Một tỉnh miền Trung chuẩn bị khởi công khu công nghiệp 52,5 triệu USD, quy mô hơn 181 ha, mở ra loạt cơ hội việc làm mới

Sáng 3/11, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nghệ An Bùi Thanh An đã kiểm tra hiện trường công tác chuẩn bị khởi công dự án Khu công nghiệp VSIP Nghệ An 3.

﻿Dự án Khu công nghiệp VSIP Nghệ An 3 có tổng vốn đăng ký 52,5 triệu USD. Quy mô đất xây dựng Khu công nghiệp là 181,12 ha, nằm trong tổng diện tích quy hoạch 216,04 ha.

Dự án được UBND tỉnh Nghệ An chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 16/QĐ-UBND ngày 07/3/2025 và điều chỉnh tại Quyết định số 03/QĐ-UBND ngày 14/01/2026.

Thời gian qua, chính quyền địa phương, nhà đầu tư và người dân đã phối hợp để đẩy nhanh tiến độ đền bù, giải phóng mặt bằng (GPMB) cho dự án, đến nay đã hoàn thành 92,30/181,12 ha, đạt 50,96%; đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ 87,76 ha, với kinh phí 154,71 tỷ đồng.

Đối với 106,82 ha chưa hoàn thành GPMB, có 15,91 ha đã phê duyệt phương án; 3,83 ha đang trình thẩm định; 75,64 ha đã kiểm kê, lập hồ sơ; 2,33 ha chưa ký kiểm kê và 9,11 ha đất do xã quản lý.

Về hạ tầng kỹ thuật, trong phạm vi dự án có tuyến điện 220 kV dài khoảng 1.550 m, tuyến 35 kV khoảng 1.520 m và tuyến 0,4 kV khoảng 1.800 m.

Tuyến 220 kV đang được triển khai theo chỉ đạo tại Văn bản số 11998/UBND-CN ngày 21/9/2026, phấn đấu đóng điện trong quý IV/2027.

Đối với các tuyến 35 kV và 0,4 kV, UBND tỉnh giao UBND xã Hưng Nguyên chủ trì phương án di dời tại Văn bản số 12810/UBND-CN ngày 2/10/2026.

Về điểm đấu nối xả thải, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 4601/QĐ-UBND ngày 26/10/2026 về chủ trương đầu tư công trình điều chuyển nguồn tiếp nhận nước thải sau xử lý từ kênh Kẻ Gai sang sông Cấm.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nghệ An Bùi Thanh An kiểm tra tiến độ triển khai công tác chuẩn bị khởi công dự án Khu công nghiệp VSIP Nghệ An 3 (Ảnh: UBND tỉnh Nghệ An)

Theo Giấy phép môi trường số 15/GPMT-XDMT, dự án chỉ được xả nước thải sau xử lý ra môi trường sau khi công trình điều chuyển hoàn thành và đáp ứng các điều kiện của giấy phép. Mục tiêu là đưa công trình vào hoạt động trước quý IV/2027.

Đối với vật liệu san lấp, mỏ Rú Cũ đã được cấp Giấy phép khai thác khoáng sản số 3999/GP-UBND ngày 09/9/2026, hiện đang triển khai GPMB, hoàn thiện đường công vụ và đấu nối Quốc lộ 15.

Qua kiểm tra thực tế, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nghệ An Bùi Thanh An yêu cầu các Sở, ngành, địa phương và Công ty TNHH VSIP Nghệ An tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh.

Tập trung tháo gỡ các vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ dự án Khu công nghiệp VSIP Nghệ An 3.

Xác định rõ việc, người chịu trách nhiệm, thời hạn và công việc hoàn thành; giải quyết ngay nội dung thuộc thẩm quyền, kịp thời báo cáo nội dung vượt thẩm quyền, không để kéo dài hoặc chuyển trách nhiệm giữa các cơ quan.

Riêng về công tác chuẩn bị khởi công Khu công nghiệp VSIP Nghệ An 3, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh giao Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan và Công ty TNHH VSIP Nghệ An để tổ chức.

Trong đó, Công ty TNHH VSIP Nghệ An xây dựng phương án tổ chức lễ khởi công phù hợp tiến độ thực tế; phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan bảo đảm an toàn, an ninh, giao thông, vệ sinh môi trường và các điều kiện phục vụ buổi lễ.

Về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và kinh phí thực hiện dự án Khu công nghiệp VSIP 3, yêu cầu UBND xã Hưng Nguyên bám thực hiện giải phóng mặt bằng phần diện tích còn lại của Dự án đảm bảo hoàn thành trước ngày 31/12/2026.

Công ty TNHH VSIP Nghệ An phối hợp địa phương đối chiếu kinh phí, chuyển đủ, kịp thời theo phương án đã được phê duyệt, không để chậm chi trả do thiếu kinh phí. Đồng thời bố trí nhân lực, thiết bị tiếp nhận mặt bằng, tổ chức thi công phù hợp tiến độ bàn giao và điều kiện được phép triển khai.﻿