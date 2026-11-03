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TPHCM: Phạt nguội hơn 321.000 trường hợp qua camera và thiết bị ghi hình

| | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Phòng Cảnh sát Giao thông (CSGT) - Công an TPHCM ghi nhận, phát hiện hơn 321.000 trường hợp vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông qua hình ảnh, trong đó có hơn 217.000 trường hợp người điều khiển xe mô tô xe gắn máy vi phạm và gần 104.000 trường hợp người điều khiển xe ô tô vi phạm.

Ngày 3/11, Phòng CSGT - Công an TPHCM thông tin kết quả công tác xử lý vi phạm hành chính qua hình ảnh cũng được đẩy mạnh nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực trật tự an toàn giao thông (TTATGT) trên địa bàn.

TPHCM: Phạt nguội hơn 321.000 trường hợp qua camera và thiết bị ghi hình- Ảnh 1.

Cán bộ CSGT thành phố ghi hình vi phạm về trật tự an toàn giao thông. Ảnh: PC08.

Theo đó, tính từ đầu năm đến ngày 8/10 lực lượng CSGT đã ghi nhận, phát hiện hơn 321.000 trường hợp vi phạm pháp luật về TTATGT qua hình ảnh, trong đó có hơn 217.000 trường hợp người điều khiển xe mô tô xe gắn máy vi phạm và gần 104.000 trường hợp người điều khiển xe ô tô vi phạm.

Theo đại diện Phòng CSGT, nhiều người dân vẫn còn mang tâm lý là đối với một số hành vi vi phạm, như: người điều khiển, người ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy không đội mũ bảo hiểm; điều khiển xe đi trên hè phố; không chấp hành hiệu lệnh của biển báo hiệu; dừng xe, đỗ xe không đúng quy định,…chỉ được phát hiện thông qua công tác tuần tra, kiểm soát công khai, người dân vi phạm, CSGT dừng phương tiện để lập biên bản xử lý.

Tuy nhiên, chỉ đến khi nhận được thông báo vi phạm hành chính về TTATGT từ lực lượng chức năng, người dân mới nhận thức được khi không có lực lượng CSGT hiện diện trên mặt đường thì những hành vi vi phạm về TTATGT vẫn sẽ được hệ thống camera trên các tuyến đường ghi nhận và đó là cơ sở pháp lý để tiến hành xử lý theo quy định của pháp luật.

Thời gian tới, Phòng CSGT - Công an TPHCM cho biết, sẽ tiếp tục tăng cường công tác xử lý vi phạm qua hình ảnh không chỉ tạo được tính răn đe; mà còn giúp cho người dân thấy được tính nghiêm minh của pháp luật. Trong đó, các hành vi vi phạm về TTATGT đều sẽ bị phát hiện và xử lý.

Công an Thành phố đề nghị mỗi người dân sẽ nâng cao được ý thức tự giác chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông trên đường; góp phần kéo giảm, hạn chế được tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông xảy ra.

Theo Trung Hậu

Đại đoàn kết

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