Nhiều hộ nghèo ở Bắc Ninh hiến đất mở đường

Tại xã Tuấn Đạo, TP Bắc Ninh, từ con đường chỉ rộng 2 m đã được mở rộng thênh thang. Để có được kết quả như vậy, hộ ông Nhượng (thôn Linh Phú, xã Tuấn Đạo) dù là hộ nghèo, nhưng đã hiến đất rừng sản xuất với diện tích hơn 2.000 m2, chặt hạ hơn 400 cây keo. Tổng giá trị gia đình hiến cho dự án là gần 150 triệu đồng.

Ông Đào Xuân Nhượng chia sẻ: "Gia đình thiệt hại một ít về đất đai, cây cối, nhưng xin cống hiến cho Nhà nước, cống hiến cho công trình".

Thời gian qua, xã Sơn Động (TP Bắc Ninh) đã vận động người dân hiến gần 10.000 m² đất.



Con đường qua thôn Mai Hiên, xã Sơn Động, đang được mở rộng từ 3,5 m lên 7 m. Để mở rộng được như vậy, hộ ông Tình đã hiến 120 m2 đất thổ cư cho dự án. Tính cả công trình và cây cối trên đất, tổng giá trị quy đổi ra tiền tương đương hơn 200 triệu đồng. Đây là một số tiền không hề nhỏ với một hộ nghèo như ông.

Ông Nguyễn Văn Tình (thôn Mai Hiên, xã Sơn Động, TP Bắc Ninh) cho biết: "Mình chả xót xa gì, mình rất hài lòng. Nói chung là làm đường để cho con cháu đi, mình đi, có con đường to, sạch sẽ. Tôi rất vui khi hiến đất. Bây giờ nếu vận động hiến thêm thì mình vẫn hiến".

Trong năm 2026, toàn địa bàn xã Sơn Động triển khai cải tạo mở rộng 20 km đường giao thông nông thôn, cơ bản đã xong mặt bằng, bởi đều nhận được sự đồng thuận cao của nhân dân trong việc hiến đất mở đường. Để có kết quả đó, chính những hộ nghèo đi đầu nêu gương, đã tạo ra sự lan tỏa cho cộng đồng.

Ông Ngọc Đức Văn (Phó Chủ tịch UBND xã Sơn Động, TP Bắc Ninh) cho hay: "Các hộ gia đình chính sách cũng như gia đình nghèo, cận nghèo sẵn sàng hiến đất, tặng cây để phục vụ phát triển kinh tế của địa phương thì lấy những trường hợp như vậy để thực hiện công tác noi gương, biểu dương trên thông tin đại chúng của thôn, bản để bà con nhân dân nắm được và thực hiện chính sách lan tỏa đến toàn thể bà con nhân dân trong thôn, trong xã.

Thời gian qua, xã Sơn Động đã vận động người dân hiến gần 10.000 m2 đất. Còn xã Tuấn Đạo, con số này là 20.000 m2. Từ những tấm lòng của người dân, những con đường mới đang dần mở ra, rộng đẹp hơn. Không chỉ giúp việc đi lại được thuận lợi, những con đường to đẹp hơn còn góp phần phát triển kinh tế cho người dân địa phương và giúp chính những hộ nghèo có cơ hội vươn lên thoát nghèo bền vững.

Lan tỏa phong trào hiến đất mở đường

Không chỉ tại các xã đặc biệt khó khăn, phong trào hiến đất mở đường giao thông nông thôn đang phát triển rộng khắp toàn địa bàn TP Bắc Ninh. Theo thống kê chưa đầy đủ, hiện toàn thành phố, người dân đã hiến 125.000 m2, đóng góp hàng chục tỷ đồng cho công tác này.

Có được kết quả này là bởi mới đây, Hội đồng nhân dân TP Bắc Ninh đã ban hành Nghị quyết 15/2026 hỗ trợ kinh phí cho các địa phương để mua nguyên vật liệu xây dựng, cải tạo đường giao thông nông thôn.

Phá tường rào, dỡ tường nhà, thậm chí công trình nhà ở 2 tầng kiên cố, cũng đang được tự tay người dân đập bỏ. Đây đều là tài sản mà bà con đã đồng thuận hiến cho các dự án cải tạo mở rộng đường giao thông nông thôn.

Dự kiến giai đoạn 2026-2030, Bắc Ninh sẽ đầu tư xây dựng cải tạo 3.000 km đường giao thông nông thôn.

Riêng tổ dân phố Vân Sơn, phường Hiệp Hòa, các dự án mở đường gần đây đã được hơn 200 hộ dân đồng thuận hiến đất. Nhiều diện tích đất thổ cư, giá thị trường lên tới hơn chục triệu đồng một m2.

Ông Nguyễn Viết Huy (Bí thư chi bộ Tổ dân phố Vân Sơn, phường Hiệp Hòa, TP Bắc Ninh) cho biết: "Có những gia đình hiến đất số lượng nhiều lên tới 120 m2 đất, cả đất ở và đất vườn. Còn các hộ gia đình khác cũng hiến rất nhiều, có gia đình 60, 70, 80, 90 m. Liên quan đến giá trị đất, có những gia đình hiến khoảng trên 1 tỷ đồng".

Ông Hoàng Tiến Hùng (Phó Chủ tịch UBND phường Hiệp Hòa, TP Bắc Ninh) cho hay: "Được phát lệnh của phường, bà con đồng loạt phá tường, hiến đất, xây lại tường, cũng như đóng góp thêm kinh phí. Đến nay, trên địa bàn phường, chúng tôi đã triển khai được trên 50 km".

Tháng 7 năm nay, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh, nay là TP Bắc Ninh, đã ban hành Nghị quyết 15/2026 về hỗ trợ xây dựng đường xã, phố, thôn, ngõ, ngách trên địa bàn giai đoạn 2026-2030.

Trong đó, ngân sách TP Bắc Ninh hỗ trợ kinh phí mua xi măng, cát, đá, sỏi để mua bê tông thi công mặt đường. Xã đặc biệt khó khăn được hỗ trợ 100% chi phí, các xã, phường còn lại được hỗ trợ 75%.

Ông Nguyễn Văn Thắng (Trưởng phòng Quản lý hạ tầng, Sở Xây dựng TP Bắc Ninh) thông tin: "Theo số liệu chúng tôi thống kê ở khoảng 5-6 xã, phường, đến thời điểm này, số lượng kilomet đường giao thông nông thôn các địa phương đã và đang triển khai là khoảng 30 km. Số đất theo thống kê của các địa phương đã hiến được khoảng 125.000 m2, bao gồm đất ở, đất vườn, đất trồng cây... để mở rộng làm đường giao thông nông thôn".

Nghị quyết 15 của Hội đồng nhân dân TP Bắc Ninh kỳ vọng đến hết năm 2030 sẽ cứng hóa, mở rộng 100% hệ thống đường giao thông nông thôn, đường ngõ ngách, trục chính. Đáp ứng nhu cầu đi lại, phát triển kinh tế của người dân.

Dự kiến giai đoạn 2026-2030, Bắc Ninh sẽ đầu tư xây dựng cải tạo 3.000 km đường giao thông nông thôn, với kinh phí 3.700 tỷ đồng.

Từ nghị quyết đến thực tiễn, sự đồng lòng của người dân đang mở ra những tuyến đường rộng rãi hơn, thông thoáng hơn, để nông thôn Bắc Ninh khoác lên mình diện mạo mới, khang trang, sạch đẹp.