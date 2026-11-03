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Cửa khẩu Chi Ma sắp thành khu thương mại hiện đại giáp Trung Quốc

| | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Cửa khẩu Chi Ma vừa được UBND tỉnh Lạng Sơn ban hành kế hoạch phát triển thành khu dịch vụ cửa khẩu, logistics và du lịch, biên mậu thông minh, hiện đại xuyên biên giới, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội cho Lạng Sơn và các tỉnh Đông Bắc.

Cửa khẩu Chi Ma sắp thành khu thương mại hiện đại giáp Trung Quốc- Ảnh 1.

Sau khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng cửa khẩu Chi Ma đến năm 2045, UBND tỉnh Lạng Sơn đã ban hành kế hoạch thực hiện quy hoạch, phát triển cửa Chi Ma.

Cửa khẩu Chi Ma sắp thành khu thương mại hiện đại giáp Trung Quốc- Ảnh 2.

Cửa khẩu Chi Ma thuộc tỉnh Lạng Sơn, là cửa khẩu giao thương trên bộ gần nhất giữa Lạng Sơn và Hải Phòng, Bắc Ninh với thị trường Trung Quốc và các nước ASEAN.

Cửa khẩu Chi Ma sắp thành khu thương mại hiện đại giáp Trung Quốc- Ảnh 3.

Cửa khẩu Chi Ma sắp thành khu thương mại hiện đại giáp Trung Quốc- Ảnh 4.

Chi Ma cũng đang là cửa khẩu “chia lửa” quan trọng để tiêu thụ hàng hóa, đặc biệt là trái cây, hàng nông sản, thủy sản, sản phẩm công nghiệp nhẹ với các cửa khẩu lớn như Hữu Nghị, Tân Thanh…

Cửa khẩu Chi Ma sắp thành khu thương mại hiện đại giáp Trung Quốc- Ảnh 5.

Hiện trung bình mỗi ngày cửa khẩu Chi Ma đang thông quan từ 300 - 500 xe tải, container… Năm 2025 có 977 doanh nghiệp thực hiện thủ tục hải quan qua cửa khẩu, với tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 1,08 tỷ USD.

Cửa khẩu Chi Ma sắp thành khu thương mại hiện đại giáp Trung Quốc- Ảnh 6.

Theo quy hoạch, từ nay đến năm 2045, cửa khẩu Chi Ma được ưu tiên đầu tư hoàn thiện hạ tầng, kết nối giao thông, phát triển logistics, thương mại biên giới và chuẩn bị điều kiện phục vụ nâng cấp cặp cửa khẩu Chi Ma - Ái Điểm (Trung Quốc).

Cửa khẩu Chi Ma sắp thành khu thương mại hiện đại giáp Trung Quốc- Ảnh 7.

Với mục tiêu, từng bước xây dựng Chi Ma thành khu vực cửa khẩu hiện đại, thông minh; phát triển thương mại biên giới, dịch vụ cửa khẩu, logistics và du lịch, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội khu vực phía Đông tỉnh Lạng Sơn; đồng thời gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh và chủ quyền biên giới quốc gia.

Cửa khẩu Chi Ma sắp thành khu thương mại hiện đại giáp Trung Quốc- Ảnh 8.

Ban Quản lý Khu Kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn (đơn vị quản lý) cho biết, mục tiêu thu ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu năm nay đạt khoảng 940 tỷ đồng, tăng 335 tỷ đồng so với năm trước.

Cửa khẩu Chi Ma sắp thành khu thương mại hiện đại giáp Trung Quốc- Ảnh 9.

Cửa khẩu Chi Ma sắp thành khu thương mại hiện đại giáp Trung Quốc- Ảnh 10.

Cửa khẩu Chi Ma sắp thành khu thương mại hiện đại giáp Trung Quốc- Ảnh 11.

Cửa khẩu Chi Ma sắp thành khu thương mại hiện đại giáp Trung Quốc- Ảnh 12.

Cửa khẩu Chi Ma được quy hoạch tổ chức không gian phát triển theo 2 hành lang và 3 vùng chức năng. Trong đó, hành lang đô thị - dịch vụ - logistics dọc các tuyến ĐT.236 và Chi Ma - Co Sa được định hướng phát triển thương mại, dịch vụ, kho bãi, logistics, kho ngoại quan và trung tâm phân phối hàng hóa.

Cửa khẩu Chi Ma sắp thành khu thương mại hiện đại giáp Trung Quốc- Ảnh 13.

Không gian phát triển cửa khẩu Chi Ma sẽ rộng gấp nhiều lần hiện nay.

Theo Anh Trọng

Tiền phong

Từ Khóa:
cửa khẩu

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