72 doanh nghiệp Việt lọt Top 500 Đông Nam Á, Thứ trưởng Lê Tấn Cận: 'Mong nhà đầu tư nước ngoài không chỉ xem Việt Nam là địa điểm sản xuất'

Thứ trưởng Bộ Tài chính Lê Tấn Cận. (Ảnh: SEA500summit)

Phát biểu tại sự kiện "Fortune Southeast Asia 500 Summit", sáng 3/11, Thứ trưởng Bộ Tài chính Lê Tấn Cận cho biết: Thế giới đang bước vào một giai đoạn chuyển dịch sâu sắc. Chuỗi cung ứng toàn cầu đang được tái cấu trúc, cạnh tranh công nghệ ngày càng quyết liệt và yêu cầu phát triển xanh, bền vững trở thành tiêu chuẩn chung.

Trước bối cảnh đó, theo ông Cận, Việt Nam đang chủ động bước vào một giai đoạn phát triển mới. Quốc gia chuyển mạnh sang mô hình tăng trưởng dựa trên năng suất, chất lượng và giá trị gia tăng cao; phát huy vai trò của khu vực kinh tế tư nhân là động lực quan trọng nhất của nền kinh tế.

Trong bối cảnh tình hình địa chính trị và kinh tế toàn cầu có nhiều biến động, phức tạp, nền kinh tế Việt Nam vẫn duy trì đà tăng trưởng ấn tượng.

Cụ thể, tốc độ GDP của Việt Nam liên tục duy trì ở mức cao, dẫn đầu khu vực, với từ trên 7 đến 8%/năm, được dẫn dắt bởi sự phục hồi mạnh mẽ của ngành công nghiệp chế biến, chế tạo, dịch vụ và hoạt động xuất nhập khẩu.

Đáng chú ý, 9 tháng đầu năm 2026, GDP đã đạt mức tăng trưởng 9,01%, từng bước vững chắc thực hiện hoá mục tiêu tăng trưởng hai con số giai đoạn 2026-2030.

Trong đó, kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát trong ngưỡng mục tiêu, thu ngân sách nhà nước đạt và vượt dự toán, các cân đối lớn của nền kinh tế được đảm bảo an toàn, nợ công được duy trì trong phạm vi kiểm soát theo chuẩn mực quốc tế.

Với việc thu hút dòng vốn FDI chất lượng cao, Việt Nam tiếp tục là điểm sáng an toàn và hấp dẫn đối với các nhà đầu tư toàn cầu.

"Việt Nam đang củng cố vững chắc vị thế top 4 nền kinh tế hàng đầu ASEAN", ông Cận thông tin và cho biết: "Đứng trước yêu cầu nâng cao tự chủ chiến lược và sức cạnh tranh của quốc gia, Việt Nam thực hiện cuộc chuyển dịch tư duy lịch sử từ thu hút vốn đơn thuần sang kiến tạo nền tảng đầu tư chiến lược quốc gia, từ thu hút theo địa giới hành chính sang phát triển theo cụm ngành, chuỗi giá trị và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo".



Việt Nam đang ở top 4 nền kinh tế hàng đầu ASEAN. (Ảnh: VNEConomy)

5 mong muốn của Thứ trưởng﻿

Cũng theo lãnh đạo Bộ Tài chính, Việt Nam đã sẵn sàng hạ tầng, thể chế để trở thành đại bản doanh của trung tâm R&D, trung tâm dữ liệu AI trụ cột trong khu vực và của các tập đoàn đa quốc gia, các quỹ định chế tài chính quốc tế.

Ông Cận mong các nhà đầu tư nước ngoài tập trung vào 5 định hướng hợp tác lớn sau tại Việt Nam:



Thứ nhất là cùng nghiên cứu phát triển và làm chủ công nghệ, đẩy mạnh liên kết nghiên cứu, phát triển sản phẩm và thương mại hóa công nghệ, ưu tiên các lĩnh vực có tiềm năng và lợi thế chung như trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, công nghệ sinh học, năng lượng sạch và công nghệ thông minh.

Việt Nam khuyến khích hình thành các trung tâm nghiên cứu, phòng thí nghiệm và các chương trình phát triển công nghệ gắn với nghiên cứu nhu cầu sản xuất và thị trường, chuyển mạnh từ tiếp nhận và ứng dụng sang cùng nghiên cứu sáng tạo, từ sản xuất theo thiết kế sang cùng tham gia nghiên cứu và phát triển sản phẩm.



Thứ hai là đẩy mạnh đầu tư vào các lĩnh vực chiến lược mà Việt Nam đang ưu tiên, gồm: công nghệ cao, bán dẫn, điện tử, AI, dữ liệu hạ tầng, logistics hiện đại, năng lượng sạch, công nghệ sinh học, vật liệu tiên tiến và các dịch vụ giá trị gia tăng cao.

Thứ ba là nâng tầm nhìn liên kết kinh tế, kiến tạo những chuỗi giá trị mới, tự chủ, bền vững và có sức chống chịu cao. Các doanh nghiệp, nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục mở rộng đầu tư chất lượng cao tại Việt Nam, đồng thời tăng cường liên kết hiệu quả với các doanh nghiệp trong nước để cùng tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị, chuỗi cung ứng toàn cầu.



Thứ tư là cùng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và hệ sinh thái tri thức, lấy con người làm trung tâm của hợp tác lâu dài, nhất là trong các lĩnh vực công nghệ, tài chính, quản trị hiện đại, dữ liệu logistics và các ngành công nghiệp tương lai.



Thứ năm là các nhà đầu tư tài chính, các định chế tài chính toàn cầu, các quỹ đầu tư đa quốc gia cùng các tập đoàn công nghệ tài chính hàng đầu thế giới tham gia đồng hành, đầu tư và phát triển trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam.

"Tôi mong muốn các doanh nghiệp, nhà đầu tư nước ngoài không chỉ xem Việt Nam là địa điểm đầu tư, sản xuất hoặc thị trường tiêu thụ mà còn là đối tác cùng nghiên cứu, sáng tạo công nghệ, phát triển sản phẩm và mở rộng thị trường khu vực và toàn cầu", Thứ trưởng Lê Tấn Cận nói.

﻿Fortune Southeast Asia 500 Summit là Hội nghị Thượng định 500 doanh nghiệp lớn nhất Đông Nam Á.

Bảng xếp hạng 500 của năm 2026 được xây dựng dựa trên dữ liệu tài chính năm 2025, ghi nhận tổng doanh thu của 500 doanh nghiệp lớn nhất Đông Nam Á đạt 1.880 tỷ USD, tăng 3,4% so với năm trước.

Hiện, có 72 doanh nghiệp Việt Nam xuất hiện trong bảng xếp hạng trên, với tổng doanh thu đạt gần 178 tỷ USD, tăng 10,5% so với năm trước.

Theo ông Andrew Staples, Giám đốc Biên tập Fortune châu Á, tốc độ tăng trưởng của nhóm doanh nghiệp Việt Nam cao gấp 3 lần mức bình quân toàn khu vực và đứng thứ 2 trong số các quốc gia có doanh nghiệp được xếp hạng.

Đáng chú ý, dù quy mô doanh thu của các doanh nghiệp Việt chiếm chưa đến 10% tổng doanh thu của Fortune Southeast Asia 500, song nhóm doanh nghiệp này lại đóng góp khoảng 1/4 mức tăng doanh thu của toàn bộ bảng xếp hạng.

﻿Điều này cho thấy doanh nghiệp Việt không chỉ gia tăng sự hiện diện trong nhóm doanh nghiệp lớn của Đông Nam Á mà còn đóng vai trò đáng kể trong tăng trưởng doanh thu của khu vực.