Cửa khẩu Chi Ma sắp thành khu thương mại hiện đại giáp Trung Quốc

Cửa khẩu Chi Ma được quy hoạch tổ chức không gian phát triển theo 2 hành lang và 3 vùng chức năng. Trong đó, hành lang đô thị - dịch vụ - logistics dọc các tuyến ĐT.236 và Chi Ma - Co Sa được định hướng phát triển thương mại, dịch vụ, kho bãi, logistics, kho ngoại quan và trung tâm phân phối hàng hóa.