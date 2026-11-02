Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Không nhận bất kỳ giao dịch chuyển lương nào từ công ty nhưng lại phát sinh thu nhập chịu thuế, cơ quan Thuế nói gì về phản ánh của ông Trần Minh Tân?

| | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Cơ quan thuế xác minh phản ánh bị doanh nghiệp kê khai khống thu nhập.

Không nhận bất kỳ giao dịch chuyển lương nào từ công ty nhưng lại phát sinh thu nhập chịu thuế, cơ quan Thuế nói gì về phản ánh của ông Trần Minh Tân? - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Theo phản ánh của ông Trần Minh Tân (Tây Ninh), trong quá trình kiểm tra thông tin cá nhân, ông phát hiện một công ty cổ phần đã thực hiện kê khai khống khoản thu nhập chịu thuế TNCN đứng tên ông.

Trên thực tế, ông Tân chưa từng ký hợp đồng lao động, không làm việc và nhận bất kỳ khoản thu nhập nào từ công ty này.

Trước sự việc, ông Tân đã gửi đơn phản hồi và kiến nghị trực tiếp đến Chi cục Thuế cơ sở 9 TPHCM, yêu cầu lực lượng chức năng vào cuộc kiểm tra, xử lý và xóa bỏ phần kê khai thuế khống nêu trên. Tuy nhiên, sau 2 tuần, ông vẫn chưa nhận được phản hồi từ phía cơ quan thuế.

Ông Tân đề nghị cơ quan chức năng xem xét, xóa bỏ phần kê khai thu nhập khống từ công ty cổ phần trên hệ thống quản lý thuế, tạo điều kiện để ông hoàn thành nghĩa vụ quyết toán thuế năm 2025 đúng thời hạn quy định.

Đồng thời, tiến hành thanh tra, kiểm tra hành vi kê khai khống thu nhập của công ty cổ phần; yêu cầu đơn vị này giải trình, cung cấp đầy đủ chứng từ và bằng chứng chứng minh việc chi trả thu nhập (nếu có) theo quy định của pháp luật.

Về vấn đề này, Thuế cơ sở 9 Thành phố Hồ Chí Minh có ý kiến như sau:

Qua rà soát dữ liệu thông tin nguồn thu nhập của người nộp thuế Trần Minh Tân, Công ty CP T.C.M.C có kê khai nguồn thu nhập của người nộp thuế Trần Minh Tân vào 2 kỳ tính thuế 2024, 2025.

Để làm rõ nội dung vướng mắc của người nộp thuế và xác thực thông tin người nộp thuế Trần Minh Tân cung cấp, ngày 16/10/2026, Thuế cơ sở 9 TPHCM đã gửi thông báo đến Công ty CP T.C.M.C đề nghị Công ty giải trình và cung cấp hồ sơ tài liệu có liên quan đến việc kê khai quyết toán thu nhập cá nhân của người lao động mà công ty kê khai với cơ quan thuế và xử lý theo quy định.

Kết quả làm việc sẽ được phản hồi đến người nộp thuế sau khi có kết luận cụ thể. Người nộp thuế có tài khoản thuế điện tử có thể theo dõi kết quả giải quyết trên Cổng TTĐT của Cục Thuế.

Đại Phú

Việt Nam hàng ngày

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Từ nay, tất cả các cá nhân, hộ kinh doanh có doanh thu dưới 10 tỷ đồng chính thức đón tin vui

Từ nay, tất cả các cá nhân, hộ kinh doanh có doanh thu dưới 10 tỷ đồng chính thức đón tin vui Nổi bật

Cuộc đua thu hút FDI 'tăng nhiệt', Philippines, Malaysia, Ấn Độ đều nhập cuộc cạnh tranh: Bộ trưởng Bộ Tài chính nói gì về mục tiêu thu hút 30-40 tỷ USD/năm vốn giải ngân của Việt Nam?

Cuộc đua thu hút FDI 'tăng nhiệt', Philippines, Malaysia, Ấn Độ đều nhập cuộc cạnh tranh: Bộ trưởng Bộ Tài chính nói gì về mục tiêu thu hút 30-40 tỷ USD/năm vốn giải ngân của Việt Nam? Nổi bật

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan giải trình gì trước Quốc hội về dự thảo quy định hiến, ghép mô, tạng đối với người dưới 18 tuổi?

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan giải trình gì trước Quốc hội về dự thảo quy định hiến, ghép mô, tạng đối với người dưới 18 tuổi?

14:31 , 02/11/2026
Sau cuộc di dời 17.000 dân lớn nhất lịch sử, hiện 7.110 người dồn lực quyết lập kỳ tích cho dự án lớn nhất Việt Nam

Sau cuộc di dời 17.000 dân lớn nhất lịch sử, hiện 7.110 người dồn lực quyết lập kỳ tích cho dự án lớn nhất Việt Nam

14:30 , 02/11/2026
Chuyên gia góp ý trước đề xuất san phẳng núi Một ở Quy Nhơn

Chuyên gia góp ý trước đề xuất san phẳng núi Một ở Quy Nhơn

14:00 , 02/11/2026
Thuế Hà Nội hoàn thành dự toán thu ngân sách sau 10 tháng

Thuế Hà Nội hoàn thành dự toán thu ngân sách sau 10 tháng

13:45 , 02/11/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên