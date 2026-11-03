Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư Watchlist

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đại công trường cầu Ngọc Hồi sau 15 tháng thi công

| | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Máy móc, nhân lực của nhà thầu đang tích cực triển khai các hạng mục cầu cạn, trụ chính dưới lòng sông của cầu Ngọc Hồi. Nhiều phiến dầm đã được lắp đặt tại khu vực cầu cạn trên địa bàn xã Bát Tràng, Hà Nội.

Dự án cầu Ngọc Hồi và đường dẫn hai đầu cầu được khởi công ngày 19-8-2025 với tổng vốn đầu tư gần 12.000 tỷ đồng.

Dự án có chiều dài khoảng 7,5km, phần tuyến thuộc Hà Nội khoảng 5,2km. Riêng cầu chính vượt sông Hồng dài khoảng 680m, được thiết kế theo kết cấu dây văng hiện đại với nhịp chính dài 350m.

Điểm nổi bật là cầu Ngọc Hồi có hệ thống trụ tháp cao tới 126m, tương đương tòa nhà 40 tầng.

Cầu được thiết kế với 6 làn xe cơ giới và 2 làn xe hỗn hợp, đáp ứng nhu cầu kết nối giao thông giữa khu vực phía Nam Hà Nội và tỉnh Hưng Yên.

Hiện tại, máy móc, nhân lực của nhà thầu được chia thành 20 mũi thi công hạng mục trụ cầu dưới lòng sông và cầu cạn.

Tháng 10-2026, sản lượng thi công dự án đạt khoảng 25,5% giá trị hợp đồng, nhà thầu phấn đấu đến hết năm 2026 đạt khoảng 35%. Khối lượng này tương ứng hoàn thành toàn bộ cọc khoan nhồi, bệ trụ cầu chính, 65% bệ trụ cầu dẫn và 50% thân trụ.

Công tác triển khai hạng mục cầu chính, cầu dẫn cơ bản đáp ứng tiến độ hoàn thành trước Hội nghị APEC 2027.

Nhóm công nhân cùng máy móc khẩn trương thi công trụ cầu dẫn đoạn qua xã Bát Tràng.

Công nhân làm dầm thép phục vụ thi công dự án.

Dự kiến, cầu Ngọc Hồi hoàn thành vào tháng 8-2027.

Sau khi đi vào vận hành, cầu Ngọc Hồi sẽ giúp tăng cường kết nối giữa Hà Nội và các tỉnh, thành phố như Hưng Yên, Hải Phòng, qua đó thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Phối cảnh cầu Ngọc Hồi.

Theo Quang Thái - Phạm Hùng

Hà Nội Mới

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Bên cạnh xuất khẩu, kinh tế Việt Nam ghi nhận một kỷ lục mới trong vòng 17 năm trở lại đây

Bên cạnh xuất khẩu, kinh tế Việt Nam ghi nhận một kỷ lục mới trong vòng 17 năm trở lại đây Nổi bật

Thông tin mới nhất về tuyến đường kết nối 'siêu sân bay' gần 8 tỷ USD với Thủ đô Hà Nội, đoạn đi qua TP.Bắc Ninh

Thông tin mới nhất về tuyến đường kết nối 'siêu sân bay' gần 8 tỷ USD với Thủ đô Hà Nội, đoạn đi qua TP.Bắc Ninh Nổi bật

Vốn FDI đăng ký vào Việt Nam cao nhất từ năm 2009

Vốn FDI đăng ký vào Việt Nam cao nhất từ năm 2009

14:50 , 03/11/2026
Kim ngạch xuất nhập khẩu lần đầu vượt 1.000 tỷ USD, cao nhất từ trước đến nay

Kim ngạch xuất nhập khẩu lần đầu vượt 1.000 tỷ USD, cao nhất từ trước đến nay

14:35 , 03/11/2026
Việt Nam đang xây công trình năng lượng nghìn tỷ giữa dãy núi dài nhất cả nước, quyết xong ngay trong năm nay

Việt Nam đang xây công trình năng lượng nghìn tỷ giữa dãy núi dài nhất cả nước, quyết xong ngay trong năm nay

14:32 , 03/11/2026
Hải Phòng: Đặt mục tiêu đón 25 triệu lượt khách du lịch vào năm 2030

Hải Phòng: Đặt mục tiêu đón 25 triệu lượt khách du lịch vào năm 2030

14:07 , 03/11/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên