Đại công trường cầu Ngọc Hồi sau 15 tháng thi công

Máy móc, nhân lực của nhà thầu đang tích cực triển khai các hạng mục cầu cạn, trụ chính dưới lòng sông của cầu Ngọc Hồi. Nhiều phiến dầm đã được lắp đặt tại khu vực cầu cạn trên địa bàn xã Bát Tràng, Hà Nội.

03-11-2026

03-11-2026

03-11-2026