khuôn khổ Chương trình DIGIFEST Đồng Nai 2026, Hội thảo chuyên đề "Phát triển hệ sinh thái các đô thị thông minh logistics, cảng hàng không, cảng biển" diễn ra với sự tham dự của Phó Chủ tịch UBND TP. Đồng Nai Lê Trường Sơn; Phó Cục trưởng Cục Chuyển đổi số quốc gia, Bộ Khoa học và Công nghệ Hoàng Hữu Hạnh cùng đại diện các sở, ban, ngành và doanh nghiệp.

Kết nối hạ tầng, hình thành hệ sinh thái logistics số

Phát biểu tại hội thảo, Phó Giám đốc Sở Xây dựng TP. Đồng Nai Dương Văn Hiếu cho biết, phát triển hệ sinh thái logistics số tích hợp cảng hàng không, cảng biển và khu công nghiệp không chỉ là ứng dụng công nghệ vào vận tải, kho bãi mà còn là vấn đề có ý nghĩa chiến lược đối với tổ chức không gian phát triển, đầu tư kết cấu hạ tầng và nâng cao năng lực cạnh tranh của TP. Đồng Nai.

Hội thảo tập trung trao đổi 4 nhóm vấn đề: Tích hợp quy hoạch và kết nối hạ tầng logistics; xây dựng mô hình kết nối, chia sẻ dữ liệu; ứng dụng công nghệ số gắn với hiệu quả thực tế; hoàn thiện cơ chế phối hợp và lộ trình triển khai.

Ông Dương Văn Hiếu, Phó Giám đốc Sở Xây dựng TP. Đồng Nai phát biểu tại Hội thảo

Theo ông Dương Văn Hiếu, Cảng hàng không quốc tế Long Thành cùng hệ thống cảng biển Phước An, Gò Dầu – Phước Thái, các khu công nghiệp và mạng lưới giao thông đường bộ, đường sắt liên vùng tạo điều kiện để Đồng Nai phát triển dịch vụ logistics chất lượng cao, vận tải đa phương thức, thương mại quốc tế và các hoạt động kinh tế gắn với hệ sinh thái hàng không.

Trong bối cảnh kinh tế số, dữ liệu, trí tuệ nhân tạo (AI), Internet vạn vật (IoT), điện toán đám mây và các nền tảng số đang mở ra khả năng theo dõi, dự báo, điều phối và tối ưu hóa hoạt động logistics. Vì vậy, bên cạnh phát triển hạ tầng vật lý, thành phố cần nghiên cứu phương thức kết nối, vận hành thông minh, phù hợp với quy mô và đặc điểm của hệ thống kinh tế đang hình thành.

Tại hội thảo, các chuyên gia, doanh nghiệp trình bày tham luận về quản trị chuỗi cung ứng hiện đại, kết nối đô thị – sân bay – cảng biển – khu công nghiệp; phát triển hệ sinh thái khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số cho sân bay; xây dựng hệ sinh thái công nghiệp xanh, bền vững hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng 0 (Net Zero); thúc đẩy đầu tư đô thị thông minh dựa trên AI, IoT và công nghệ bản sao số (Digital Twin).

Lấy nhu cầu doanh nghiệp làm cơ sở triển khai

Trình bày tham luận về quản trị chuỗi cung ứng hiện đại phục vụ kết nối đô thị – sân bay – cảng biển – khu công nghiệp, ông Lê Quốc Anh, Thành viên Hội đồng thành viên Vietnam Post, cho rằng mỗi nhóm ngành hàng có yêu cầu khác nhau về thời gian, chất lượng và chi phí logistics. Do đó, cần tổ chức chuỗi dịch vụ phù hợp với nhu cầu và đặc thù của từng nhóm khách hàng.

Ông Lê Quốc Anh, Thành viên Hội đồng Thành viên Vietnam Post trình bày tham luận về các giải pháp phát triển chuỗi logistics

Vietnam Post đề xuất phối hợp với TP. Đồng Nai để kết nối nhu cầu từ doanh nghiệp, khu công nghiệp và vùng sản xuất. Trên cơ sở những vấn đề cụ thể do doanh nghiệp xác định, đơn vị sẽ nghiên cứu, thiết kế giải pháp, xây dựng phương án tổ chức chuỗi dịch vụ và cơ chế phối hợp phù hợp.

Cách tiếp cận này hướng tới hình thành hệ sinh thái đối tác có khả năng bổ sung năng lực cho nhau, đáp ứng nhu cầu thực tế và thúc đẩy phát triển dịch vụ logistics trên địa bàn.

Phó Giám đốc phụ trách Sở Khoa học và Công nghệ TP. Đồng Nai Nguyễn Minh Quang đề nghị các sở, ngành, đơn vị liên quan tổng hợp đầy đủ ý kiến, tham luận tại hội thảo, bảo đảm nguyên tắc "Bài toán thật – Giải pháp thật – Hiệu quả thật".

Theo đó, các vấn đề đặt ra phải xuất phát từ nhu cầu vận hành thực tế của doanh nghiệp và yêu cầu quản lý nhà nước. Giải pháp cần có khả năng tích hợp với hệ thống hiện hữu, phù hợp điều kiện triển khai; hiệu quả phải được đánh giá bằng các chỉ tiêu cụ thể.

Ông Nguyễn Minh Quang, Phó Giám đốc phụ trách Sở Khoa học và Công nghệ TP. Đồng Nai phát biểu tổng kết Hội thảo

Ông Nguyễn Minh Quang cũng nhấn mạnh yêu cầu tích hợp hạ tầng giao thông, logistics và dữ liệu ngay từ khâu quy hoạch, xây dựng, tránh tình trạng hoàn thành hạ tầng mới tính đến số hóa.

Các sở, ban, ngành được đề nghị tiếp thu ý kiến tại hội thảo, tham mưu UBND thành phố xây dựng các đề án, báo cáo tiến độ thực hiện; đồng thời rà soát quy hoạch phát triển hạ tầng, bảo đảm tính đồng bộ giữa giao thông, logistics và dữ liệu, tạo cơ sở triển khai các giải pháp chuyển đổi số hiệu quả.



