Thông tin mới nhất về tuyến đường kết nối 'siêu sân bay' gần 8 tỷ USD với Thủ đô Hà Nội, đoạn đi qua TP.Bắc Ninh

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Theo Cổng thông tin điện tử TP. Bắc Ninh, sáng 2/11, ông Phạm Hoàng Sơn - Chủ tịch UBND thành phố đã đi kiểm tra tình hình, tiến độ thực hiện tuyến đường kết nối Sân bay Gia Bình với Thủ đô Hà Nội (đoạn qua địa bàn thành phố Bắc Ninh), từ Km9+00 đến Km27+766.

Tại buổi kiểm tra, các đơn vị cho biết, công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) của dự án đã đạt nhiều kết quả tích cực. Các địa phương đã phê duyệt phương án thu hồi đất với tổng diện tích 402,4ha (đạt 99% diện tích cần thu hồi), chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ 3.767 tỷ đồng và đã bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư 392ha, đạt 97%.

Công tác di chuyển mồ mả hoàn thành 100% với 2.899 ngôi mộ; tháo dỡ, di dời 796/804 ngôi nhà (đạt 99%). Công tác rà phá bom mìn đạt 100% trên phần diện tích đã bàn giao.

Với công tác thi công, nhà thầu đang triển khai các hạng mục nền, móng mặt đường và công trình cầu trên phần mặt bằng được bàn giao. Một số hạng mục chính đang được triển khai như đào bóc hữu cơ, đắp cát, thi công cọc xi măng đất và cọc khoan nhồi. Tuy nhiên, giá trị thực hiện các gói thầu mới đạt 165/19.194 tỷ đồng, tương đương 0,86% giá trị hợp đồng.

Chủ tịch UBND TP. Bắc Ninh đi kiểm tra thực địa công trường dự án đoạn qua địa bàn phường Trí Quả (Ảnh: Cổng thông tin điện tử TP. Bắc Ninh)

Về khó khăn, dự án đang gặp vướng mắc liên quan đến công tác bồi thường, GPMB tại phường Mão Điền, xã Lâm Thao và diện tích đất của Công ty TNHH Thuận Thành Logistics Park I. Bên cạnh đó, các dự án di dời hạ tầng kỹ thuật và xây dựng khu tái định cư đang được khẩn trương triển khai…

Kết thúc buổi kiểm tra, Chủ tịch UBND TP. Bắc Ninh nhấn mạnh, khối lượng công việc còn lại tuy không lớn so với tổng thể nhưng cần tập trung giải quyết dứt điểm, không để ảnh hưởng đến tiến độ chung của dự án.

Ông Phạm Hoàng Sơn yêu cầu phường Mão Điền và xã Lâm Thao khẩn trương hoàn thành công tác GPMB đối với các trường hợp còn tồn đọng, phấn đấu xong trước ngày 25/11; thực hiện đầy đủ trình tự, thủ tục theo quy định, chủ động phối hợp với các sở, ngành để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Cùng với đó, các địa phương cần khẩn trương tiếp nhận, quản lý và bảo vệ phần mặt bằng đã bàn giao, không để phát sinh tình trạng tái lấn chiếm, ảnh hưởng đến quá trình triển khai thi công.

Đối với nhà đầu tư và các nhà thầu, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu nghiêm túc thực hiện cam kết tiến độ, khẩn trương bổ sung nhân lực, máy móc, thiết bị, rà soát và điều chỉnh phương án tổ chức thi công phù hợp với điều kiện thực tế; xây dựng tiến độ chi tiết cho từng hạng mục, từng đoạn tuyến để làm cơ sở kiểm tra, giám sát.

Việc tổ chức thi công phải được đẩy mạnh ngay trên phần mặt bằng đã có, bảo đảm khai thác hiệu quả nguồn lực, không để tình trạng mặt bằng đã bàn giao nhưng tiến độ thi công chậm.

Lãnh đạo TP. Bắc Ninh cũng giao các sở, ngành, đơn vị liên quan chủ động phối hợp, tập trung tháo gỡ khó khăn về di dời hạ tầng kỹ thuật, cấp điện, nguồn vật liệu xây dựng và các thủ tục liên quan; tạo điều kiện thuận lợi nhất cho nhà đầu tư, nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án.

Trong đó, các đơn vị cần khẩn trương giải quyết các thủ tục liên quan đến nguồn cung đất đắp, vật liệu xây dựng; tăng cường kiểm tra, đôn đốc, kịp thời xử lý những vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai.