Hải Phòng: Đặt mục tiêu đón 25 triệu lượt khách du lịch vào năm 2030

Theo kế hoạch vừa được UBND thành phố Hải Phòng ban hành, địa phương xác định phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng, có sức lan tỏa, đóng góp ngày càng lớn vào tăng trưởng và thúc đẩy các lĩnh vực liên quan như công nghiệp văn hóa, thể thao.

Lễ hội Chọi trâu Đồ Sơn, một "đặc sản" của du lịch TP Cảng. Ảnh: Đinh Hoàng Quân.

Thành phố đặt mục tiêu đến năm 2030 trở thành trung tâm du lịch trọng điểm của cả nước, với mức đóng góp của ngành du lịch trên 5% GRDP. Tổng lượng khách dự kiến vượt 25 triệu lượt, trong đó có khoảng 3 triệu lượt khách quốc tế và hơn 22 triệu lượt khách nội địa. Định hướng phát triển tập trung vào nhóm khách có mức chi tiêu cao, thời gian lưu trú dài ngày. Tổng doanh thu du lịch phấn đấu đạt 50.000 tỷ đồng, hệ thống cơ sở lưu trú có trên 25.000 phòng.

Cùng với tăng trưởng lượng khách, Hải Phòng hướng tới nâng cao chất lượng sản phẩm, năng lực cạnh tranh và quản trị du lịch; phát huy vai trò của các trung tâm du lịch Cát Bà, Đồ Sơn, Côn Sơn - Kiếp Bạc. Trong đó, quần đảo Cát Bà và Khu di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc được đặt mục tiêu trở thành khu du lịch quốc gia.

Quần đảo Cát Bà được đặt mục tiêu trở thành khu du lịch quốc gia. Ảnh: Xuân Thuỷ.

Ngành du lịch thành phố dự kiến tạo việc làm cho khoảng 80.000 lao động, gồm 32.000 lao động trực tiếp và 48.000 lao động gián tiếp. Đây cũng là một trong những định hướng nhằm gắn phát triển du lịch với tạo sinh kế, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và thúc đẩy hoạt động kinh doanh dịch vụ tại địa phương.

Một trọng tâm khác là phát triển du lịch xanh, sử dụng hiệu quả tài nguyên và bảo tồn hệ sinh thái. Hải Phòng đặt mục tiêu 100% khu, điểm du lịch, cơ sở lưu trú và dịch vụ du lịch ven biển không sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần, túi nilon khó phân hủy. Toàn bộ phương tiện vận tải du lịch trên đảo Cát Bà được định hướng chuyển sang sử dụng điện và năng lượng xanh.

Thành phố cũng sẽ xây dựng hệ sinh thái du lịch thông minh đồng bộ, phát triển cơ sở dữ liệu và nền tảng số du lịch, bảo đảm kết nối, liên thông với cơ sở dữ liệu và nền tảng số du lịch quốc gia. Việc ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được xác định là một trong những giải pháp nâng cao chất lượng quản lý, trải nghiệm của du khách và hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.

Chùa Côn Sơn, một trong những điểm di tích trên địa bàn TP Hải Phòng trong Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Côn Sơn, Kiếp Bạc, Vĩnh Nghiêm được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới. Ảnh: ĐT.

Tầm nhìn đến năm 2045, Hải Phòng đặt mục tiêu đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, đóng góp trên 10% GRDP thành phố; đón khoảng 7 triệu lượt khách quốc tế, nằm trong nhóm các trung tâm du lịch biển đảo và di sản hàng đầu châu Á. Riêng Cát Bà được định hướng trở thành hình mẫu về giao thông xanh, không sử dụng phương tiện chạy bằng nhiên liệu hóa thạch.

Để hiện thực hóa các mục tiêu, kế hoạch xác định 8 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, từ đổi mới tư duy, nâng cao nhận thức về phát triển du lịch đến hoàn thiện thể chế, chính sách và huy động nguồn lực. Thành phố đồng thời chú trọng đầu tư hạ tầng đồng bộ, phát triển các trung tâm du lịch có sức cạnh tranh, xây dựng sản phẩm đặc trưng và mở rộng thị trường.

Công tác quảng bá, xúc tiến, nâng tầm thương hiệu du lịch Hải Phòng cũng được đặt ra song song với phát triển nguồn nhân lực, doanh nghiệp và cộng đồng du lịch. Thành phố định hướng đổi mới phương thức quản trị, ứng dụng công nghệ, phát triển du lịch thông minh, hướng tới xây dựng các điểm đến xanh, an toàn và bền vững.