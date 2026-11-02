Không nhận bất kỳ giao dịch chuyển lương nào từ công ty nhưng lại phát sinh thu nhập chịu thuế, cơ quan Thuế nói gì về phản ánh của ông Trần Minh Tân?

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Theo phản ánh của ông Trần Minh Tân (Tây Ninh), trong quá trình kiểm tra thông tin cá nhân, ông phát hiện một công ty cổ phần đã thực hiện kê khai khống khoản thu nhập chịu thuế TNCN đứng tên ông.

Trên thực tế, ông Tân chưa từng ký hợp đồng lao động, không làm việc và nhận bất kỳ khoản thu nhập nào từ công ty này.

Trước sự việc, ông Tân đã gửi đơn phản hồi và kiến nghị trực tiếp đến Chi cục Thuế cơ sở 9 TPHCM, yêu cầu lực lượng chức năng vào cuộc kiểm tra, xử lý và xóa bỏ phần kê khai thuế khống nêu trên. Tuy nhiên, sau 2 tuần, ông vẫn chưa nhận được phản hồi từ phía cơ quan thuế.

Ông Tân đề nghị cơ quan chức năng xem xét, xóa bỏ phần kê khai thu nhập khống từ công ty cổ phần trên hệ thống quản lý thuế, tạo điều kiện để ông hoàn thành nghĩa vụ quyết toán thuế năm 2025 đúng thời hạn quy định.

Đồng thời, tiến hành thanh tra, kiểm tra hành vi kê khai khống thu nhập của công ty cổ phần; yêu cầu đơn vị này giải trình, cung cấp đầy đủ chứng từ và bằng chứng chứng minh việc chi trả thu nhập (nếu có) theo quy định của pháp luật.

Về vấn đề này, Thuế cơ sở 9 Thành phố Hồ Chí Minh có ý kiến như sau:

Qua rà soát dữ liệu thông tin nguồn thu nhập của người nộp thuế Trần Minh Tân, Công ty CP T.C.M.C có kê khai nguồn thu nhập của người nộp thuế Trần Minh Tân vào 2 kỳ tính thuế 2024, 2025.

Để làm rõ nội dung vướng mắc của người nộp thuế và xác thực thông tin người nộp thuế Trần Minh Tân cung cấp, ngày 16/10/2026, Thuế cơ sở 9 TPHCM đã gửi thông báo đến Công ty CP T.C.M.C đề nghị Công ty giải trình và cung cấp hồ sơ tài liệu có liên quan đến việc kê khai quyết toán thu nhập cá nhân của người lao động mà công ty kê khai với cơ quan thuế và xử lý theo quy định.

Kết quả làm việc sẽ được phản hồi đến người nộp thuế sau khi có kết luận cụ thể. Người nộp thuế có tài khoản thuế điện tử có thể theo dõi kết quả giải quyết trên Cổng TTĐT của Cục Thuế.