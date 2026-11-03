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Chính thức từ 1/1/2027, hàng triệu người lao động Việt Nam đón tin vui

| | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Mới đây, thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà ký Nghị định số 399/2026/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2027, thay thế Nghị định số 293/2025/NĐ-CP.

Cụ thể, theo khoản 1 Điều 3 Nghị định 399/2026/NĐ-CP, mức lương tối thiểu tháng và mức lương tối thiểu giờ đối với người lao động làm việc cho người sử dụng lao động theo vùng được quy định như sau:

Vùng I: 5.700.000 đồng/tháng và 27.400 đồng/giờ;

Vùng II: 5.080.000 đồng/tháng và 24.400 đồng/giờ;

Vùng III: 4.450.000 đồng/tháng và 21.400 đồng/giờ;

Vùng IV: 4.040.000 đồng/tháng và 19.400 đồng/giờ.

Theo khoản 2 Điều 3, danh mục địa bàn vùng I, vùng II, vùng III và vùng IV được xác định theo Phụ lục ban hành kèm Nghị định 399/2026/NĐ-CP.

Đồng thời, khoản 3 Điều 3 quy định việc áp dụng địa bàn vùng căn cứ theo nơi hoạt động của người sử dụng lao động. Trường hợp người sử dụng lao động có đơn vị, chi nhánh hoạt động tại nhiều địa bàn có mức lương tối thiểu khác nhau thì đơn vị, chi nhánh hoạt động ở địa bàn nào áp dụng mức lương tối thiểu của địa bàn đó.

Theo khoản 1 và khoản 2 Điều 4, mức lương tối thiểu tháng và mức lương tối thiểu giờ là mức thấp nhất làm cơ sở để thỏa thuận và trả lương cho người lao động tương ứng với hình thức trả lương theo tháng hoặc theo giờ. Đối với người lao động hưởng lương theo tuần, ngày, sản phẩm hoặc lương khoán, khoản 3 Điều 4 yêu cầu mức lương khi quy đổi theo tháng hoặc theo giờ không được thấp hơn mức lương tối thiểu tương ứng.

Theo khoản 3 Điều 5, người sử dụng lao động phải rà soát lại các thỏa thuận trong hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể và các quy chế, quy định để điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp; không được xóa bỏ hoặc cắt giảm các chế độ tiền lương của người lao động khi làm thêm giờ, làm việc ban đêm và các chế độ khác theo pháp luật lao động.

Đối tượng áp dụng

Nghị định số 399/2026/NĐ-CP nêu rõ đối tượng áp dụng gồm:

1- Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động theo quy định của Bộ luật Lao động.

2- Người sử dụng lao động theo quy định của Bộ luật Lao động, bao gồm: Doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp; cơ quan, tổ chức, hợp tác xã, hộ gia đình, cá nhân có thuê mướn, sử dụng người lao động làm việc cho mình theo thỏa thuận.

3- Các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc thực hiện mức lương tối thiểu quy định tại Nghị định này.

Nghị định 399/2026/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/01/2027; đồng thời Nghị định 293/2025/NĐ-CP hết hiệu lực kể từ ngày này.

Hoàng Nguyễn

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