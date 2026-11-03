Hà Nội điều chỉnh giao thông qua ga S9 dự án đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội

Theo thông báo của Sở Xây dựng Hà Nội, phương án điều chỉnh tổ chức giao thông được áp dụng từ ngày 3/11/2026 đến hết ngày 31/5/2027, tại khu vực nhà ga S9 thuộc dự án tuyến đường sắt đô thị thí điểm đoạn Nhổn - ga Hà Nội, địa bàn phường Giảng Võ.

Việc điều chỉnh được đưa ra sau 3 ngày đánh giá tình hình tổ chức giao thông tại khu vực nhà ga S9 trên các tuyến đường Kim Mã, Liễu Giai và những tuyến lân cận.

Cụ thể: đối với các phương tiện xe máy, xe đạp đi trên đường Nguyễn Chí Thanh theo hướng Văn Cao, khi qua khu vực rào chắn nhà ga S9 để vào trung tâm thành phố sẽ di chuyển theo lộ trình: Nguyễn Chí Thanh - Liễu Giai (đoạn đối diện khách sạn Daewoo) - Kim Mã nhỏ (đối diện tòa nhà Metropolis) - Kim Mã - trung tâm thành phố.

Các phương tiện xe máy, xe đạp được hướng dẫn lưu thông theo lộ trình phân luồng mới qua khu vực nhà ga S9 trên đường Kim Mã.

Đối với các phương tiện lưu thông trên đường Kim Mã theo hướng từ đền Voi Phục đi Nguyễn Chí Thanh, khi qua khu vực rào chắn nhà ga S9 để vào trung tâm thành phố có thể lựa chọn một trong hai lộ trình.

Lộ trình thứ nhất: Kim Mã (đoạn từ đền Voi Phục đến Nguyễn Chí Thanh) - Liễu Giai (đoạn đối diện khách sạn Daewoo) - Kim Mã nhỏ (đối diện tòa nhà Metropolis) - Kim Mã - trung tâm thành phố.

Lộ trình thứ hai: Kim Mã (đoạn từ đền Voi Phục đến Nguyễn Chí Thanh) - Nguyễn Văn Ngọc - Đào Tấn - Kim Mã nhỏ (đối diện tòa nhà Metropolis) - Kim Mã - trung tâm thành phố.

Theo Sở Xây dựng Hà Nội, phương án trên nhằm tổ chức lại hướng lưu thông cho xe máy, xe đạp trong thời gian rào chắn phục vụ thi công nhà ga S9, góp phần bảo đảm an toàn giao thông và hạn chế ùn tắc tại khu vực.

Để triển khai phương án, Sở Xây dựng yêu cầu Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội xây dựng phương án xén tối đa vỉa hè đường Đào Tấn, đoạn sát nút giao Liễu Giai - Đào Tấn, nhằm tăng diện tích chờ cho phương tiện tại khu vực nút giao. Phương án phải được báo cáo Sở Xây dựng trước ngày 11/11/2026.

Đồng thời, đơn vị này phải chỉ đạo nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công, sớm hoàn trả tối đa diện tích mặt đường phục vụ giao thông; bổ sung hệ thống biển báo, biển chỉ dẫn từ xa và tại chỗ để người tham gia giao thông chủ động lựa chọn lộ trình.

Đáng chú ý, Sở Xây dựng yêu cầu bổ sung biển cấm dừng, đỗ xe trên các tuyến đường xung quanh khu vực rào chắn nhằm hạn chế tình trạng phương tiện dừng đỗ gây cản trở giao thông.

Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội cũng được yêu cầu phối hợp với Công an thành phố xây dựng phương án điều chỉnh pha đèn tín hiệu tại các nút giao Kim Mã - Nguyễn Chí Thanh, Đào Tấn - Liễu Giai và các nút lân cận, bảo đảm phù hợp với lưu lượng phương tiện sau khi tổ chức lại giao thông.

Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hà Nội được đề nghị phối hợp hướng dẫn phân luồng, tăng cường kiểm tra và xử lý các vi phạm về trật tự, an toàn giao thông, trật tự đô thị trên các tuyến đường, nút giao liên quan.

UBND phường Giảng Võ có trách nhiệm bố trí lực lượng phối hợp điều tiết giao thông, kiểm tra và xử lý tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để kinh doanh, buôn bán; các trường hợp dừng, đỗ xe trái phép gây mất an toàn và ùn tắc giao thông.

Sở Xây dựng yêu cầu các đơn vị liên quan thường xuyên theo dõi, đánh giá tình hình giao thông để kịp thời phát hiện bất cập, đề xuất điều chỉnh phương án phù hợp. Việc thu gọn diện tích rào chắn, hoàn trả mặt đường tại các vị trí nhà ga cũng được yêu cầu tiếp tục rà soát nhằm giảm ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân trong thời gian thi công tuyến đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội.