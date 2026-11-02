Hơn 53% người dân TP Hồ Chí Minh đã được khám sức khỏe miễn phí

Ảnh: Phường Chợ Quán

Nhận diện bức tranh sức khoẻ của người dân

Tại kỳ họp thứ 6, HĐND TP Hồ Chí Minh, Giám đốc Sở Y tế thành phố Tăng Chí Thượng cho biết, tính đến 17h ngày 29/10, toàn thành phố ghi nhận 6.833.898 người dân đã được khám sức khỏe. Trong số này, hơn 6,1 triệu người đã được lập hồ sơ sức khỏe điện tử, tương đương tỷ lệ 90%.

Xét theo ba nhóm đối tượng trọng tâm, học sinh đang là nhóm có tỷ lệ hoàn thành cao nhất, với hơn 2,3 triệu em được khám trên tổng số khoảng 2,6 triệu học sinh, đạt gần 90%. Nhóm sinh viên, học viên mới đạt hơn 163.000 người trên tổng số 440.000 người, tương đương 37,25%. Đối với người lao động chính thức, hơn 1,5 triệu người đã được khám trên tổng số hơn 4,5 triệu người, đạt 34,4%.

Giám đốc Sở Y tế TP Hồ Chí Minh - Tăng Chí Thượng - báo cáo tại kỳ họp (Ảnh: Thu Trang)

Theo lãnh đạo Sở Y tế, giá trị lớn nhất của chương trình không nằm ở số lượng người đã được khám, mà ở khả năng nhận diện thực trạng sức khỏe cộng đồng thông qua dữ liệu thực tế. "Đây là lần đầu tiên thành phố có thể từng bước hình thành bức tranh sức khỏe của người dân trên quy mô lớn, thay vì chủ yếu dựa vào các số liệu suy rộng từ những cuộc điều tra quốc gia như trước đây".

Kết quả phân tích hồ sơ khám sức khỏe đã cho thấy nhiều vấn đề đáng lưu ý. Ở nhóm người từ 60 tuổi trở lên, tỷ lệ mắc tăng huyết áp lên đến 51,58%, Trong nhóm tuổi lao động từ 18 đến 60 tuổi, tỷ lệ tăng huyết áp cũng chiếm 18,3%, trong đó có nhiều trường hợp trước đây chưa từng được phát hiện bệnh. Ở lứa tuổi học đường, 35% học sinh được ghi nhận có tật khúc xạ và 24,9% bị sâu răng. Đặc biệt, qua gần 2 triệu hồ sơ đủ điều kiện đánh giá theo khung phân tầng nguy cơ mắc bệnh tim mạch trong 10 năm tới của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), ngành Y tế đã nhận diện 355.290 người thuộc nhóm nguy cơ tim mạch cao và rất cao. Điều đáng lo ngại là nhiều người trong số này vẫn sinh hoạt, làm việc bình thường và chưa nhận thức được nguy cơ sức khỏe của bản thân.

TP Hồ Chí Minh đã khám sức khoẻ miễn phí cho gần 6,84 triệu người (Ảnh: Phường Chợ Quán)

Người đứng đầu ngành Y tế thành phố nhấn mạnh, mục tiêu của chương trình không chỉ là hoàn thành việc khám sức khỏe cho 100% người dân, mà còn phải bảo đảm mỗi người sau khi khám đều được tư vấn, theo dõi và quản lý sức khỏe thường xuyên tại y tế cơ sở. Qua đó, từng bước chuyển từ việc chủ yếu tập trung chữa bệnh sang chủ động phòng ngừa, chăm sóc và bảo vệ sức khỏe người dân, đúng với tinh thần Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị.

Tăng tốc khám sức khỏe toàn dân, củng cố năng lực y tế cơ sở

Trong 63 ngày còn lại của năm 2026, thành phố còn phải tổ chức khám cho hơn 5,9 triệu người, bình quân khoảng 94.000 người/ngày. Trước áp lực tiến độ, ngành Y tế xác định cần triển khai đồng bộ 5 nhóm giải pháp, trong đó doanh nghiệp được xem là hướng đột phá quan trọng. Đây là khu vực tập trung gần một nửa khối lượng người chưa được khám. Ngành Y tế kiến nghị thành phố thông qua Liên đoàn Lao động giao chỉ tiêu, tiến độ cụ thể đến từng đơn vị, doanh nghiệp; đồng thời phối hợp tổ chức khám ngay tại nơi làm việc theo ca, ngoài giờ hoặc ngày nghỉ. Đối với nhóm dân cư tại cộng đồng, thành phố sẽ mở đợt cao điểm tại 168 phường, xã, đặc khu. Các địa phương phải lập danh sách người chưa được khám theo mã định danh cá nhân, rà soát đến từng tổ dân phố và tăng cường vận động trực tiếp. Trạm y tế phối hợp với chính quyền địa phương, bệnh viện và các đội chăm sóc sức khỏe liên tục tổ chức thêm các điểm khám lưu động, khám buổi tối và ngày nghỉ để người dân thuận tiện tham gia.

Các đại biểu thông qua đề xuất gói hỗ trợ cho lực lượng cấp cứu 115 và bác sĩ tuyến cơ sở (Ảnh: Thu Trang)

Với khối trường học, ngành Y tế đặt mục tiêu hoàn thành trong tháng 11. Thành phố cũng đã tháo gỡ một số vướng mắc về đối tượng thụ hưởng, cho phép mở rộng khám miễn phí đối với sinh viên và người dân có nơi ở hiện tại được xác định trên VNeID, không phân biệt nơi thường trú, tạm trú hay trong và ngoài thành phố.

Để đáp ứng khối lượng công việc lớn, ngành Y tế đã huy động hơn 400 cơ sở khám, chữa bệnh công lập và ngoài công lập tham gia chương trình, cùng hơn 4.600 bác sĩ được tập huấn khám sức khỏe cho người dân. Lãnh đạo Sở Y tế nhấn mạnh, việc tăng tốc phải đi đôi với bảo đảm chất lượng chuyên môn, không vì chạy theo chỉ tiêu mà hạ thấp các tiêu chí khám sức khỏe.

Một vấn đề khác có ý nghĩa quyết định đến hiệu quả lâu dài của chương trình là năng lực của hệ thống y tế cơ sở. Tại kỳ họp, đại biểu Phạm Thị Thanh Phương cho rằng, bên cạnh chính sách thu hút và luân phiên bác sĩ, thành phố cần quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị thiết yếu cho các trạm y tế. "Cần ưu tiên đầu tư các thiết bị cơ bản như máy X-quang, siêu âm, máy sinh hóa, máy huyết học, điện tim và xét nghiệm nước tiểu; đồng thời cải tạo, mở rộng diện tích, chuẩn hóa các khoa, phòng chức năng và hoàn thiện hệ thống công nghệ thông tin để triển khai hồ sơ sức khỏe điện tử", bà đề xuất.

Thành phố đang từng bước củng cố năng lực, đầu tư trang thiết bị cho các trạm y tế (Ảnh: xã Long Hải)

Phản hồi về kiến nghị này, Giám đốc Sở Y tế Tăng Chí Thượng cho biết, ngành Y tế vừa triển khai luân phiên 79 bác sĩ về 37 trạm y tế đang có dưới 5 bác sĩ. Đây phần lớn là những bác sĩ có trình độ chuyên môn cao như bác sĩ chuyên khoa I, chuyên khoa II và thạc sĩ. Việc luân phiên sẽ tiếp tục được duy trì cho đến khi các trạm tuyển dụng đủ ít nhất 5 bác sĩ theo định hướng. Về đầu tư cơ sở vật chất, Sở Y tế đã tham mưu thành phố bố trí vốn trung hạn cho 86 dự án xây mới trạm y tế tại các phường, xã đang gặp khó khăn, với tổng vốn đầu tư hơn 6.000 tỷ đồng. Ngoài ra, ngành Y tế đang chờ phê duyệt 161 dự án cải tạo và mua sắm trang thiết bị thiết yếu, với tổng kinh phí dự kiến hơn 1.000 tỷ đồng. Thành phố cũng đang xây dựng chương trình kết nối các bệnh viện công lập với 168 trạm y tế, nhằm tạo sự hỗ trợ toàn diện về chuyên môn, nhân lực và điều kiện hoạt động cho y tế cơ sở.