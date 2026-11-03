Truy tìm Đỗ Thị Hà SN 1993, bất cứ ai biết thông tin hoặc phát hiện báo ngay SĐT 0981.940.777

Theo thông tin từ Công an thành phố Bắc Ninh cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSHS) - Công an thành phố Bắc Ninh, đang thụ lý, điều tra xác minh vụ "Đánh bạc", xảy ra từ tháng 7 đến tháng 11 năm 2025, tại tổ dân phố Yên Lư, phường Yên Dũng, tỉnh Bắc Ninh (Nay là thành phố Bắc Ninh).

Truy tìm đối tượng Đỗ Thị Hà nghi vấn thực hiện tội phạm Tổ chức đánh bạc. Ảnh: Công an thành phố Bắc Ninh

Quá trình điều tra, do chưa xác định được đối tượng nghi vấn phạm tội đang ở đâu, nên ngày 29/10/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSHS) - Công an thành phố Bắc Ninh, đã ra Quyết định truy tìm người đối với Đỗ Thị Hà, sinh năm 1993, cư trú tại tổ dân phố Lư Giang, phường Yên Dũng, thành phố Bắc Ninh.

Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSHS) - Công an thành phố Bắc Ninh, rất mong quần chúng Nhân dân nâng cao tinh thần cảnh giác, tích cực tham gia tố giác tội phạm. Khi phát hiện đối tượng, thông tin về đối tượng, người dân cần nhanh chóng thông báo cho Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSHS) - Công an thành phố, theo địa chỉ: Lố Q5, đường Hoàng Văn Thụ, phường Bắc Giang, thành phố Bắc Ninh, số điện thoại: 02043.854.666 hoặc liên hệ đồng chí Nguyễn Hằng Hải, Điều tra viên, số điện thoại: 0981.940.777 hoặc Cơ quan Công an nơi gần nhất.

Theo Cổng TTĐT Công an thành phố Bắc Ninh